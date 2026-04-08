Pierwsza miłość, odcinek 4196: To koniec małżeństwa Marysi i Kacpra? Kacper podejrzewa, że kobieta nadal kocha Pawła - ZDJĘCIA

Ostatni odcinek serialu "Pierwsza miłość" z pewnością dostarczył widzom wielu emocji, a losy bohaterów skomplikowały się jeszcze bardziej. Oskar z rosnącą podejrzliwością obserwował zachowanie Mikołaja wobec Kaliny, podczas gdy Alan bezskutecznie próbował ostudzić zazdrość brata. Trudne chwile przeżywał również Jędrek, który w zakładzie pogrzebowym musiał zmierzyć się ze swoim prześladowcą z dawnych lat, na szczęście nieoczekiwaną pomoc otrzymał od Klaudii. Tymczasem w Kolumbii powrót Pawła z don Jose zmusił Janka i Artura do natychmiastowego działania i zorganizowania ucieczki z kraju. Finałowa scena, w której Marysia pojechała na lotnisko, by po latach znów zobaczyć Pawła, pozostawiła nas w ogromnym napięciu. Jakie będą dalsze losy postaci po tak dramatycznych wydarzeniach?
"Pierwsza miłość" odc. 4196 - streszczenie
Po traumatycznych przeżyciach w Kolumbii, Paweł nie może odnaleźć spokoju i nocami budzi się z przerażającym krzykiem. Szukając wsparcia, postanawia zadzwonić do Marysi i prosi ją o pilne spotkanie, co z kolei daje do myślenia Kacprowi, który zaczyna podejrzewać, że dawne uczucie między nimi mogło odżyć. Tymczasem narasta konflikt wokół Igi – nachodzona przez Jamesa, staje się powodem konfrontacji między nim a Alanem, która w planetarium przeradza się w szarpaninę. W trakcie bójki James odkrywa, że Alan i Marcelina się znają, i zaczyna grozić swojej dawnej współpracownicy. Równocześnie Eliza, za namową terapeutki, rozważa zgłoszenie na policję przemocy domowej, a Bolesław mierzy się z nowym problemem, gdy samochód potencjalnego nabywcy jego klubu staje w płomieniach, a głównym podejrzanym staje się Borys.
"Pierwsza miłość" odc. 4196 - kiedy, gdzie i o której emisja?
Widzowie z niecierpliwością czekają, by dowiedzieć się, jak potoczą się dalsze losy ich ulubionych bohaterów i czy nadchodzące wydarzenia przyniosą rozwiązanie piętrzących się problemów. Nowe intrygi, dramatyczne zwroty akcji i chwile wzruszeń z pewnością przyciągną fanów przed ekrany. Dla wszystkich śledzących serial mamy dobre wieści – znamy już szczegóły nadchodzącej emisji. Najnowszy, 4196. odcinek serialu "Pierwsza miłość" będzie można obejrzeć w środę, 15 kwietnia 2026 roku, o godzinie 18:00 na antenie telewizji Polsat.
"Pierwsza miłość" - opis serialu i obsada
"Pierwsza miłość" to prawdziwy fenomen na polskiej scenie telewizyjnej, który od 2004 roku niezmiennie gości w domach milionów widzów. Serial zgrabnie łączy losy mieszkańców wielkiego Wrocławia i malowniczego Wadlewa, serwując widzom mieszankę miłosnych uniesień, bolesnych zdrad, wątków sensacyjnych i dużej dawki humoru. Twórcy nie boją się również poruszać ważnych tematów społecznych, dzięki czemu produkcja od lat pozostaje bliska sercom wiernej publiczności. Na ekranie pojawiają się tacy aktorzy, jak:
- Grażyna Wolszczak (jako Grażyna Weksler)
- Ewa Gawryluk (jako Ewa Weksler)
- Karol Strasburger (jako Karol Weksler)
- Małgorzata Klara (jako Irena Raczek)
- Łukasz Płoszajski (jako Artur Kulczycki)
- Paweł Okoński (jako Marian Śmiałek)
- Maciej Tomaszewski (jako Marek Żukowski)
- Maria Pakulnis (jako Aneta Pałkowska)
- Grażyna Zielińska (jako Celina Kłosek)
- Marcin Sztabiński (jako Sylwester Kulas)
- Jan Bielski (jako Arczi)
- Michał Mikołajczak (jako Piotr Majczyk)
- Maciej Mikołajczyk (jako Jan Stańczuk)
- Magdalena Wróbel (jako Dorota Marska)
- Barbara Lubos (jako Celina Wyrwo)
- Piotr Cyrwus (jako Kazimierz Wąs)