Pierwsza miłość, odcinek 4196: To koniec małżeństwa Marysi i Kacpra? Kacper podejrzewa, że kobieta nadal kocha Pawła - ZDJĘCIA

2026-04-08 8:26

W 4196. odcinku serialu „Pierwsza miłość” emocje sięgną zenitu! Powrót Pawła z Kolumbii okaże się początkiem poważnych problemów, a jego ponowne zbliżenie do Marysi wzbudzi niepokój Kacpra. Tymczasem Alan postanawia ostatecznie rozprawić się z Jamesem, co doprowadzi do gwałtownej konfrontacji. Przygotujcie się na odcinek pełen napięcia i nieoczekiwanych zwrotów akcji!

i

Autor: Polsat/ Materiały prasowe

Ostatni odcinek serialu "Pierwsza miłość" z pewnością dostarczył widzom wielu emocji, a losy bohaterów skomplikowały się jeszcze bardziej. Oskar z rosnącą podejrzliwością obserwował zachowanie Mikołaja wobec Kaliny, podczas gdy Alan bezskutecznie próbował ostudzić zazdrość brata. Trudne chwile przeżywał również Jędrek, który w zakładzie pogrzebowym musiał zmierzyć się ze swoim prześladowcą z dawnych lat, na szczęście nieoczekiwaną pomoc otrzymał od Klaudii. Tymczasem w Kolumbii powrót Pawła z don Jose zmusił Janka i Artura do natychmiastowego działania i zorganizowania ucieczki z kraju. Finałowa scena, w której Marysia pojechała na lotnisko, by po latach znów zobaczyć Pawła, pozostawiła nas w ogromnym napięciu. Jakie będą dalsze losy postaci po tak dramatycznych wydarzeniach?

"Pierwsza miłość" odc. 4196 - streszczenie

Po traumatycznych przeżyciach w Kolumbii, Paweł nie może odnaleźć spokoju i nocami budzi się z przerażającym krzykiem. Szukając wsparcia, postanawia zadzwonić do Marysi i prosi ją o pilne spotkanie, co z kolei daje do myślenia Kacprowi, który zaczyna podejrzewać, że dawne uczucie między nimi mogło odżyć. Tymczasem narasta konflikt wokół Igi – nachodzona przez Jamesa, staje się powodem konfrontacji między nim a Alanem, która w planetarium przeradza się w szarpaninę. W trakcie bójki James odkrywa, że Alan i Marcelina się znają, i zaczyna grozić swojej dawnej współpracownicy. Równocześnie Eliza, za namową terapeutki, rozważa zgłoszenie na policję przemocy domowej, a Bolesław mierzy się z nowym problemem, gdy samochód potencjalnego nabywcy jego klubu staje w płomieniach, a głównym podejrzanym staje się Borys.

"Pierwsza miłość" odc. 4196 - kiedy, gdzie i o której emisja?

Widzowie z niecierpliwością czekają, by dowiedzieć się, jak potoczą się dalsze losy ich ulubionych bohaterów i czy nadchodzące wydarzenia przyniosą rozwiązanie piętrzących się problemów. Nowe intrygi, dramatyczne zwroty akcji i chwile wzruszeń z pewnością przyciągną fanów przed ekrany. Dla wszystkich śledzących serial mamy dobre wieści – znamy już szczegóły nadchodzącej emisji. Najnowszy, 4196. odcinek serialu "Pierwsza miłość" będzie można obejrzeć w środę, 15 kwietnia 2026 roku, o godzinie 18:00 na antenie telewizji Polsat.

"Pierwsza miłość" - opis serialu i obsada

"Pierwsza miłość" to prawdziwy fenomen na polskiej scenie telewizyjnej, który od 2004 roku niezmiennie gości w domach milionów widzów. Serial zgrabnie łączy losy mieszkańców wielkiego Wrocławia i malowniczego Wadlewa, serwując widzom mieszankę miłosnych uniesień, bolesnych zdrad, wątków sensacyjnych i dużej dawki humoru. Twórcy nie boją się również poruszać ważnych tematów społecznych, dzięki czemu produkcja od lat pozostaje bliska sercom wiernej publiczności. Na ekranie pojawiają się tacy aktorzy, jak:

  • Grażyna Wolszczak (jako Grażyna Weksler)
  • Ewa Gawryluk (jako Ewa Weksler)
  • Karol Strasburger (jako Karol Weksler)
  • Małgorzata Klara (jako Irena Raczek)
  • Łukasz Płoszajski (jako Artur Kulczycki)
  • Paweł Okoński (jako Marian Śmiałek)
  • Maciej Tomaszewski (jako Marek Żukowski)
  • Maria Pakulnis (jako Aneta Pałkowska)
  • Grażyna Zielińska (jako Celina Kłosek)
  • Marcin Sztabiński (jako Sylwester Kulas)
  • Jan Bielski (jako Arczi)
  • Michał Mikołajczak (jako Piotr Majczyk)
  • Maciej Mikołajczyk (jako Jan Stańczuk)
  • Magdalena Wróbel (jako Dorota Marska)
  • Barbara Lubos (jako Celina Wyrwo)
  • Piotr Cyrwus (jako Kazimierz Wąs)

