Pierwsza miłość, odcinek 4200: Emilka postanawia przyłapać Fryderyka na zdradzie. Odkrywa brutalną prawdę - ZDJĘCIA

W poprzednim odcinku serialu "Pierwsza miłość" emocje sięgnęły zenitu, a bohaterowie stanęli przed nowymi wyzwaniami. Byliśmy świadkami dramatycznych chwil w życiu Pawła, który w ataku paniki odepchnął swoją córkę, co skłoniło zrozpaczoną Julkę do poproszenia Marysi i Kacpra o pomoc. W tym samym czasie rosły podejrzenia wokół Fryderyka – podczas gdy Emilka powoli traciła czujność, odporna na jego urok Marta postanowiła go śledzić. Niespodziewanie do swojej willi wrócił również Edward, który z obojętnością zareagował na obecność Dominiki i Karmy. Największe zaniepokojenie wzbudził jednak podsłuchany przez Dominikę plan Edwarda, który zamierzał zająć się Pawłem. Jakie konsekwencje przyniosą te wszystkie wydarzenia?

"Pierwsza miłość" odc. 4200 - streszczenie

W nadchodzącym odcinku Paweł potajemnie opuszcza mieszkanie Janka, co wywołuje ogromny niepokój jego przyjaciół. Zaniepokojeni Artur i Bartek bezzwłocznie rozpoczynają poszukiwania kolegi, który w tym czasie samotnie błąka się po Wrocławiu, przeżywając głęboki kryzys osobisty. Tymczasem Adrianna postanawia przełożyć swój wyjazd do Kołobrzegu, aby dać Jurkowi więcej czasu na domknięcie wszystkich jego spraw. On jednak zwleka z podjęciem ostatecznych decyzji, ponieważ myśl o opuszczeniu Wadlewa jest dla niego niezwykle trudna. Równocześnie Emilka, po rewelacjach Marty, staje przed bolesną konfrontacją i decyduje się na własne oczy sprawdzić, z kim zdradza ją Fryderyk, odkrywając prawdę gorszą niż przypuszczała.

"Pierwsza miłość" odc. 4200 - kiedy, gdzie i o której emisja?

Fani serialu z pewnością z niecierpliwością wyczekują, by zobaczyć, jak rozwiną się losy ich ulubionych postaci. Nadchodzący epizod zapowiada się niezwykle emocjonująco, przynosząc odpowiedzi na niektóre z nurtujących pytań. Dla wszystkich widzów, którzy nie chcą przegapić tych kluczowych momentów, mamy najważniejsze informacje dotyczące emisji. Premierowy 4200 odcinek "Pierwszej miłości" zostanie wyemitowany we wtorek, 21 kwietnia 2026 roku, o godzinie 18:00 na antenie telewizji Polsat.

"Pierwsza miłość" - opis serialu i obsada

"Pierwsza miłość" to produkcja, która od 2004 roku nieprzerwanie towarzyszy widzom, a jej bohaterowie stali się dla wielu niemal jak rodzina. Akcja serialu, osadzona w tętniącym życiem Wrocławiu oraz urokliwym Wadlewie, zgrabnie łączy wątki obyczajowe z sensacyjnymi i komediowymi. To właśnie ta unikalna mieszanka miłosnych uniesień, dramatycznych rozstań, a nawet wątków kryminalnych sprawia, że historia Marysi i jej przyjaciół wciąż fascynuje. Produkcja odważnie porusza także ważne problemy społeczne, dzięki czemu pozostaje bliska codziennemu życiu. W serialu występują m.in.:

Grażyna Wolszczak (jako Grażyna Weksler)

Ewa Gawryluk (jako Ewa Weksler)

Karol Strasburger (jako Karol Weksler)

Małgorzata Klara (jako Irena Raczek)

Łukasz Płoszajski (jako Artur Kulczycki)

Paweł Okoński (jako Marian Śmiałek)

Maciej Tomaszewski (jako Marek Żukowski)

Maria Pakulnis (jako Aneta Pałkowska)

Grażyna Zielińska (jako Celina Kłosek)

Marcin Sztabiński (jako Sylwester Kulas)

Jan Bielski (jako Arczi)

Michał Mikołajczak (jako Piotr Majczyk)

Maciej Mikołajczyk (jako Jan Stańczuk)

Magdalena Wróbel (jako Dorota Marska)

Barbara Lubos (jako Celina Wyrwo)

Piotr Cyrwus (jako Kazimierz Wąs)

