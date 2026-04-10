Policjantki i Policjanci, odcinek 1404: Próba samobójcza uczennicy ujawnia jej sekretny związek ze znacznie starszym mężczyzną

Emocje na wrocławskiej komendzie zdają się nie opadać, a ostatni odcinek serialu "Policjantki i Policjanci" był tego najlepszym dowodem. Tym razem Marek i Daria zajęli się sprawą groźnego wypadku, który szybko okazał się próbą zabójstwa. Ofiarą był nieuleczalnie chory biznesmen, a ktoś celowo poluzował śruby w kole jego samochodu, gdy ten jechał do notariusza zmienić swój testament. Na celowniku funkcjonariuszy znalazły się żona i siostra mężczyzny, które mogły sporo zyskać na przyspieszeniu spadku. W tle kryminalnej intrygi, Natalia nabrała podejrzeń co do romansu Włodarczyk z Korwickim i poprosiła Emilkę o pomoc. Poprzedni epizod zostawił nas więc z wieloma niewiadomymi, budując napięcie przed kolejnymi wydarzeniami.

"Policjantki i Policjanci" odc. 1404 - streszczenie

W nadchodzącym odcinku Mikołaj i Miłosz zmierzą się z niezwykle trudną sprawą dotyczącą próby samobójczej młodej uczennicy. Śledztwo szybko ujawnia, że Martyna była ofiarą nękania w szkole z powodu swojego wyglądu oraz nietypowych zainteresowań. W trakcie dochodzenia jedna z nauczycielek rzuca podejrzenia na wychowawcę klasy, a jeden z kolegów dziewczyny dodaje, że spotykała się ona z o wiele starszym od siebie mężczyzną. Funkcjonariusze będą musieli odkryć, który z tych tropów doprowadził do desperackiej decyzji nastolatki. W międzyczasie Góral i Mikołaj podejmą próbę nawiązania kontaktu z milczącą Nadziejką, starając się skłonić ją do rozmowy.

"Policjantki i Policjanci" odc. 1404 - kiedy, gdzie i o której emisja?

Fani z niecierpliwością wyczekują na kolejny, pełen emocji epizod swojego ulubionego serialu. Dramatyczne losy Martyny i próby dotarcia do Nadziejki z pewnością przyciągną przed ekrany rzesze widzów. Jak potoczą się losy bohaterów i czy policjantom uda się rozwiązać zagadkę? Przekonamy się o tym już niebawem. Premierowy, 1404 odcinek serialu "Policjantki i Policjanci" zostanie wyemitowany w czwartek, 16 kwietnia 2026 roku, o godzinie 19:00 na antenie TV4.

"Policjantki i Policjanci" - opis serialu i obsada

"Policjantki i Policjanci" to serial, który od lat cieszy się niesłabnącą popularnością, idealnie łącząc pełne napięcia policyjne interwencje z prywatnym życiem bohaterów. Widzowie śledzą nie tylko zmagania funkcjonariuszy z przestępczością we Wrocławiu, ale także ich osobiste dylematy, wzloty i upadki. To właśnie ta mieszanka akcji i ludzkich historii sprawia, że każdy odcinek ogląda się z zapartym tchem. W serialu występują:

Honorata Witańska (jako Karolina Rachwal)

Mariusz Węgłowski (jako Mikołaj Białach)

Magda Malcharek (jako Aleksandra Wysocka)

Wojciech Sukiennik (jako Krzysztof Zapała)

Paweł Monsiel (jako Szymon Zieliński)

Magda Szczepanek (jako Joanna Zatońska)

Wiesław Cichy (jako Adam Kobielak)

Anna Kukawska (jako Emilia Drawska Zapała)

Przemysław Puchała (jako Jacek Nowak)