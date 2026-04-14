Policjantki i Policjanci, odcinek 1407: spokojny wieczór Białacha i Oli zostaje zakłócony przez wizytę Górala, któremu towarzyszą Tamara i Nadzieja

Emocje po ostatnim odcinku "Policjantki i Policjanci" jeszcze nie opadły, a wrocławska komenda po raz kolejny stanęła w obliczu skomplikowanej zagadki. Patrol Marka i Darii zajął się sprawą kobiety nękanej niechcianymi, roznegliżowanymi zdjęciami wysyłanymi z wciąż zmienianych numerów. Trop zaprowadził ich do innej ofiary, która podejrzewała współpracującego z nią ginekologa, jednak lekarz wszystkiemu zaprzeczył, sugerując, że była to intryga po odrzuconym przez niego romansie. Gdy sytuacja się zagęściła, a poszkodowane chciały wziąć sprawy w swoje ręce, policjanci otrzymali zgłoszenie o zaginięciu nastolatki, co zmusiło ich do sprawdzenia, czy obie sprawy mają ze sobą związek. W międzyczasie Włodarczyk bezskutecznie próbował porozmawiać z Korwickim o swoich problemach z Kostyrą. Jakie nowe wyzwania czekają na funkcjonariuszy?

"Dziedzictwo". Tak prywatnie wygląda Ibrahim z tureckiego serialu Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

"Policjantki i Policjanci" odc. 1407 - streszczenie

Patrol Mikołaja i Miłosza podczas służby natrafia na wstrząsające znalezisko – w opuszczonym samochodzie odnajdują zakrwawionego i nieprzytomnego taksówkarza. Pierwsze podejrzenia funkcjonariuszy kierują się w stronę ostatniego pasażera ofiary, znanego im już Sebastiana, jednak mężczyzna kategorycznie zaprzecza swojemu udziałowi w zdarzeniu. Przełom w śledztwie następuje, gdy dyżurny z powodzeniem namierza telefon poszkodowanego, a na miejscu policyjny technik odkrywa w urządzeniu wiadomości z pogróżkami od tajemniczej kobiety. Ten nowy trop zmusza śledczych do zmiany kierunku dochodzenia i podjęcia próby ustalenia prawdziwego motywu brutalnego napadu. Tymczasem w wątku prywatnym, spokojny wieczór Mikołaja Białacha i Oli zostaje niespodziewanie zakłócony przez niezapowiedzianą wizytę Górala, któremu towarzyszą Tamara i Nadzieja.

"Policjantki i Policjanci" odc. 1407 - kiedy, gdzie i o której emisja?

Fani z niecierpliwością wyczekują kolejnych losów wrocławskich funkcjonariuszy, a nadchodzący epizod z pewnością dostarczy wielu emocji. Nowa zagadka kryminalna oraz dynamiczne zwroty akcji w życiu prywatnym bohaterów to gwarancja trzymającej w napięciu rozrywki. Warto więc zarezerwować sobie czas, aby nie przegapić najnowszych wydarzeń i być na bieżąco z losami ulubionych postaci. Premierową emisję odcinka 1407 serialu "Policjantki i Policjanci" zaplanowano na wtorek, 21 kwietnia 2026 roku, o godzinie 19:00 na antenie TV4.

"Policjantki i Policjanci" - opis serialu i obsada

Serial "Policjantki i policjanci" od lat cieszy się niesłabnącą popularnością, przyciągając widzów dynamicznymi interwencjami i skomplikowanymi sprawami kryminalnymi. To nie tylko opowieść o codziennej, pełnej wyzwań służbie we wrocławskiej komendzie, ale także wgląd w prywatne życie bohaterów, ich problemy, miłości i przyjaźnie. Widzowie z zapartym tchem śledzą zarówno zawodowe sukcesy, jak i osobiste zmagania swoich ulubionych postaci. Za sukcesem produkcji stoi znakomita ekipa aktorska, która ożywia te historie na ekranie. Na ekranie pojawiają się tacy aktorzy, jak:

Honorata Witańska jako Karolina Rachwal

Mariusz Węgłowski jako Mikołaj Białach

Magda Malcharek jako Aleksandra Wysocka

Wojciech Sukiennik jako Krzysztof Zapała

Paweł Monsiel jako Szymon Zieliński

Magda Szczepanek jako Joanna Zatońska

Wiesław Cichy jako Adam Kobielak

Anna Kukawska jako Emilia Drawska Zapała

Przemysław Puchała jako Jacek Nowak