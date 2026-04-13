Klan, odcinek 4698: Ostra przechodzi do czynów i całuje Kornela, podczas gdy jej przyjaciółka robi im zdjęcia z ukrycia

Spis treści
Poprzedni odcinek serialu "Klan" dostarczył fanom solidnej dawki rodzinnych zawirowań i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Bolek zmagał się z obawami, że Grażyna będzie chciała zabrać wnuki, jednak Miłosz po wyjeździe Bożeny postawił sprawę jasno, decydując, że dzieci zostają w Miłoszewie. Tymczasem Franczeska, wykonując zlecenie detektywistyczne, odkryła, że obserwowany przez nią mężczyzna był tym samym, który przysłał jej kwiaty. Gdzie indziej Majka pytała o możliwość powrotu na zajęcia jogi, a Kornel, mimo kiepskiego nastroju, musiał przygotować się na spotkanie z Ostrą w sprawie nowego pomysłu na promocję. Po takim natłoku wydarzeń pozostaje pytanie, jakie nowe wyzwania czekają teraz na bohaterów?
"Klan" odc. 4698 - streszczenie
Kornel rozważa nietypową propozycję influencerki Ostrej, która zasugerowała sfingowanie romansu dla rozgłosu. Mężczyzna wierzy, że mogłoby to pomóc w karierze jego zespołowi, a Czesiek również widzi w tym pomyśle potencjalne korzyści. Stanowczo sprzeciwia się temu Ula, która martwi się o dobro dzieci i negatywny wpływ, jaki mógłby mieć na nie taki skandal. Tymczasem Ostra postanawia wziąć sprawy w swoje ręce – spotyka Kornela na ulicy i całuje go, podczas gdy jej przyjaciółka robi im zdjęcia z ukrycia. Wątek Grażyny również nabiera tempa, gdy po weekendzie milczenia Heniutka zaczyna się o nią martwić, a ona sama, nie mogąc znieść decyzji o pozostaniu dzieci w Miłoszewie, pojawia się pod ich szkołą. Wkrótce otrzymuje też niepokojące wieści o Bożence, a Ola odkrywa, że grzywna Majki była znacznie niższa niż pożyczone pieniądze, natomiast Roksi dowiaduje się, że Norbert i Sandra planują ponowny ślub.
"Klan" odc. 4698 - kiedy, gdzie i o której emisja?
Fani najdłużej emitowanej polskiej sagi rodzinnej z pewnością nie mogą doczekać się kolejnych emocji i zwrotów akcji. Nadchodzący odcinek przyniesie odpowiedzi na wiele pytań i z pewnością dostarczy widzom niezapomnianych wrażeń. Warto już teraz zarezerwować sobie czas, aby śledzić dalsze losy uwielbianych bohaterów. Premierowa emisja 4698 odcinka serialu "Klan" odbędzie się w poniedziałek, 20 kwietnia 2026 roku, o godzinie 17:55 na antenie TVP1.
"Klan" - opis serialu i obsada
"Klan" to prawdziwy fenomen polskiej telewizji, który od 1997 roku nieprzerwanie gości w domach milionów widzów, opowiadając historię wielopokoleniowej rodziny Lubiczów. Serial w unikalny sposób przedstawia codzienne zmagania, radości i smutki, dzięki czemu każdy może odnaleźć w nim cząstkę siebie. To właśnie ta uniwersalność i bliskość sprawiły, że losy bohaterów stały się częścią życia wielu Polaków. Produkcja, łącząca tradycję z nowoczesnością, pozostaje jednym z najchętniej oglądanych programów. Na ekranie pojawiają się tacy aktorzy, jak:
- Agnieszka Kaczorowska (jako Bożena Kazuń)
- Andrzej Grabarczyk (jako Jerzy Chojnicki)
- Anna Matysiak (jako Anna Ramona Szymańska)
- Anna Powierza (jako Czesława Kurzawska)
- Dariusz Lewandowski (jako Dariusz Kurzawski)
- Dorota Kamińska (jako Jadwiga Dębińska Lubicz)
- Izabela Trojanowska (jako Monika Ross)
- Jacek Borkowski (jako Piotr Rafalski)
- Joanna Żółkowska (jako Anna Surmacz)
- Kaja Paschalska (jako Ola Lubicz)
- Katarzyna Tlałka (jako Kinga Kuczyńska)
- Małgorzata Ostrowska Królikowska (jako Grażyna Lubicz)
- Mirosław Jękot (jako Antoni Zabużański)
- Paulina Holtz (jako Agnieszka Lubicz)
- Renata Pękul (jako Renata Zabużańska)
- Tomasz Bednarek (jako Jacek Borecki)
- Tomasz Stockinger (jako Paweł Lubicz)