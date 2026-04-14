Klan, odcinek 4699: Ostra rozpętuje skandal, publikując zdjęcia sugerujące romans z Kornelem

Poprzedni odcinek serialu "Klan" dostarczył widzom prawdziwego rollercoastera emocji, a losy bohaterów znów przybrały nieoczekiwany obrót. Kornel zastanawiał się nad propozycją influencerki Ostrej, która, nie czekając na jego decyzję, pocałowała go na ulicy, podczas gdy jej przyjaciółka robiła im zdjęcia z ukrycia. Tymczasem stęskniona Grażynka pojawiła się pod szkołą wnuków, a chwilę później odebrała niepokojący telefon w sprawie Bożenki. Nie zabrakło też innych zaskoczeń – Ola dowiedziała się, że grzywna Majki była znacznie niższa niż pożyczona kwota, a Roksi usłyszała nowinę o planowanym ponownym ślubie Norberta i Sandry. Po tak intensywnych wydarzeniach napięcie wyraźnie wzrosło. Czego w takim razie możemy spodziewać się dalej?

"Klan" odc. 4699 - streszczenie

Nadchodzący odcinek przyniesie widzom dawkę silnych emocji i niepokojących wieści. Grażynka przekaże Miłoszowi informację o kwarantannie Bożenki i Kasi w szpitalu, a Heniutka wkrótce dowie się, że przyczyną izolacji jest małpia ospa. W tym samym czasie Ola, po odkryciu włamania do swojego domu, będzie zmuszona przyjąć pomoc od Majki, wciąż zastanawiając się nad pożyczonymi jej pieniędzmi. Tymczasem Pawełek nieświadomie zepsuje niespodziankę przygotowaną dla Toli, co ściągnie na Lubiczów gniew jej ojca. Dzień zakończy się prawdziwą bombą, gdy podczas kolacji Uli i Kornela pojawi się Czesiek z rewelacją o kompromitujących zdjęciach opublikowanych przez Ostrą.

"Klan" odc. 4699 - kiedy, gdzie i o której emisja?

Fani serialu z pewnością nie mogą doczekać się, aby zobaczyć, jak potoczą się dalsze losy ich ulubionych bohaterów. Nadchodzący epizod zapowiada się niezwykle interesująco, przynosząc zarówno nowe problemy, jak i nieoczekiwane zwroty akcji. Wszystkich zainteresowanych najnowszymi perypetiami rodziny Lubiczów zapraszamy do oglądania. Premierowa emisja 4699. odcinka "Klanu" odbędzie się we wtorek, 21 kwietnia 2026 roku, o godzinie 17:55 na antenie TVP1.

"Klan" - opis serialu i obsada

"Klan" to prawdziwy fenomen i najdłużej emitowany polski serial, który od 1997 roku nieprzerwanie towarzyszy widzom w ich codzienności. Opowieść o wielopokoleniowej rodzinie Lubiczów urzeka swoją autentycznością, poruszając uniwersalne tematy bliskie sercu każdego Polaka. To właśnie dzięki historiom o radościach, smutkach i życiowych wyzwaniach produkcja zdobyła tak ogromną popularność i sympatię. Serial od lat może się również pochwalić znakomitą obsadą, która ożywia te wszystkie postacie. W serialu występują m.in.:

Agnieszka Kaczorowska (jako Bożena Kazuń)

Andrzej Grabarczyk (jako Jerzy Chojnicki)

Anna Matysiak (jako Anna Ramona Szymańska)

Anna Powierza (jako Czesława Kurzawska)

Dariusz Lewandowski (jako Dariusz Kurzawski)

Dorota Kamińska (jako Jadwiga Dębińska Lubicz)

Izabela Trojanowska (jako Monika Ross)

Jacek Borkowski (jako Piotr Rafalski)

Joanna Żółkowska (jako Anna Surmacz)

Kaja Paschalska (jako Ola Lubicz)

Katarzyna Tlałka (jako Kinga Kuczyńska)

Małgorzata Ostrowska Królikowska (jako Grażyna Lubicz)

Mirosław Jękot (jako Antoni Zabużański)

Paulina Holtz (jako Agnieszka Lubicz)

Renata Pękul (jako Renata Zabużańska)

Tomasz Bednarek (jako Jacek Borecki)

Tomasz Stockinger (jako Paweł Lubicz)