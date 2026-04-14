Na Wspólnej, odcinek 4198: Remigiusz dowiaduje się, że jego ojciec umiera - ZDJĘCIA

Redakcja se.pl
2026-04-14 7:40

Przed nami 4198. odcinek serialu 'Na Wspólnej', który przyniesie falę dramatycznych wydarzeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Podczas gdy Brygida zdecyduje się na ostateczną konfrontację z Lucy, Remigiusz otrzyma tragiczną wiadomość o stanie zdrowia ojca. To jednak nie koniec emocji – Darek posunie się do sprytnego oszustwa, a zazdrość da o sobie znać w związku Julki i Kosmy.

Remigiusz, ubrany w zieloną puchową kurtkę, rozmawia z kobietą w kuchni, trzymając w ręku pojemnik z dwoma rogalikami. Oboje stoją naprzeciwko siebie, a w tle widać jasne meble kuchenne i obraz z napisem REACH OUT.
W ostatnim odcinku "Na Wspólnej" emocje sięgnęły zenitu, a losy bohaterów skomplikowały się jeszcze bardziej. Bergowie mogli odetchnąć z ulgą, gdy zarzuty wobec ich syna zostały wycofane, jednak dla Elizy spokój był tylko pozorny, bo wciąż drżała na myśl o wizycie Bartka. Tymczasem Kasia i Darek kontynuowali swoją grę pozorów, aranżując rozwód, a Darek odkrył, że Kalina, która zbliżyła się do Łukasza, wcale nie znała swojej świadkowej. Prawdziwa bomba wybuchła jednak podczas wizyty Brygidy i Remka u Igi, gdzie Remigiusz rozpoznał w poznanej tam Lucy prostytutkę, która kiedyś zeznawała na komendzie. Po takich rewelacjach i rosnącym napięciu, trudno nie zastanawiać się, jakie kolejne tajemnice wyjdą na jaw.

"Na Wspólnej" odc. 4198 - streszczenie

W nadchodzącym odcinku Brygida postanawia wyjawić Michałowi prawdę o profesji Lucy, nie wiedząc, że ten jest już wszystkiego świadomy. Mimo to, nieunikniona konfrontacja między kobietami wisi w powietrzu i z pewnością dostarczy wielu emocji. W samym środku tego zamieszania Remigiusz otrzymuje tragiczną wiadomość o umierającym ojcu, co dodatkowo komplikuje sytuację. Tymczasem Darek, podszywając się pod reżysera, próbuje dostać się na spotkanie z Kamą, a Kasia nie spuszcza z oka Kaliny, śledząc ją podczas randki z Łukaszem. Na drugim planie Julka cieszy się z propozycji występu w teledysku, jednak jej radość zostaje przyćmiona przez zazdrosną reakcję Kosmy, a kariera Sandry napotyka przeszkodę, gdy jej artykuł zostaje wstrzymany, a Igor sugeruje dalsze zgłębienie tematu.

"Na Wspólnej" odc. 4198 - kiedy, gdzie i o której emisja?

Fani serialu z pewnością nie mogą doczekać się, by zobaczyć, jak rozwiną się losy ich ulubionych bohaterów. Nadchodzący epizod zapowiada się niezwykle emocjonująco, przynosząc zarówno wzruszające momenty, jak i niespodziewane zwroty akcji. Warto więc zarezerwować sobie czas, aby nie przegapić kolejnej dawki perypetii z życia mieszkańców ulicy Wspólnej. Premierowa emisja 4198. odcinka serialu "Na Wspólnej" odbędzie się we wtorek, 21 kwietnia 2026 roku, o godzinie 20:15 na antenie stacji TVN.

"Na Wspólnej" - opis serialu i obsada

"Na Wspólnej" to serial, który od lat gości w sercach polskich widzów, opowiadając historię przyjaźni silniejszej niż więzy krwi. Wszystko zaczęło się od obietnicy złożonej w domu dziecka przez grupę przyjaciół, którzy dzięki Marii i Włodkowi Ziębom znaleźli namiastkę domu. Po latach ich wspólną przystanią stał się dom przy tytułowej ulicy, gdzie splatają się losy rodzin Brzozowskich, Hofferów i Ziębów. To opowieść o tym, jak wartości pielęgnowane przez lata stają się fundamentem dla kolejnych pokoleń. W serialu występują m.in.:

  • Mieczysław Hryniewicz (jako Włodzimierz Zięba)
  • Anna Korcz (jako Izabela Brzozowska)
  • Grażyna Wolszczak (jako Barbara)
  • Ewa Gawryluk (jako Ewa Hoffer)
  • Jakub Wesołowski (jako Igor Nowak)
  • Waldemar Obłoza (jako Roman Hoffer)
  • Małgorzata Socha (jako Zuzanna Hoffer)
  • Renata Dancewicz (jako Weronika Roztocka)
  • Joanna Jabłczyńska (jako Marta)
  • Sonia Mietielica (jako Anka)
  • Grzegorz Gzyl (jako Marek Zimiński)
  • Marta Wierzbicka (jako Aleksandra Zimińska)
  • Piotr Cyrwus (jako Zdzisław Muszko)
  • Tomasz Piątkowski (jako Tomasz Adamski)
  • Zbigniew Suszyński (jako Przemysław Gwiazda)
