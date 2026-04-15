Klan, odcinek 4700: W sądzie wychodzi na jaw, na co Majka naprawdę potrzebowała pożyczonych pieniędzy

Emocje w serialu "Klan" wciąż nie opadają, a ostatni odcinek dostarczył widzom kolejnej dawki dramatycznych zwrotów akcji. Dowiedzieliśmy się, że Bożenka, przebywająca na kwarantannie, zachorowała na małpią ospę. Tymczasem Olę po powrocie do domu czekała niemiła niespodzianka w postaci włamania, a pomoc w tej trudnej sytuacji zaoferowała jej Majka. Nie zabrakło również napięć rodzinnych, kiedy Pawełek zepsuł niespodziankę przygotowaną dla Toli, co sprowokowało jej ojca do wizyty z pretensjami u Lubiczów. Wieczór zakończył się jednak prawdziwą bombą, gdy okazało się, że Ostra opublikowała w sieci zdjęcia sugerujące jej romans z Kornelem. Po tak intensywnych wydarzeniach, pytanie brzmi: co przyniesie kolejny odcinek?

"Klan" odc. 4700 - streszczenie

Nadchodzący odcinek przyniesie spore zamieszanie za sprawą Ostrej, która bez zgody Kornela opublikowała w sieci zdjęcia sugerujące ich romans, co wywołuje furię Uli. Kobieta nie zamierza tego tak zostawić i grozi influencerce podjęciem odpowiednich kroków prawnych. W tym samym czasie Ola bezskutecznie próbuje dowiedzieć się od Majki, na co ta przeznaczyła pożyczone pieniądze, jednak cała prawda wyjdzie na jaw dopiero po południu w sądzie. Z kolei Kamila zmaga się z silnym bólem zęba, a Borys gorączkowo szuka dla niej dentysty, w czym pomaga mu Zuza. Leszek, czekając w samochodzie na prezesa Rutkę, przypadkowo zauważa matkę Irminy z obcym mężczyzną i rozważa, czy powinien poinformować o tym Igora. Na koniec dnia Kornel wraca do domu w doskonałym nastroju, a powodem jego radości jest ogromny sukces ich najnowszego teledysku, który zdobył już ponad sto tysięcy wyświetleń.

"Klan" odc. 4700 - kiedy, gdzie i o której emisja?

Fani popularnej sagi rodu Lubiczów z pewnością z niecierpliwością wyczekują na kolejny odcinek pełen emocji i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Nadchodzące wydarzenia z pewnością dostarczą wielu tematów do dyskusji i sprawią, że trudno będzie oderwać się od ekranu. Warto już teraz zapisać sobie datę w kalendarzu, aby nie przegapić dalszych losów ulubionych bohaterów. Premierowa emisja 4700. odcinka serialu "Klan" odbędzie się w środę, 22 kwietnia 2026 roku, o godzinie 18:00 na antenie TVP1.

"Klan" - opis serialu i obsada

"Klan" to prawdziwy fenomen na polskiej scenie telewizyjnej, który od 1997 roku gości w domach milionów widzów, śledzących losy rodziny Lubiczów. Serial w mistrzowski sposób ukazuje codzienne problemy, radości i wyzwania, z którymi może utożsamić się każdy z nas. To właśnie ta uniwersalność i ciepło bijące od bohaterów sprawiają, że produkcja od ponad ćwierć wieku cieszy się niesłabnącą popularnością. Fani mogą spać spokojnie, bo przygody ich ulubieńców będą kontynuowane jeszcze przez długi czas. W serialu występują m.in.:

Agnieszka Kaczorowska (jako Bożena Kazuń)

Andrzej Grabarczyk (jako Jerzy Chojnicki)

Anna Matysiak (jako Anna Ramona Szymańska)

Anna Powierza (jako Czesława Kurzawska)

Dariusz Lewandowski (jako Dariusz Kurzawski)

Dorota Kamińska (jako Jadwiga Dębińska Lubicz)

Izabela Trojanowska (jako Monika Ross)

Jacek Borkowski (jako Piotr Rafalski)

Joanna Żółkowska (jako Anna Surmacz)

Kaja Paschalska (jako Ola Lubicz)

Katarzyna Tlałka (jako Kinga Kuczyńska)

Małgorzata Ostrowska Królikowska (jako Grażyna Lubicz)

Mirosław Jękot (jako Antoni Zabużański)

Paulina Holtz (jako Agnieszka Lubicz)

Renata Pękul (jako Renata Zabużańska)

Tomasz Bednarek (jako Jacek Borecki)

Tomasz Stockinger (jako Paweł Lubicz)