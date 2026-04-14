Barwy szczęścia, odcinek 3364: Uzależnienie Renaty poważnie wymyka się spod kontroli. Marcin stawia ultimatum

W poprzednim odcinku (3363) kryzys w związku Marcina i Renaty pogłębił się przez uzależnienie. Marcin zmagał się też z oskarżeniami o łapówkę w pracy. Dominika rozważała wykup lokalu Feel Good. Justin podjął rozmowy biznesowe z Bolesławskim, a Bruno i Basia mierzyli się z konsekwencjami imprezowych wydarzeń.

Barwy szczęścia. Czesław odkryje romans Łukasza z Celiną

„Barwy szczęścia” – streszczenie odcinka 3364

Mikołajki u Łukasza i Celiny miały być sielanką, jednak radosną atmosferę skutecznie psuje Ksawery. Chłopiec nie potrafi stłumić żalu do Kasi – jej romantyczny wyjazd z Mariuszem stał się dla niego symbolem rozpadu dawnego świata. Pojawiły się pretensje, a Łukasz musi zmierzyć się z trudnymi emocjami syna, które kładą się cieniem na jego relacji z Celiną.

W tym samym czasie Rawiczowa delektuje się rzadką chwilą triumfu. Jej dawny znajomy, Jakub Chiszka, który niegdyś z niej drwił, dziś puka do dna. Problemy finansowe zmuszają go do upokarzającej sprzedaży domu przez Małgorzatę, co dla Rawiczowej jest dowodem na to, że los bywa sprawiedliwy – zwłaszcza wobec jej wrogów.

Największy dramat rozgrywa się jednak u Dominiki i Marcina. Choć Dominika chciała wspierać Mateusza na turnieju szachowym, jej plany niszczy nagłe zniknięcie Renaty. To już kolejna taka sytuacja – po ostatniej nocy spędzonej poza domem i bolesnej kłótni, w której Renata zarzuciła Marcinowi, że „osądza ją jak cała reszta”, atmosfera w ich związku stała się nie do zniesienia. Marcin ma w pamięci niedawną konfrontację, gdy odebrał ukochanej leki dostarczone przez dilera. Słowa o tym, że Renata „potrzebuje kopa”, a nie lekarstwa na ból, wciąż wiszą w powietrzu. Policjant traci więc resztki cierpliwości do jej kłamstw o „spacerach” i stawia brutalne ultimatum: albo testy na obecność narkotyków, albo koniec wspólnej drogi. To moment prawdy, który ma ostatecznie zweryfikować, czy Renacie zależy na ich związku, czy wybiera narkotyki.

- I co? Będziesz mnie kontrolował rano i wieczorem? Przed wyjściem z domu i po powrocie?! - Jeśli nic nie brałaś i nie jesteś uzależniona, to co ci szkodzi? - Szkodzi!!!

"Barwy szczęścia" - kiedy i gdzie oglądać?

Serial „Barwy szczęścia” emitowany jest od poniedziałku do piątku o godzinie 20:05 na TVP2. Kolejny, 3364. odcinek zostanie wyemitowany w środę, 22 kwietnia 2026. Jeśli jednak nie możecie zasiąść przed telewizorem o tej porze, nic straconego - wszystkie zaległe i bieżące epizody można oglądać online w serwisie TVP VOD.

"Barwy szczęścia" - opis serialu i obsada

Serial „Barwy szczęścia” to więcej niż tylko obyczajowa telenowela. To lustro polskiego społeczeństwa, które porusza trudne tematy – od konfliktów rodzinnych po kwestie tolerancji i przemocy. Akcja serialu, osadzona na warszawskiej ulicy Zacisznej i osiedlu „Pod Sosnami”, pozwala widzom utożsamić się z bohaterami, przeżywając ich radości, smutki i dramaty. W tym sezonie, stacja przygotowała prawdziwą ucztę! Fani mogą być pewni, że nie zabraknie niespodzianek i zwrotów akcji, które zapewnią niezapomniane wrażenia.

W serialu występują:

Jasper Sołtysiewicz (jako Justin Skotnicki)

Adrianna Biedrzyńska (jako Małgorzata Zwoleńska)

Anna Mrozowska (jako Renata)

Bronisław Wrocławski (jako Jerzy Marczak)

Elżbieta Romanowska (jako Aldona Grzelak)

Jacek Rozenek (jako Artur Chowański)

Jakub Wieczorek (jako Borys Grzelak)

Karolina Chapko (jako Dominika Kowalska)

Katarzyna Glinka (jako Kasia Górka)

Konrad Skolimowski (jako Patryk Jezierski)

Lesław Żurek (jako Bruno Stański)

Marcin Perchuć (jako Marek Złoty)

Marek Siudym (jako Anatol Koszyk)

Marieta Żukowska (jako Bożena Wiśniewska)

Michał Rolnicki (jako Łukasz Sadowski)

Stanisława Celińska (jako Amelia Wiśniewska)

Wiktoria Gąsiewska (jako Oliwia Zbrowska)

Zbigniew Buczkowski (jako Zdzisław Cieślak)