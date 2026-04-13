Policjantki i Policjanci, odcinek 1406: Włodarczyk bezskutecznie próbuje porozmawiać z Korwickim o swoich problemach z Kostyrą

Spis treści
Emocje po ostatnim odcinku "Policjantki i Policjanci" z pewnością jeszcze nie opadły, a działo się naprawdę sporo. W centrum wydarzeń znaleźli się Lena i Bartosz, którzy zajęli się tajemniczym zaginięciem Rafała, samotnika opiekującego się chorą matką. Szybko okazało się, że mężczyzna był nieszczęśliwie zakochany w młodej dziewczynie z okolicy, która prawdopodobnie wykorzystywała jego uczucia. Odnalezienie rannego i zdezorientowanego Rafała stało się punktem zwrotnym w śledztwie, pozwalając ustalić, co wydarzyło się podczas jego zniknięcia. Jakby tego było mało, zawieszony komendant Witacki podzielił się z Sołtysem niepokojącą informacją, która może wiele zmienić. Poprzedni epizod zostawił nas więc w momencie pełnym napięcia, zaostrzając apetyt na więcej.
"Policjantki i Policjanci" odc. 1406 - streszczenie
W nadchodzącym odcinku patrol w składzie Marek i Daria zmierzy się z niecodzienną sprawą cyberstalkingu. Do policjantów zgłasza się kobieta, która jest nękana roznegliżowanymi zdjęciami, wysyłanymi do niej z ciągle zmieniających się numerów telefonów. W toku śledztwa funkcjonariusze docierają do innej ofiary, Karoliny, która podejrzewa o to swojego współpracownika, ginekologa. Mężczyzna kategorycznie zaprzecza oskarżeniom, twierdząc, że to zemsta za odrzucone zaloty. Sprawy przybierają dramatyczny obrót, gdy ofiary postanawiają działać na własną rękę, a w międzyczasie policja otrzymuje zgłoszenie o zaginięciu nastolatki, co zmusza ich do sprawdzenia, czy te wydarzenia są ze sobą powiązane. Równolegle Włodarczyk bezskutecznie próbuje porozmawiać z Korwickim o swoich problemach z Kostyrą.
"Policjantki i Policjanci" odc. 1406 - kiedy, gdzie i o której emisja?
Fani z niecierpliwością wyczekują na kolejne losy wrocławskich funkcjonariuszy. Nadchodzący epizod z pewnością dostarczy wielu emocji i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Jeśli zastanawiacie się, kiedy będziecie mogli obejrzeć najnowsze śledztwo, mamy dla Was wszystkie niezbędne informacje. Premierowa emisja 1406. odcinka serialu "Policjantki i Policjanci" odbędzie się w poniedziałek, 20 kwietnia 2026 roku, o godzinie 19:00 na antenie TV4.
"Policjantki i Policjanci" - opis serialu i obsada
"Policjantki i Policjanci" to serial, który od lat cieszy się niesłabnącą popularnością wśród widzów. Produkcja w mistrzowski sposób łączy dynamiczne policyjne interwencje z prywatnym życiem bohaterów, pokazując ich codzienne zmagania zarówno na służbie we Wrocławiu, jak i poza nią. Każdy odcinek to nowa, wciągająca historia, pełna napięcia, ale też ludzkich dramatów i wzruszeń. W serialu występują m.in.:
- Honorata Witańska jako Karolina Rachwal
- Mariusz Węgłowski jako Mikołaj Białach
- Magda Malcharek jako Aleksandra Wysocka
- Wojciech Sukiennik jako Krzysztof Zapała
- Paweł Monsiel jako Szymon Zieliński
- Magda Szczepanek jako Joanna Zatońska
- Wiesław Cichy jako Adam Kobielak
- Anna Kukawska jako Emilia Drawska Zapała
- Przemysław Puchała jako Jacek Nowak