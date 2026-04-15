Barwy szczęścia, odcinek 3364: Renata znika po zażyciu leków, a zaniepokojony Marcin domaga się, by zrobiła test na narkotyki

Poprzedni odcinek serialu "Barwy szczęścia" z pewnością nie pozwolił fanom na nudę, serwując solidną dawkę dramatów i intryg. Najpoważniejszy kryzys dotknął Marcina i Renatę, których związek stanął pod znakiem zapytania z powodu jej uzależnienia, a dodatkowo policjant musiał zmierzyć się z oskarżeniami o łapówkarstwo. W świecie biznesu też sporo się działo – Dominika rozmawiała z Klemensem o możliwym zakupie lokalu, a Justin, pełen podejrzeń wobec Karoliny, finalnie zdecydował się na spotkanie z Bolesławskim. Tymczasem Bruno kompletnie zaskoczył swoją byłą partnerkę propozycją wspólnego wyjazdu do Las Vegas. Na dokładkę, nawet spokojniejsze wątki dostarczyły emocji, gdy Basia musiała utemperować Czesława i Tolka po ich alkoholowych ekscesach. Po takiej kumulacji wydarzeń pozostaje pytanie, co jeszcze może nas zaskoczyć?

"Barwy szczęścia" odc. 3364 - streszczenie

Łukasz i Celina spędzają razem mikołajki, jednak świąteczny klimat zostaje zakłócony przez Ksawerego. Chłopiec jest przygnębiony z powodu romantycznego wyjazdu jego mamy, Kasi, z Mariuszem. Tymczasem Rawiczowa odczuwa satysfakcję, gdy dowiaduje się, że szydzący z niej niegdyś Jakub Chiszko ma poważne problemy finansowe i jest zmuszony sprzedać dom, a co więcej, okazuje się klientem Małgorzaty. W innym miejscu Dominika musi złamać obietnicę daną Mateuszowi, że będzie go wspierać na turnieju szachowym, ponieważ jej plany komplikuje nagłe zniknięcie Renaty z pracy po zażyciu leków. Zaniepokojony całą sytuacją Marcin nalega, by jego ukochana zrobiła test na obecność narkotyków.

"Barwy szczęścia" odc. 3364 - kiedy, gdzie i o której emisja?

Wielu widzów z niecierpliwością wyczekuje dalszych losów swoich ulubionych bohaterów z ulicy Zacisznej. Gdzie i kiedy będzie można obejrzeć najnowsze perypetie postaci? Z pewnością fani zadają sobie to pytanie, planując swój wieczór. Najnowszy odcinek serialu "Barwy szczęścia" zostanie wyemitowany w środę, 22 kwietnia 2026 roku, o godzinie 20:05 na antenie TVP2.

"Barwy szczęścia" - opis serialu i obsada

"Barwy szczęścia" to prawdziwy fenomen na polskiej scenie serialowej, który od 2007 roku nieprzerwanie przyciąga przed ekrany miliony widzów. Produkcja w mistrzowski sposób splata losy mieszkańców warszawskiej ulicy Zacisznej, pokazując ich codzienne zmagania, radości i dramaty. Serial porusza uniwersalne tematy miłości, przyjaźni i trudnych wyborów, z którymi może utożsamić się każdy z nas. Na ekranie pojawiają się tacy aktorzy, jak:

Jasper Sołtysiewicz (jako Justin Skotnicki)

Adrianna Biedrzyńska (jako Małgorzata Zwoleńska)

Anna Mrozowska (jako Renata)

Bronisław Wrocławski (jako Jerzy Marczak)

Elżbieta Romanowska (jako Aldona Grzelak)

Jacek Rozenek (jako Artur Chowański)

Jakub Wieczorek (jako Borys Grzelak)

Karolina Chapko (jako Dominika Kowalska)

Katarzyna Glinka (jako Kasia Górka)

Konrad Skolimowski (jako Patryk Jezierski)

Lesław Żurek (jako Bruno Stański)

Marcin Perchuć (jako Marek Złoty)

Marek Siudym (jako Anatol Koszyk)

Marieta Żukowska (jako Bożena Wiśniewska)

Michał Rolnicki (jako Łukasz Sadowski)

Stanisława Celińska (jako Amelia Wiśniewska)

Wiktoria Gąsiewska (jako Oliwia Zbrowska)

Zbigniew Buczkowski (jako Zdzisław Cieślak)