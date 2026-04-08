Pierwsza miłość, odcinek 4196: To koniec małżeństwa Marysi i Kacpra? Kacper podejrzewa, że kobieta nadal kocha Pawła - ZDJĘCIA

Ostatni odcinek serialu "Pierwsza miłość" z pewnością dostarczył widzom wielu emocji, a losy bohaterów skomplikowały się jeszcze bardziej. Oskar z rosnącą podejrzliwością obserwował zachowanie Mikołaja wobec Kaliny, podczas gdy Alan bezskutecznie próbował ostudzić zazdrość brata. Trudne chwile przeżywał również Jędrek, który w zakładzie pogrzebowym musiał zmierzyć się ze swoim prześladowcą z dawnych lat, na szczęście nieoczekiwaną pomoc otrzymał od Klaudii. Tymczasem w Kolumbii powrót Pawła z don Jose zmusił Janka i Artura do natychmiastowego działania i zorganizowania ucieczki z kraju. Finałowa scena, w której Marysia pojechała na lotnisko, by po latach znów zobaczyć Pawła, pozostawiła nas w ogromnym napięciu. Jakie będą dalsze losy postaci po tak dramatycznych wydarzeniach?

Polskie seriale popularne za granicą | To Się Kręci #6 Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

"Pierwsza miłość" odc. 4196 - streszczenie

Po traumatycznych przeżyciach w Kolumbii, Paweł nie może odnaleźć spokoju i nocami budzi się z przerażającym krzykiem. Szukając wsparcia, postanawia zadzwonić do Marysi i prosi ją o pilne spotkanie, co z kolei daje do myślenia Kacprowi, który zaczyna podejrzewać, że dawne uczucie między nimi mogło odżyć. Tymczasem narasta konflikt wokół Igi – nachodzona przez Jamesa, staje się powodem konfrontacji między nim a Alanem, która w planetarium przeradza się w szarpaninę. W trakcie bójki James odkrywa, że Alan i Marcelina się znają, i zaczyna grozić swojej dawnej współpracownicy. Równocześnie Eliza, za namową terapeutki, rozważa zgłoszenie na policję przemocy domowej, a Bolesław mierzy się z nowym problemem, gdy samochód potencjalnego nabywcy jego klubu staje w płomieniach, a głównym podejrzanym staje się Borys.

"Pierwsza miłość" odc. 4196 - kiedy, gdzie i o której emisja?

Widzowie z niecierpliwością czekają, by dowiedzieć się, jak potoczą się dalsze losy ich ulubionych bohaterów i czy nadchodzące wydarzenia przyniosą rozwiązanie piętrzących się problemów. Nowe intrygi, dramatyczne zwroty akcji i chwile wzruszeń z pewnością przyciągną fanów przed ekrany. Dla wszystkich śledzących serial mamy dobre wieści – znamy już szczegóły nadchodzącej emisji. Najnowszy, 4196. odcinek serialu "Pierwsza miłość" będzie można obejrzeć w środę, 15 kwietnia 2026 roku, o godzinie 18:00 na antenie telewizji Polsat.

9

"Pierwsza miłość" - opis serialu i obsada

"Pierwsza miłość" to prawdziwy fenomen na polskiej scenie telewizyjnej, który od 2004 roku niezmiennie gości w domach milionów widzów. Serial zgrabnie łączy losy mieszkańców wielkiego Wrocławia i malowniczego Wadlewa, serwując widzom mieszankę miłosnych uniesień, bolesnych zdrad, wątków sensacyjnych i dużej dawki humoru. Twórcy nie boją się również poruszać ważnych tematów społecznych, dzięki czemu produkcja od lat pozostaje bliska sercom wiernej publiczności. Na ekranie pojawiają się tacy aktorzy, jak: