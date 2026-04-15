Klan, odcinek 4700: W sądzie wychodzi na jaw, na co Majka naprawdę potrzebowała pożyczonych pieniędzy

Emocje w serialu "Klan" wciąż nie opadają, a ostatni odcinek dostarczył widzom kolejnej dawki dramatycznych zwrotów akcji. Dowiedzieliśmy się, że Bożenka, przebywająca na kwarantannie, zachorowała na małpią ospę. Tymczasem Olę po powrocie do domu czekała niemiła niespodzianka w postaci włamania, a pomoc w tej trudnej sytuacji zaoferowała jej Majka. Nie zabrakło również napięć rodzinnych, kiedy Pawełek zepsuł niespodziankę przygotowaną dla Toli, co sprowokowało jej ojca do wizyty z pretensjami u Lubiczów. Wieczór zakończył się jednak prawdziwą bombą, gdy okazało się, że Ostra opublikowała w sieci zdjęcia sugerujące jej romans z Kornelem. Po tak intensywnych wydarzeniach, pytanie brzmi: co przyniesie kolejny odcinek?
"Klan" odc. 4700 - streszczenie
Nadchodzący odcinek przyniesie spore zamieszanie za sprawą Ostrej, która bez zgody Kornela opublikowała w sieci zdjęcia sugerujące ich romans, co wywołuje furię Uli. Kobieta nie zamierza tego tak zostawić i grozi influencerce podjęciem odpowiednich kroków prawnych. W tym samym czasie Ola bezskutecznie próbuje dowiedzieć się od Majki, na co ta przeznaczyła pożyczone pieniądze, jednak cała prawda wyjdzie na jaw dopiero po południu w sądzie. Z kolei Kamila zmaga się z silnym bólem zęba, a Borys gorączkowo szuka dla niej dentysty, w czym pomaga mu Zuza. Leszek, czekając w samochodzie na prezesa Rutkę, przypadkowo zauważa matkę Irminy z obcym mężczyzną i rozważa, czy powinien poinformować o tym Igora. Na koniec dnia Kornel wraca do domu w doskonałym nastroju, a powodem jego radości jest ogromny sukces ich najnowszego teledysku, który zdobył już ponad sto tysięcy wyświetleń.
"Klan" odc. 4700 - kiedy, gdzie i o której emisja?
Fani popularnej sagi rodu Lubiczów z pewnością z niecierpliwością wyczekują na kolejny odcinek pełen emocji i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Nadchodzące wydarzenia z pewnością dostarczą wielu tematów do dyskusji i sprawią, że trudno będzie oderwać się od ekranu. Warto już teraz zapisać sobie datę w kalendarzu, aby nie przegapić dalszych losów ulubionych bohaterów. Premierowa emisja 4700. odcinka serialu "Klan" odbędzie się w środę, 22 kwietnia 2026 roku, o godzinie 18:00 na antenie TVP1.
"Klan" - opis serialu i obsada
"Klan" to prawdziwy fenomen na polskiej scenie telewizyjnej, który od 1997 roku gości w domach milionów widzów, śledzących losy rodziny Lubiczów. Serial w mistrzowski sposób ukazuje codzienne problemy, radości i wyzwania, z którymi może utożsamić się każdy z nas. To właśnie ta uniwersalność i ciepło bijące od bohaterów sprawiają, że produkcja od ponad ćwierć wieku cieszy się niesłabnącą popularnością. Fani mogą spać spokojnie, bo przygody ich ulubieńców będą kontynuowane jeszcze przez długi czas. W serialu występują m.in.:
- Agnieszka Kaczorowska (jako Bożena Kazuń)
- Andrzej Grabarczyk (jako Jerzy Chojnicki)
- Anna Matysiak (jako Anna Ramona Szymańska)
- Anna Powierza (jako Czesława Kurzawska)
- Dariusz Lewandowski (jako Dariusz Kurzawski)
- Dorota Kamińska (jako Jadwiga Dębińska Lubicz)
- Izabela Trojanowska (jako Monika Ross)
- Jacek Borkowski (jako Piotr Rafalski)
- Joanna Żółkowska (jako Anna Surmacz)
- Kaja Paschalska (jako Ola Lubicz)
- Katarzyna Tlałka (jako Kinga Kuczyńska)
- Małgorzata Ostrowska Królikowska (jako Grażyna Lubicz)
- Mirosław Jękot (jako Antoni Zabużański)
- Paulina Holtz (jako Agnieszka Lubicz)
- Renata Pękul (jako Renata Zabużańska)
- Tomasz Bednarek (jako Jacek Borecki)
- Tomasz Stockinger (jako Paweł Lubicz)