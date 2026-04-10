Policjantki i Policjanci, odcinek 1404: Próba samobójcza uczennicy ujawnia jej sekretny związek ze znacznie starszym mężczyzną

Redakcja se.pl
2026-04-10 9:46

Przed nami 1404. odcinek serialu „Policjantki i Policjanci”, który dostarczy widzom potężnej dawki emocji! Mikołaj i Miłosz zmierzą się z wstrząsającą sprawą próby samobójczej nastolatki, odkrywając mroczne sekrety szkolnych korytarzy. Czy to bezwzględne prześladowanie pchnęło ją do ostateczności, a może kluczem do zagadki jest jej tajemnicza relacja ze starszym mężczyzną? Równolegle będziemy świadkami poruszających starań Górala i Mikołaja, by pomóc małej Nadziejce przełamać milczenie.

Autor: Marcin Golen/ Materiały prasowe Dwóch policjantów, w tym Mikołaj Korwicki z "Policjantki i Policjanci", wchodzi do pokoju przesłuchań, gdzie mężczyzna w beżowej koszuli odwraca się do nich. Scena z serialu telewizyjnego "Super Seriale" zapowiada emocjonujący odcinek 1404 o trudnej sprawie Martyny.

Emocje na wrocławskiej komendzie zdają się nie opadać, a ostatni odcinek serialu "Policjantki i Policjanci" był tego najlepszym dowodem. Tym razem Marek i Daria zajęli się sprawą groźnego wypadku, który szybko okazał się próbą zabójstwa. Ofiarą był nieuleczalnie chory biznesmen, a ktoś celowo poluzował śruby w kole jego samochodu, gdy ten jechał do notariusza zmienić swój testament. Na celowniku funkcjonariuszy znalazły się żona i siostra mężczyzny, które mogły sporo zyskać na przyspieszeniu spadku. W tle kryminalnej intrygi, Natalia nabrała podejrzeń co do romansu Włodarczyk z Korwickim i poprosiła Emilkę o pomoc. Poprzedni epizod zostawił nas więc z wieloma niewiadomymi, budując napięcie przed kolejnymi wydarzeniami.

"Policjantki i Policjanci" odc. 1404 - streszczenie

W nadchodzącym odcinku Mikołaj i Miłosz zmierzą się z niezwykle trudną sprawą dotyczącą próby samobójczej młodej uczennicy. Śledztwo szybko ujawnia, że Martyna była ofiarą nękania w szkole z powodu swojego wyglądu oraz nietypowych zainteresowań. W trakcie dochodzenia jedna z nauczycielek rzuca podejrzenia na wychowawcę klasy, a jeden z kolegów dziewczyny dodaje, że spotykała się ona z o wiele starszym od siebie mężczyzną. Funkcjonariusze będą musieli odkryć, który z tych tropów doprowadził do desperackiej decyzji nastolatki. W międzyczasie Góral i Mikołaj podejmą próbę nawiązania kontaktu z milczącą Nadziejką, starając się skłonić ją do rozmowy.

"Policjantki i Policjanci" odc. 1404 - kiedy, gdzie i o której emisja?

Fani z niecierpliwością wyczekują na kolejny, pełen emocji epizod swojego ulubionego serialu. Dramatyczne losy Martyny i próby dotarcia do Nadziejki z pewnością przyciągną przed ekrany rzesze widzów. Jak potoczą się losy bohaterów i czy policjantom uda się rozwiązać zagadkę? Przekonamy się o tym już niebawem. Premierowy, 1404 odcinek serialu "Policjantki i Policjanci" zostanie wyemitowany w czwartek, 16 kwietnia 2026 roku, o godzinie 19:00 na antenie TV4.

"Policjantki i Policjanci" - opis serialu i obsada

"Policjantki i Policjanci" to serial, który od lat cieszy się niesłabnącą popularnością, idealnie łącząc pełne napięcia policyjne interwencje z prywatnym życiem bohaterów. Widzowie śledzą nie tylko zmagania funkcjonariuszy z przestępczością we Wrocławiu, ale także ich osobiste dylematy, wzloty i upadki. To właśnie ta mieszanka akcji i ludzkich historii sprawia, że każdy odcinek ogląda się z zapartym tchem. W serialu występują:

  • Honorata Witańska (jako Karolina Rachwal)
  • Mariusz Węgłowski (jako Mikołaj Białach)
  • Magda Malcharek (jako Aleksandra Wysocka)
  • Wojciech Sukiennik (jako Krzysztof Zapała)
  • Paweł Monsiel (jako Szymon Zieliński)
  • Magda Szczepanek (jako Joanna Zatońska)
  • Wiesław Cichy (jako Adam Kobielak)
  • Anna Kukawska (jako Emilia Drawska Zapała)
  • Przemysław Puchała (jako Jacek Nowak)
