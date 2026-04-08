Na Wspólnej, odcinek 4195: Chwila ulgi Krystyny kończy się dramatycznym zatrzymaniem akcji serca na oczach przerażonej córki - ZDJĘCIA

Fani "Na Wspólnej" z pewnością nie mogli narzekać na nudę, ponieważ poprzedni odcinek dostarczył im prawdziwego rollercoastera emocji i rodzinnych dramatów. Damian Cieślik, zmagając się z oskarżeniami o pedofilię, musiał stawić czoła nie tylko wulgarnemu napisowi na drzwiach, ale i rozczarowaniu syna, który nazwał go tchórzem. Równie dramatycznie było u Michała, który po nerwowych poszukiwaniach zaginionego Ignacego dowiedział się, że chłopak pojawił się w szkole pijany, a całą sytuację skomplikowała jeszcze wizyta matki Remka, która posądziła Brygidę o zdradę. Młodsze pokolenie także nie próżnowało, gdy Junior w obronie swoim i Idy rzucił się z pięściami na szkolnych dręczycieli. Z tyloma otwartymi i pełnymi napięcia wątkami, bohaterowie stanęli przed wyborami, które mogą na zawsze odmienić ich losy.

"Na Wspólnej" odc. 4195 - streszczenie

Junior, obserwując konflikt między rodzicami, postanawia nie mówić im o swojej bójce z kolegami. Prawda szybko jednak wychodzi na jaw, gdy Eliza odbiera telefon od Bartka, który informuje ją, że jedzie z jej synem na policję. Wieczorem Jarek wraz z Juniorem udają się przeprosić pobitych chłopców, a w tym czasie Wichrowski składa Elizie niespodziewaną wizytę, zakończoną namiętnym pocałunkiem. Równocześnie profesor Agier, mimo uspokajającej diagnozy neurologa, nagle słabnie podczas wizyty na oddziale kardiochirurgii. Dochodzi u niej do zatrzymania akcji serca, co wywołuje przerażenie u jej córki Łucji. Tymczasem narasta napięcie między Ignacym a jego ojcem, a Lucy odkrywa, że jej adorator jest synem Brzozowskiego, co prowadzi do konfrontacji.

"Na Wspólnej" odc. 4195 - kiedy, gdzie i o której emisja?

Fani serialu z pewnością z niecierpliwością wyczekują na rozwiązanie bieżących wątków i dalszy rozwój losów swoich ulubionych bohaterów. Nadchodzący odcinek obfituje w dramatyczne zwroty akcji, które z pewnością przyciągną widzów przed ekrany. Aby nie przegapić kluczowych momentów, warto zapisać sobie datę premiery. Najnowszy, 4195. odcinek "Na Wspólnej" zostanie wyemitowany w środę, 15 kwietnia 2026 roku, o godzinie 20:15 na antenie TVN.

20

"Na Wspólnej" - opis serialu i obsada

"Na Wspólnej" to opowieść o sile przyjaźni, która narodziła się w domu dziecka i stała się fundamentem życia głównych bohaterów. Złożona przed laty obietnica połączyła losy rodzin Brzozowskich, Hofferów i Ziębów, tworząc wspólnotę silniejszą niż więzy krwi. Od lat widzowie śledzą ich codzienne zmagania, radości i dramaty, dorastając razem z kolejnymi pokoleniami mieszkańców przy tytułowej ulicy. Obsada tego serialu to m.in.: