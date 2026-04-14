Na Wspólnej, odcinek 4198: Remigiusz dowiaduje się, że jego ojciec umiera - ZDJĘCIA

W ostatnim odcinku "Na Wspólnej" emocje sięgnęły zenitu, a losy bohaterów skomplikowały się jeszcze bardziej. Bergowie mogli odetchnąć z ulgą, gdy zarzuty wobec ich syna zostały wycofane, jednak dla Elizy spokój był tylko pozorny, bo wciąż drżała na myśl o wizycie Bartka. Tymczasem Kasia i Darek kontynuowali swoją grę pozorów, aranżując rozwód, a Darek odkrył, że Kalina, która zbliżyła się do Łukasza, wcale nie znała swojej świadkowej. Prawdziwa bomba wybuchła jednak podczas wizyty Brygidy i Remka u Igi, gdzie Remigiusz rozpoznał w poznanej tam Lucy prostytutkę, która kiedyś zeznawała na komendzie. Po takich rewelacjach i rosnącym napięciu, trudno nie zastanawiać się, jakie kolejne tajemnice wyjdą na jaw.

"Na Wspólnej" odc. 4198 - streszczenie

W nadchodzącym odcinku Brygida postanawia wyjawić Michałowi prawdę o profesji Lucy, nie wiedząc, że ten jest już wszystkiego świadomy. Mimo to, nieunikniona konfrontacja między kobietami wisi w powietrzu i z pewnością dostarczy wielu emocji. W samym środku tego zamieszania Remigiusz otrzymuje tragiczną wiadomość o umierającym ojcu, co dodatkowo komplikuje sytuację. Tymczasem Darek, podszywając się pod reżysera, próbuje dostać się na spotkanie z Kamą, a Kasia nie spuszcza z oka Kaliny, śledząc ją podczas randki z Łukaszem. Na drugim planie Julka cieszy się z propozycji występu w teledysku, jednak jej radość zostaje przyćmiona przez zazdrosną reakcję Kosmy, a kariera Sandry napotyka przeszkodę, gdy jej artykuł zostaje wstrzymany, a Igor sugeruje dalsze zgłębienie tematu.

"Na Wspólnej" odc. 4198 - kiedy, gdzie i o której emisja?

Fani serialu z pewnością nie mogą doczekać się, by zobaczyć, jak rozwiną się losy ich ulubionych bohaterów. Nadchodzący epizod zapowiada się niezwykle emocjonująco, przynosząc zarówno wzruszające momenty, jak i niespodziewane zwroty akcji. Warto więc zarezerwować sobie czas, aby nie przegapić kolejnej dawki perypetii z życia mieszkańców ulicy Wspólnej. Premierowa emisja 4198. odcinka serialu "Na Wspólnej" odbędzie się we wtorek, 21 kwietnia 2026 roku, o godzinie 20:15 na antenie stacji TVN.

"Na Wspólnej" - opis serialu i obsada

"Na Wspólnej" to serial, który od lat gości w sercach polskich widzów, opowiadając historię przyjaźni silniejszej niż więzy krwi. Wszystko zaczęło się od obietnicy złożonej w domu dziecka przez grupę przyjaciół, którzy dzięki Marii i Włodkowi Ziębom znaleźli namiastkę domu. Po latach ich wspólną przystanią stał się dom przy tytułowej ulicy, gdzie splatają się losy rodzin Brzozowskich, Hofferów i Ziębów. To opowieść o tym, jak wartości pielęgnowane przez lata stają się fundamentem dla kolejnych pokoleń. W serialu występują m.in.:

Mieczysław Hryniewicz (jako Włodzimierz Zięba)

Anna Korcz (jako Izabela Brzozowska)

Grażyna Wolszczak (jako Barbara)

Ewa Gawryluk (jako Ewa Hoffer)

Jakub Wesołowski (jako Igor Nowak)

Waldemar Obłoza (jako Roman Hoffer)

Małgorzata Socha (jako Zuzanna Hoffer)

Renata Dancewicz (jako Weronika Roztocka)

Joanna Jabłczyńska (jako Marta)

Sonia Mietielica (jako Anka)

Grzegorz Gzyl (jako Marek Zimiński)

Marta Wierzbicka (jako Aleksandra Zimińska)

Piotr Cyrwus (jako Zdzisław Muszko)

Tomasz Piątkowski (jako Tomasz Adamski)

Zbigniew Suszyński (jako Przemysław Gwiazda)