Policjantki i Policjanci, odcinek 1407: spokojny wieczór Białacha i Oli zostaje zakłócony przez wizytę Górala, któremu towarzyszą Tamara i Nadzieja

2026-04-14 8:12

Emocje sięgają zenitu w 1407. odcinku serialu „Policjantki i Policjanci”! Patrol Mikołaja i Miłosza znajduje brutalnie pobitego taksówkarza, a śledztwo szybko się komplikuje. Gdy pierwszy podejrzany zostaje oczyszczony z zarzutów, na jaw wychodzi nowy, zaskakujący trop w postaci gróźb od tajemniczej kobiety. Z kolei u Białacha spokojny wieczór zamieni się w prawdziwe zaskoczenie za sprawą niespodziewanych gości.

Autor: Marcin Golen/ Materiały prasowe Mikołaj Białach w mundurze policyjnym, siedzący przy biurku z klawiaturą i kartką papieru, intensywnie rozmyślający. W tle widać drewniane drzwi i niebieskie szafki. To emocjonujący moment z serialu "Policjantki i Policjanci", o którym więcej przeczytasz na Super Seriale.

Emocje po ostatnim odcinku "Policjantki i Policjanci" jeszcze nie opadły, a wrocławska komenda po raz kolejny stanęła w obliczu skomplikowanej zagadki. Patrol Marka i Darii zajął się sprawą kobiety nękanej niechcianymi, roznegliżowanymi zdjęciami wysyłanymi z wciąż zmienianych numerów. Trop zaprowadził ich do innej ofiary, która podejrzewała współpracującego z nią ginekologa, jednak lekarz wszystkiemu zaprzeczył, sugerując, że była to intryga po odrzuconym przez niego romansie. Gdy sytuacja się zagęściła, a poszkodowane chciały wziąć sprawy w swoje ręce, policjanci otrzymali zgłoszenie o zaginięciu nastolatki, co zmusiło ich do sprawdzenia, czy obie sprawy mają ze sobą związek. W międzyczasie Włodarczyk bezskutecznie próbował porozmawiać z Korwickim o swoich problemach z Kostyrą. Jakie nowe wyzwania czekają na funkcjonariuszy?

"Policjantki i Policjanci" odc. 1407 - streszczenie

Patrol Mikołaja i Miłosza podczas służby natrafia na wstrząsające znalezisko – w opuszczonym samochodzie odnajdują zakrwawionego i nieprzytomnego taksówkarza. Pierwsze podejrzenia funkcjonariuszy kierują się w stronę ostatniego pasażera ofiary, znanego im już Sebastiana, jednak mężczyzna kategorycznie zaprzecza swojemu udziałowi w zdarzeniu. Przełom w śledztwie następuje, gdy dyżurny z powodzeniem namierza telefon poszkodowanego, a na miejscu policyjny technik odkrywa w urządzeniu wiadomości z pogróżkami od tajemniczej kobiety. Ten nowy trop zmusza śledczych do zmiany kierunku dochodzenia i podjęcia próby ustalenia prawdziwego motywu brutalnego napadu. Tymczasem w wątku prywatnym, spokojny wieczór Mikołaja Białacha i Oli zostaje niespodziewanie zakłócony przez niezapowiedzianą wizytę Górala, któremu towarzyszą Tamara i Nadzieja.

"Policjantki i Policjanci" odc. 1407 - kiedy, gdzie i o której emisja?

Fani z niecierpliwością wyczekują kolejnych losów wrocławskich funkcjonariuszy, a nadchodzący epizod z pewnością dostarczy wielu emocji. Nowa zagadka kryminalna oraz dynamiczne zwroty akcji w życiu prywatnym bohaterów to gwarancja trzymającej w napięciu rozrywki. Warto więc zarezerwować sobie czas, aby nie przegapić najnowszych wydarzeń i być na bieżąco z losami ulubionych postaci. Premierową emisję odcinka 1407 serialu "Policjantki i Policjanci" zaplanowano na wtorek, 21 kwietnia 2026 roku, o godzinie 19:00 na antenie TV4.

"Policjantki i Policjanci" - opis serialu i obsada

Serial "Policjantki i policjanci" od lat cieszy się niesłabnącą popularnością, przyciągając widzów dynamicznymi interwencjami i skomplikowanymi sprawami kryminalnymi. To nie tylko opowieść o codziennej, pełnej wyzwań służbie we wrocławskiej komendzie, ale także wgląd w prywatne życie bohaterów, ich problemy, miłości i przyjaźnie. Widzowie z zapartym tchem śledzą zarówno zawodowe sukcesy, jak i osobiste zmagania swoich ulubionych postaci. Za sukcesem produkcji stoi znakomita ekipa aktorska, która ożywia te historie na ekranie. Na ekranie pojawiają się tacy aktorzy, jak:

  • Honorata Witańska jako Karolina Rachwal
  • Mariusz Węgłowski jako Mikołaj Białach
  • Magda Malcharek jako Aleksandra Wysocka
  • Wojciech Sukiennik jako Krzysztof Zapała
  • Paweł Monsiel jako Szymon Zieliński
  • Magda Szczepanek jako Joanna Zatońska
  • Wiesław Cichy jako Adam Kobielak
  • Anna Kukawska jako Emilia Drawska Zapała
  • Przemysław Puchała jako Jacek Nowak
