Policjantki i Policjanci, odcinek 1403: Natalia, podejrzewając Włodarczyk o romans z Korwickim, prosi Emilkę o pomoc w wyjaśnieniu tej sprawy

Ostatni odcinek serialu "Policjantki i Policjanci" dostarczył nam solidnej dawki emocji i skomplikowanych spraw, trzymając w napięciu do samego końca. Lena i Bartosz musieli zmierzyć się z niebezpieczną interwencją po strzelaninie na placu zabaw, gdzie ranny nastolatek próbował zatuszować prawdziwe zdarzenia. Mimo szybkiej akcji i zatrzymania podejrzanego, ten wszystkiemu zaprzeczył, co tylko skomplikowało całe śledztwo. W tym samym czasie Sołtys powierzył swoje plany Szulc, która postanowiła wciągnąć w sprawę byłego komendanta. Witacki, nie zwlekając, zaczął już przygotowywać własną, tajemniczą strategię. Wygląda na to, że prywatne intrygi na komendzie dopiero nabierają tempa.

Polskie seriale popularne za granicą | To Się Kręci #6

"Policjantki i Policjanci" odc. 1403 - streszczenie

W nadchodzącym odcinku Marek i Daria zostają wezwani do niebezpiecznego zdarzenia drogowego. Okazuje się, że samochód, którym podróżował zamożny i nieuleczalnie chory przedsiębiorca, stracił koło, co nie było dziełem przypadku – ktoś celowo poluzował śruby. Mężczyzna był w drodze do notariusza, gdzie zamierzał wprowadzić zmiany w swoim testamencie, a głównymi podejrzanymi stają się jego żona i siostra. Obie kobiety mogły odnieść korzyści z jego przedwczesnej śmierci, dlatego funkcjonariusze sprawdzają, czy któraś z nich próbowała przyspieszyć spadek. Równolegle Natalia, podejrzewając Włodarczyk o romans z Korwickim, prosi Emilkę o pomoc w wyjaśnieniu tej sprawy.

"Policjantki i Policjanci" odc. 1403 - kiedy, gdzie i o której emisja?

Fani popularnego serialu z pewnością nie mogą doczekać się kolejnych emocji i zwrotów akcji. Nadchodzący odcinek przyniesie nowe, wciągające śledztwo oraz dalszy rozwój wątków osobistych ulubionych bohaterów. Co tym razem wydarzy się na wrocławskim komisariacie i jak potoczą się losy policjantów? Najnowszy, 1403. odcinek serialu "Policjantki i Policjanci" zostanie wyemitowany w środę, 15 kwietnia 2026 roku, o godzinie 19:00 na antenie stacji TV4.

"Policjantki i Policjanci" - opis serialu i obsada

"Policjantki i Policjanci" to serial, który od lat cieszy się niesłabnącą popularnością, śledząc losy funkcjonariuszy z wrocławskiej komendy. Produkcja doskonale balansuje pomiędzy pełnymi napięcia interwencjami policyjnymi a prywatnym życiem bohaterów, pokazując ich codzienne zmagania i dylematy. Każdy odcinek to nowa zagadka kryminalna, ale też kolejny rozdział w osobistych historiach postaci, z którymi widzowie zdążyli się zżyć. To właśnie ta mieszanka akcji i wątków obyczajowych sprawia, że serial jest tak chętnie oglądany. W serialu występują m.in.: