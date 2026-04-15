Barwy szczęścia, odcinek 3364: Renata znika po zażyciu leków, a zaniepokojony Marcin domaga się, by zrobiła test na narkotyki

Spis treści
Poprzedni odcinek serialu "Barwy szczęścia" z pewnością nie pozwolił fanom na nudę, serwując solidną dawkę dramatów i intryg. Najpoważniejszy kryzys dotknął Marcina i Renatę, których związek stanął pod znakiem zapytania z powodu jej uzależnienia, a dodatkowo policjant musiał zmierzyć się z oskarżeniami o łapówkarstwo. W świecie biznesu też sporo się działo – Dominika rozmawiała z Klemensem o możliwym zakupie lokalu, a Justin, pełen podejrzeń wobec Karoliny, finalnie zdecydował się na spotkanie z Bolesławskim. Tymczasem Bruno kompletnie zaskoczył swoją byłą partnerkę propozycją wspólnego wyjazdu do Las Vegas. Na dokładkę, nawet spokojniejsze wątki dostarczyły emocji, gdy Basia musiała utemperować Czesława i Tolka po ich alkoholowych ekscesach. Po takiej kumulacji wydarzeń pozostaje pytanie, co jeszcze może nas zaskoczyć?
"Barwy szczęścia" odc. 3364 - streszczenie
Łukasz i Celina spędzają razem mikołajki, jednak świąteczny klimat zostaje zakłócony przez Ksawerego. Chłopiec jest przygnębiony z powodu romantycznego wyjazdu jego mamy, Kasi, z Mariuszem. Tymczasem Rawiczowa odczuwa satysfakcję, gdy dowiaduje się, że szydzący z niej niegdyś Jakub Chiszko ma poważne problemy finansowe i jest zmuszony sprzedać dom, a co więcej, okazuje się klientem Małgorzaty. W innym miejscu Dominika musi złamać obietnicę daną Mateuszowi, że będzie go wspierać na turnieju szachowym, ponieważ jej plany komplikuje nagłe zniknięcie Renaty z pracy po zażyciu leków. Zaniepokojony całą sytuacją Marcin nalega, by jego ukochana zrobiła test na obecność narkotyków.
"Barwy szczęścia" odc. 3364 - kiedy, gdzie i o której emisja?
Wielu widzów z niecierpliwością wyczekuje dalszych losów swoich ulubionych bohaterów z ulicy Zacisznej. Gdzie i kiedy będzie można obejrzeć najnowsze perypetie postaci? Z pewnością fani zadają sobie to pytanie, planując swój wieczór. Najnowszy odcinek serialu "Barwy szczęścia" zostanie wyemitowany w środę, 22 kwietnia 2026 roku, o godzinie 20:05 na antenie TVP2.
"Barwy szczęścia" - opis serialu i obsada
"Barwy szczęścia" to prawdziwy fenomen na polskiej scenie serialowej, który od 2007 roku nieprzerwanie przyciąga przed ekrany miliony widzów. Produkcja w mistrzowski sposób splata losy mieszkańców warszawskiej ulicy Zacisznej, pokazując ich codzienne zmagania, radości i dramaty. Serial porusza uniwersalne tematy miłości, przyjaźni i trudnych wyborów, z którymi może utożsamić się każdy z nas. Na ekranie pojawiają się tacy aktorzy, jak:
- Jasper Sołtysiewicz (jako Justin Skotnicki)
- Adrianna Biedrzyńska (jako Małgorzata Zwoleńska)
- Anna Mrozowska (jako Renata)
- Bronisław Wrocławski (jako Jerzy Marczak)
- Elżbieta Romanowska (jako Aldona Grzelak)
- Jacek Rozenek (jako Artur Chowański)
- Jakub Wieczorek (jako Borys Grzelak)
- Karolina Chapko (jako Dominika Kowalska)
- Katarzyna Glinka (jako Kasia Górka)
- Konrad Skolimowski (jako Patryk Jezierski)
- Lesław Żurek (jako Bruno Stański)
- Marcin Perchuć (jako Marek Złoty)
- Marek Siudym (jako Anatol Koszyk)
- Marieta Żukowska (jako Bożena Wiśniewska)
- Michał Rolnicki (jako Łukasz Sadowski)
- Stanisława Celińska (jako Amelia Wiśniewska)
- Wiktoria Gąsiewska (jako Oliwia Zbrowska)
- Zbigniew Buczkowski (jako Zdzisław Cieślak)