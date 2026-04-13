Policjantki i Policjanci, odcinek 1406: Włodarczyk bezskutecznie próbuje porozmawiać z Korwickim o swoich problemach z Kostyrą

Emocje po ostatnim odcinku "Policjantki i Policjanci" z pewnością jeszcze nie opadły, a działo się naprawdę sporo. W centrum wydarzeń znaleźli się Lena i Bartosz, którzy zajęli się tajemniczym zaginięciem Rafała, samotnika opiekującego się chorą matką. Szybko okazało się, że mężczyzna był nieszczęśliwie zakochany w młodej dziewczynie z okolicy, która prawdopodobnie wykorzystywała jego uczucia. Odnalezienie rannego i zdezorientowanego Rafała stało się punktem zwrotnym w śledztwie, pozwalając ustalić, co wydarzyło się podczas jego zniknięcia. Jakby tego było mało, zawieszony komendant Witacki podzielił się z Sołtysem niepokojącą informacją, która może wiele zmienić. Poprzedni epizod zostawił nas więc w momencie pełnym napięcia, zaostrzając apetyt na więcej.

"Policjantki i Policjanci" odc. 1406 - streszczenie

W nadchodzącym odcinku patrol w składzie Marek i Daria zmierzy się z niecodzienną sprawą cyberstalkingu. Do policjantów zgłasza się kobieta, która jest nękana roznegliżowanymi zdjęciami, wysyłanymi do niej z ciągle zmieniających się numerów telefonów. W toku śledztwa funkcjonariusze docierają do innej ofiary, Karoliny, która podejrzewa o to swojego współpracownika, ginekologa. Mężczyzna kategorycznie zaprzecza oskarżeniom, twierdząc, że to zemsta za odrzucone zaloty. Sprawy przybierają dramatyczny obrót, gdy ofiary postanawiają działać na własną rękę, a w międzyczasie policja otrzymuje zgłoszenie o zaginięciu nastolatki, co zmusza ich do sprawdzenia, czy te wydarzenia są ze sobą powiązane. Równolegle Włodarczyk bezskutecznie próbuje porozmawiać z Korwickim o swoich problemach z Kostyrą.

"Policjantki i Policjanci" odc. 1406 - kiedy, gdzie i o której emisja?

Fani z niecierpliwością wyczekują na kolejne losy wrocławskich funkcjonariuszy. Nadchodzący epizod z pewnością dostarczy wielu emocji i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Jeśli zastanawiacie się, kiedy będziecie mogli obejrzeć najnowsze śledztwo, mamy dla Was wszystkie niezbędne informacje. Premierowa emisja 1406. odcinka serialu "Policjantki i Policjanci" odbędzie się w poniedziałek, 20 kwietnia 2026 roku, o godzinie 19:00 na antenie TV4.

"Policjantki i Policjanci" - opis serialu i obsada

"Policjantki i Policjanci" to serial, który od lat cieszy się niesłabnącą popularnością wśród widzów. Produkcja w mistrzowski sposób łączy dynamiczne policyjne interwencje z prywatnym życiem bohaterów, pokazując ich codzienne zmagania zarówno na służbie we Wrocławiu, jak i poza nią. Każdy odcinek to nowa, wciągająca historia, pełna napięcia, ale też ludzkich dramatów i wzruszeń. W serialu występują m.in.:

Honorata Witańska jako Karolina Rachwal

Mariusz Węgłowski jako Mikołaj Białach

Magda Malcharek jako Aleksandra Wysocka

Wojciech Sukiennik jako Krzysztof Zapała

Paweł Monsiel jako Szymon Zieliński

Magda Szczepanek jako Joanna Zatońska

Wiesław Cichy jako Adam Kobielak

Anna Kukawska jako Emilia Drawska Zapała

Przemysław Puchała jako Jacek Nowak