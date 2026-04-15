Barwy szczęścia, odcinek 3364: Renata znika po zażyciu leków, a zaniepokojony Marcin domaga się, by zrobiła test na narkotyki

2026-04-15 11:11

Co tym razem czeka nas w serialu Barwy szczęścia? W 3364. odcinku mikołajkowy nastrój u Łukasza i Celiny zostanie brutalnie przerwany, a Rawiczowa będzie świętować upadek swojego wroga. Największe emocje przyniesie jednak nagłe zniknięcie Renaty, po którym zaniepokojony Marcin wysunie poważne oskarżenia.

Autor: Artrama/ Materiały prasowe Mężczyzna odwrócony tyłem i kobieta z przodu w płaszczu w kratę, szaliku w paski, z niepokojem patrząca w dal. Scena z serialu „Barwy szczęścia”, w którym Marcin domaga się od Renaty testu na narkotyki, dostępna na Super Seriale.

Poprzedni odcinek serialu "Barwy szczęścia" z pewnością nie pozwolił fanom na nudę, serwując solidną dawkę dramatów i intryg. Najpoważniejszy kryzys dotknął Marcina i Renatę, których związek stanął pod znakiem zapytania z powodu jej uzależnienia, a dodatkowo policjant musiał zmierzyć się z oskarżeniami o łapówkarstwo. W świecie biznesu też sporo się działo – Dominika rozmawiała z Klemensem o możliwym zakupie lokalu, a Justin, pełen podejrzeń wobec Karoliny, finalnie zdecydował się na spotkanie z Bolesławskim. Tymczasem Bruno kompletnie zaskoczył swoją byłą partnerkę propozycją wspólnego wyjazdu do Las Vegas. Na dokładkę, nawet spokojniejsze wątki dostarczyły emocji, gdy Basia musiała utemperować Czesława i Tolka po ich alkoholowych ekscesach. Po takiej kumulacji wydarzeń pozostaje pytanie, co jeszcze może nas zaskoczyć?

"Barwy szczęścia" odc. 3364 - streszczenie

Łukasz i Celina spędzają razem mikołajki, jednak świąteczny klimat zostaje zakłócony przez Ksawerego. Chłopiec jest przygnębiony z powodu romantycznego wyjazdu jego mamy, Kasi, z Mariuszem. Tymczasem Rawiczowa odczuwa satysfakcję, gdy dowiaduje się, że szydzący z niej niegdyś Jakub Chiszko ma poważne problemy finansowe i jest zmuszony sprzedać dom, a co więcej, okazuje się klientem Małgorzaty. W innym miejscu Dominika musi złamać obietnicę daną Mateuszowi, że będzie go wspierać na turnieju szachowym, ponieważ jej plany komplikuje nagłe zniknięcie Renaty z pracy po zażyciu leków. Zaniepokojony całą sytuacją Marcin nalega, by jego ukochana zrobiła test na obecność narkotyków.

"Barwy szczęścia" odc. 3364 - kiedy, gdzie i o której emisja?

Wielu widzów z niecierpliwością wyczekuje dalszych losów swoich ulubionych bohaterów z ulicy Zacisznej. Gdzie i kiedy będzie można obejrzeć najnowsze perypetie postaci? Z pewnością fani zadają sobie to pytanie, planując swój wieczór. Najnowszy odcinek serialu "Barwy szczęścia" zostanie wyemitowany w środę, 22 kwietnia 2026 roku, o godzinie 20:05 na antenie TVP2.

"Barwy szczęścia" - opis serialu i obsada

"Barwy szczęścia" to prawdziwy fenomen na polskiej scenie serialowej, który od 2007 roku nieprzerwanie przyciąga przed ekrany miliony widzów. Produkcja w mistrzowski sposób splata losy mieszkańców warszawskiej ulicy Zacisznej, pokazując ich codzienne zmagania, radości i dramaty. Serial porusza uniwersalne tematy miłości, przyjaźni i trudnych wyborów, z którymi może utożsamić się każdy z nas. Na ekranie pojawiają się tacy aktorzy, jak:

  • Jasper Sołtysiewicz (jako Justin Skotnicki)
  • Adrianna Biedrzyńska (jako Małgorzata Zwoleńska)
  • Anna Mrozowska (jako Renata)
  • Bronisław Wrocławski (jako Jerzy Marczak)
  • Elżbieta Romanowska (jako Aldona Grzelak)
  • Jacek Rozenek (jako Artur Chowański)
  • Jakub Wieczorek (jako Borys Grzelak)
  • Karolina Chapko (jako Dominika Kowalska)
  • Katarzyna Glinka (jako Kasia Górka)
  • Konrad Skolimowski (jako Patryk Jezierski)
  • Lesław Żurek (jako Bruno Stański)
  • Marcin Perchuć (jako Marek Złoty)
  • Marek Siudym (jako Anatol Koszyk)
  • Marieta Żukowska (jako Bożena Wiśniewska)
  • Michał Rolnicki (jako Łukasz Sadowski)
  • Stanisława Celińska (jako Amelia Wiśniewska)
  • Wiktoria Gąsiewska (jako Oliwia Zbrowska)
  • Zbigniew Buczkowski (jako Zdzisław Cieślak)
