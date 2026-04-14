Na Wspólnej, odcinek 4198: Remigiusz dowiaduje się, że jego ojciec umiera - ZDJĘCIA

W ostatnim odcinku "Na Wspólnej" emocje sięgnęły zenitu, a losy bohaterów skomplikowały się jeszcze bardziej. Bergowie mogli odetchnąć z ulgą, gdy zarzuty wobec ich syna zostały wycofane, jednak dla Elizy spokój był tylko pozorny, bo wciąż drżała na myśl o wizycie Bartka. Tymczasem Kasia i Darek kontynuowali swoją grę pozorów, aranżując rozwód, a Darek odkrył, że Kalina, która zbliżyła się do Łukasza, wcale nie znała swojej świadkowej. Prawdziwa bomba wybuchła jednak podczas wizyty Brygidy i Remka u Igi, gdzie Remigiusz rozpoznał w poznanej tam Lucy prostytutkę, która kiedyś zeznawała na komendzie. Po takich rewelacjach i rosnącym napięciu, trudno nie zastanawiać się, jakie kolejne tajemnice wyjdą na jaw.
"Na Wspólnej" odc. 4198 - streszczenie
W nadchodzącym odcinku Brygida postanawia wyjawić Michałowi prawdę o profesji Lucy, nie wiedząc, że ten jest już wszystkiego świadomy. Mimo to, nieunikniona konfrontacja między kobietami wisi w powietrzu i z pewnością dostarczy wielu emocji. W samym środku tego zamieszania Remigiusz otrzymuje tragiczną wiadomość o umierającym ojcu, co dodatkowo komplikuje sytuację. Tymczasem Darek, podszywając się pod reżysera, próbuje dostać się na spotkanie z Kamą, a Kasia nie spuszcza z oka Kaliny, śledząc ją podczas randki z Łukaszem. Na drugim planie Julka cieszy się z propozycji występu w teledysku, jednak jej radość zostaje przyćmiona przez zazdrosną reakcję Kosmy, a kariera Sandry napotyka przeszkodę, gdy jej artykuł zostaje wstrzymany, a Igor sugeruje dalsze zgłębienie tematu.
"Na Wspólnej" odc. 4198 - kiedy, gdzie i o której emisja?
Fani serialu z pewnością nie mogą doczekać się, by zobaczyć, jak rozwiną się losy ich ulubionych bohaterów. Nadchodzący epizod zapowiada się niezwykle emocjonująco, przynosząc zarówno wzruszające momenty, jak i niespodziewane zwroty akcji. Warto więc zarezerwować sobie czas, aby nie przegapić kolejnej dawki perypetii z życia mieszkańców ulicy Wspólnej. Premierowa emisja 4198. odcinka serialu "Na Wspólnej" odbędzie się we wtorek, 21 kwietnia 2026 roku, o godzinie 20:15 na antenie stacji TVN.
"Na Wspólnej" - opis serialu i obsada
"Na Wspólnej" to serial, który od lat gości w sercach polskich widzów, opowiadając historię przyjaźni silniejszej niż więzy krwi. Wszystko zaczęło się od obietnicy złożonej w domu dziecka przez grupę przyjaciół, którzy dzięki Marii i Włodkowi Ziębom znaleźli namiastkę domu. Po latach ich wspólną przystanią stał się dom przy tytułowej ulicy, gdzie splatają się losy rodzin Brzozowskich, Hofferów i Ziębów. To opowieść o tym, jak wartości pielęgnowane przez lata stają się fundamentem dla kolejnych pokoleń. W serialu występują m.in.:
- Mieczysław Hryniewicz (jako Włodzimierz Zięba)
- Anna Korcz (jako Izabela Brzozowska)
- Grażyna Wolszczak (jako Barbara)
- Ewa Gawryluk (jako Ewa Hoffer)
- Jakub Wesołowski (jako Igor Nowak)
- Waldemar Obłoza (jako Roman Hoffer)
- Małgorzata Socha (jako Zuzanna Hoffer)
- Renata Dancewicz (jako Weronika Roztocka)
- Joanna Jabłczyńska (jako Marta)
- Sonia Mietielica (jako Anka)
- Grzegorz Gzyl (jako Marek Zimiński)
- Marta Wierzbicka (jako Aleksandra Zimińska)
- Piotr Cyrwus (jako Zdzisław Muszko)
- Tomasz Piątkowski (jako Tomasz Adamski)
- Zbigniew Suszyński (jako Przemysław Gwiazda)