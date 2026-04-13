Klan, odcinek 4698: Ostra przechodzi do czynów i całuje Kornela, podczas gdy jej przyjaciółka robi im zdjęcia z ukrycia

Poprzedni odcinek serialu "Klan" dostarczył fanom solidnej dawki rodzinnych zawirowań i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Bolek zmagał się z obawami, że Grażyna będzie chciała zabrać wnuki, jednak Miłosz po wyjeździe Bożeny postawił sprawę jasno, decydując, że dzieci zostają w Miłoszewie. Tymczasem Franczeska, wykonując zlecenie detektywistyczne, odkryła, że obserwowany przez nią mężczyzna był tym samym, który przysłał jej kwiaty. Gdzie indziej Majka pytała o możliwość powrotu na zajęcia jogi, a Kornel, mimo kiepskiego nastroju, musiał przygotować się na spotkanie z Ostrą w sprawie nowego pomysłu na promocję. Po takim natłoku wydarzeń pozostaje pytanie, jakie nowe wyzwania czekają teraz na bohaterów?

"Klan" odc. 4698 - streszczenie

Kornel rozważa nietypową propozycję influencerki Ostrej, która zasugerowała sfingowanie romansu dla rozgłosu. Mężczyzna wierzy, że mogłoby to pomóc w karierze jego zespołowi, a Czesiek również widzi w tym pomyśle potencjalne korzyści. Stanowczo sprzeciwia się temu Ula, która martwi się o dobro dzieci i negatywny wpływ, jaki mógłby mieć na nie taki skandal. Tymczasem Ostra postanawia wziąć sprawy w swoje ręce – spotyka Kornela na ulicy i całuje go, podczas gdy jej przyjaciółka robi im zdjęcia z ukrycia. Wątek Grażyny również nabiera tempa, gdy po weekendzie milczenia Heniutka zaczyna się o nią martwić, a ona sama, nie mogąc znieść decyzji o pozostaniu dzieci w Miłoszewie, pojawia się pod ich szkołą. Wkrótce otrzymuje też niepokojące wieści o Bożence, a Ola odkrywa, że grzywna Majki była znacznie niższa niż pożyczone pieniądze, natomiast Roksi dowiaduje się, że Norbert i Sandra planują ponowny ślub.

"Klan" odc. 4698 - kiedy, gdzie i o której emisja?

Fani najdłużej emitowanej polskiej sagi rodzinnej z pewnością nie mogą doczekać się kolejnych emocji i zwrotów akcji. Nadchodzący odcinek przyniesie odpowiedzi na wiele pytań i z pewnością dostarczy widzom niezapomnianych wrażeń. Warto już teraz zarezerwować sobie czas, aby śledzić dalsze losy uwielbianych bohaterów. Premierowa emisja 4698 odcinka serialu "Klan" odbędzie się w poniedziałek, 20 kwietnia 2026 roku, o godzinie 17:55 na antenie TVP1.

"Klan" - opis serialu i obsada

"Klan" to prawdziwy fenomen polskiej telewizji, który od 1997 roku nieprzerwanie gości w domach milionów widzów, opowiadając historię wielopokoleniowej rodziny Lubiczów. Serial w unikalny sposób przedstawia codzienne zmagania, radości i smutki, dzięki czemu każdy może odnaleźć w nim cząstkę siebie. To właśnie ta uniwersalność i bliskość sprawiły, że losy bohaterów stały się częścią życia wielu Polaków. Produkcja, łącząca tradycję z nowoczesnością, pozostaje jednym z najchętniej oglądanych programów. Na ekranie pojawiają się tacy aktorzy, jak:

Agnieszka Kaczorowska (jako Bożena Kazuń)

Andrzej Grabarczyk (jako Jerzy Chojnicki)

Anna Matysiak (jako Anna Ramona Szymańska)

Anna Powierza (jako Czesława Kurzawska)

Dariusz Lewandowski (jako Dariusz Kurzawski)

Dorota Kamińska (jako Jadwiga Dębińska Lubicz)

Izabela Trojanowska (jako Monika Ross)

Jacek Borkowski (jako Piotr Rafalski)

Joanna Żółkowska (jako Anna Surmacz)

Kaja Paschalska (jako Ola Lubicz)

Katarzyna Tlałka (jako Kinga Kuczyńska)

Małgorzata Ostrowska Królikowska (jako Grażyna Lubicz)

Mirosław Jękot (jako Antoni Zabużański)

Paulina Holtz (jako Agnieszka Lubicz)

Renata Pękul (jako Renata Zabużańska)

Tomasz Bednarek (jako Jacek Borecki)

Tomasz Stockinger (jako Paweł Lubicz)