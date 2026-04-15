Klan, odcinek 4700: W sądzie wychodzi na jaw, na co Majka naprawdę potrzebowała pożyczonych pieniędzy

2026-04-15 10:45

Co czeka widzów w 4700. odcinku serialu Klan? Szykuje się medialna burza, gdy Ula postanowi odpowiedzieć na internetową prowokację Ostrej, a to dopiero początek emocji. Tymczasem wielka tajemnica Majki w końcu wyjdzie na jaw w zaskakujących okolicznościach, bo na sali sądowej. Zapowiada się epizod, którego fani nie mogą przegapić!

i

Autor: TVP VOD / Materiały prasowe/ Materiały prasowe Kobieta z długimi, ciemnymi włosami, spiętymi w niski kucyk, w czarnej marynarce i białej koszuli z kokardą, spogląda w dół z zamyśloną miną, co oddaje napięcie w serialu "Klan" związane z tajemnicą Majki. Więcej o losach bohaterów na Super Seriale.

Emocje w serialu "Klan" wciąż nie opadają, a ostatni odcinek dostarczył widzom kolejnej dawki dramatycznych zwrotów akcji. Dowiedzieliśmy się, że Bożenka, przebywająca na kwarantannie, zachorowała na małpią ospę. Tymczasem Olę po powrocie do domu czekała niemiła niespodzianka w postaci włamania, a pomoc w tej trudnej sytuacji zaoferowała jej Majka. Nie zabrakło również napięć rodzinnych, kiedy Pawełek zepsuł niespodziankę przygotowaną dla Toli, co sprowokowało jej ojca do wizyty z pretensjami u Lubiczów. Wieczór zakończył się jednak prawdziwą bombą, gdy okazało się, że Ostra opublikowała w sieci zdjęcia sugerujące jej romans z Kornelem. Po tak intensywnych wydarzeniach, pytanie brzmi: co przyniesie kolejny odcinek?

"Klan" odc. 4700 - streszczenie

Nadchodzący odcinek przyniesie spore zamieszanie za sprawą Ostrej, która bez zgody Kornela opublikowała w sieci zdjęcia sugerujące ich romans, co wywołuje furię Uli. Kobieta nie zamierza tego tak zostawić i grozi influencerce podjęciem odpowiednich kroków prawnych. W tym samym czasie Ola bezskutecznie próbuje dowiedzieć się od Majki, na co ta przeznaczyła pożyczone pieniądze, jednak cała prawda wyjdzie na jaw dopiero po południu w sądzie. Z kolei Kamila zmaga się z silnym bólem zęba, a Borys gorączkowo szuka dla niej dentysty, w czym pomaga mu Zuza. Leszek, czekając w samochodzie na prezesa Rutkę, przypadkowo zauważa matkę Irminy z obcym mężczyzną i rozważa, czy powinien poinformować o tym Igora. Na koniec dnia Kornel wraca do domu w doskonałym nastroju, a powodem jego radości jest ogromny sukces ich najnowszego teledysku, który zdobył już ponad sto tysięcy wyświetleń.

"Klan" odc. 4700 - kiedy, gdzie i o której emisja?

Fani popularnej sagi rodu Lubiczów z pewnością z niecierpliwością wyczekują na kolejny odcinek pełen emocji i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Nadchodzące wydarzenia z pewnością dostarczą wielu tematów do dyskusji i sprawią, że trudno będzie oderwać się od ekranu. Warto już teraz zapisać sobie datę w kalendarzu, aby nie przegapić dalszych losów ulubionych bohaterów. Premierowa emisja 4700. odcinka serialu "Klan" odbędzie się w środę, 22 kwietnia 2026 roku, o godzinie 18:00 na antenie TVP1.

"Klan" - opis serialu i obsada

"Klan" to prawdziwy fenomen na polskiej scenie telewizyjnej, który od 1997 roku gości w domach milionów widzów, śledzących losy rodziny Lubiczów. Serial w mistrzowski sposób ukazuje codzienne problemy, radości i wyzwania, z którymi może utożsamić się każdy z nas. To właśnie ta uniwersalność i ciepło bijące od bohaterów sprawiają, że produkcja od ponad ćwierć wieku cieszy się niesłabnącą popularnością. Fani mogą spać spokojnie, bo przygody ich ulubieńców będą kontynuowane jeszcze przez długi czas. W serialu występują m.in.:

  • Agnieszka Kaczorowska (jako Bożena Kazuń)
  • Andrzej Grabarczyk (jako Jerzy Chojnicki)
  • Anna Matysiak (jako Anna Ramona Szymańska)
  • Anna Powierza (jako Czesława Kurzawska)
  • Dariusz Lewandowski (jako Dariusz Kurzawski)
  • Dorota Kamińska (jako Jadwiga Dębińska Lubicz)
  • Izabela Trojanowska (jako Monika Ross)
  • Jacek Borkowski (jako Piotr Rafalski)
  • Joanna Żółkowska (jako Anna Surmacz)
  • Kaja Paschalska (jako Ola Lubicz)
  • Katarzyna Tlałka (jako Kinga Kuczyńska)
  • Małgorzata Ostrowska Królikowska (jako Grażyna Lubicz)
  • Mirosław Jękot (jako Antoni Zabużański)
  • Paulina Holtz (jako Agnieszka Lubicz)
  • Renata Pękul (jako Renata Zabużańska)
  • Tomasz Bednarek (jako Jacek Borecki)
  • Tomasz Stockinger (jako Paweł Lubicz)
