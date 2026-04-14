Barwy szczęścia, odcinek 3364: Uzależnienie Renaty poważnie wymyka się spod kontroli. Marcin stawia ultimatum

W poprzednim odcinku (3363) kryzys w związku Marcina i Renaty pogłębił się przez uzależnienie. Marcin zmagał się też z oskarżeniami o łapówkę w pracy. Dominika rozważała wykup lokalu Feel Good. Justin podjął rozmowy biznesowe z Bolesławskim, a Bruno i Basia mierzyli się z konsekwencjami imprezowych wydarzeń.
„Barwy szczęścia” – streszczenie odcinka 3364
Mikołajki u Łukasza i Celiny miały być sielanką, jednak radosną atmosferę skutecznie psuje Ksawery. Chłopiec nie potrafi stłumić żalu do Kasi – jej romantyczny wyjazd z Mariuszem stał się dla niego symbolem rozpadu dawnego świata. Pojawiły się pretensje, a Łukasz musi zmierzyć się z trudnymi emocjami syna, które kładą się cieniem na jego relacji z Celiną.
W tym samym czasie Rawiczowa delektuje się rzadką chwilą triumfu. Jej dawny znajomy, Jakub Chiszka, który niegdyś z niej drwił, dziś puka do dna. Problemy finansowe zmuszają go do upokarzającej sprzedaży domu przez Małgorzatę, co dla Rawiczowej jest dowodem na to, że los bywa sprawiedliwy – zwłaszcza wobec jej wrogów.
Największy dramat rozgrywa się jednak u Dominiki i Marcina. Choć Dominika chciała wspierać Mateusza na turnieju szachowym, jej plany niszczy nagłe zniknięcie Renaty. To już kolejna taka sytuacja – po ostatniej nocy spędzonej poza domem i bolesnej kłótni, w której Renata zarzuciła Marcinowi, że „osądza ją jak cała reszta”, atmosfera w ich związku stała się nie do zniesienia. Marcin ma w pamięci niedawną konfrontację, gdy odebrał ukochanej leki dostarczone przez dilera. Słowa o tym, że Renata „potrzebuje kopa”, a nie lekarstwa na ból, wciąż wiszą w powietrzu. Policjant traci więc resztki cierpliwości do jej kłamstw o „spacerach” i stawia brutalne ultimatum: albo testy na obecność narkotyków, albo koniec wspólnej drogi. To moment prawdy, który ma ostatecznie zweryfikować, czy Renacie zależy na ich związku, czy wybiera narkotyki.
- I co? Będziesz mnie kontrolował rano i wieczorem? Przed wyjściem z domu i po powrocie?!
- Jeśli nic nie brałaś i nie jesteś uzależniona, to co ci szkodzi?
- Szkodzi!!!
"Barwy szczęścia" - kiedy i gdzie oglądać?
Serial „Barwy szczęścia” emitowany jest od poniedziałku do piątku o godzinie 20:05 na TVP2. Kolejny, 3364. odcinek zostanie wyemitowany w środę, 22 kwietnia 2026. Jeśli jednak nie możecie zasiąść przed telewizorem o tej porze, nic straconego - wszystkie zaległe i bieżące epizody można oglądać online w serwisie TVP VOD.
ZOBACZ RÓWNIEŻ: Quiz. Dopasuj aktora do roli w "Barwach Szczęścia". Kogo gra Katarzyna Glinka?
"Barwy szczęścia" - opis serialu i obsada
Serial „Barwy szczęścia” to więcej niż tylko obyczajowa telenowela. To lustro polskiego społeczeństwa, które porusza trudne tematy – od konfliktów rodzinnych po kwestie tolerancji i przemocy. Akcja serialu, osadzona na warszawskiej ulicy Zacisznej i osiedlu „Pod Sosnami”, pozwala widzom utożsamić się z bohaterami, przeżywając ich radości, smutki i dramaty. W tym sezonie, stacja przygotowała prawdziwą ucztę! Fani mogą być pewni, że nie zabraknie niespodzianek i zwrotów akcji, które zapewnią niezapomniane wrażenia.
W serialu występują:
- Jasper Sołtysiewicz (jako Justin Skotnicki)
- Adrianna Biedrzyńska (jako Małgorzata Zwoleńska)
- Anna Mrozowska (jako Renata)
- Bronisław Wrocławski (jako Jerzy Marczak)
- Elżbieta Romanowska (jako Aldona Grzelak)
- Jacek Rozenek (jako Artur Chowański)
- Jakub Wieczorek (jako Borys Grzelak)
- Karolina Chapko (jako Dominika Kowalska)
- Katarzyna Glinka (jako Kasia Górka)
- Konrad Skolimowski (jako Patryk Jezierski)
- Lesław Żurek (jako Bruno Stański)
- Marcin Perchuć (jako Marek Złoty)
- Marek Siudym (jako Anatol Koszyk)
- Marieta Żukowska (jako Bożena Wiśniewska)
- Michał Rolnicki (jako Łukasz Sadowski)
- Stanisława Celińska (jako Amelia Wiśniewska)
- Wiktoria Gąsiewska (jako Oliwia Zbrowska)
- Zbigniew Buczkowski (jako Zdzisław Cieślak)