Policjantki i Policjanci, odcinek 1408: Lena organizuje spotkanie z ojcem Bartka, aby przekazać mu wiadomość, która wstrząśnie jego światem

W ostatnim odcinku serialu "Policjantki i Policjanci" emocje sięgnęły zenitu, a nasi ulubieni funkcjonariusze stanęli przed kolejnym skomplikowanym śledztwem. Mikołaj i Miłosz odnaleźli w aucie zakrwawionego, nieprzytomnego taksówkarza, a podejrzenie natychmiast padło na jego ostatniego pasażera. Gdy znany policji Sebastian wszystkiemu zaprzeczył, śledczy musieli szukać dalej. Przełomem w sprawie okazało się namierzenie telefonu ofiary, na którym technik odkrył groźby od tajemniczej kobiety, co otworzyło zupełnie nowy trop w dochodzeniu. Tymczasem prywatne życie bohaterów również nie zwalniało tempa, gdy wieczór Białacha i Oli został przerwany przez niespodziewaną wizytę Górala z Tamarą i Nadzieją. Czego zatem możemy spodziewać się tym razem?

"Policjantki i Policjanci" odc. 1408 - streszczenie

W najnowszym odcinku patrol w składzie Szulc i Sołtys zmierzy się ze sprawą zaginięcia Ryszarda, który nie powrócił do domu po wieczornym spacerze. Kluczowe informacje w śledztwie wnosi sąsiad, który opowiada funkcjonariuszom o zaognionym konflikcie zaginionego z jego bratem Maćkiem. Tłem sporu okazuje się spadek po matce, który w całości został przepisany Ryszardowi. Sytuacja komplikuje się, gdy technik policyjny odnajduje w mieszkaniu zakrwawiony szalik, a w trakcie dalszych czynności zostaje zaatakowany przez Maćka. Równolegle do głównego wątku, Lena w tajemnicy organizuje spotkanie z ojcem Bartka, aby przekazać mu wiadomość, która wstrząśnie jego światem.

"Policjantki i Policjanci" odc. 1408 - kiedy, gdzie i o której emisja?

Fani z niecierpliwością wyczekują na rozwój wydarzeń w najnowszym epizodzie swojego ulubionego serialu. Dramatyczne losy bohaterów i nowe, intrygujące śledztwo z pewnością przyciągną przed ekrany rzesze widzów. Warto już teraz zaplanować sobie wieczór, aby nie przegapić żadnego szczegółu tej emocjonującej historii. Premierowa emisja 1408. odcinka serialu "Policjantki i Policjanci" odbędzie się w środę, 22 kwietnia 2026 roku, o godzinie 19:00 na antenie TV4.

"Policjantki i Policjanci" - opis serialu i obsada

"Policjantki i Policjanci" to serial, który od lat gości w sercach polskich widzów, śledzących losy wrocławskich funkcjonariuszy. Produkcja w mistrzowski sposób łączy pełne napięcia interwencje policyjne z prywatnymi perypetiami ulubionych bohaterów. Każdy odcinek to nowa dawka emocji, od dynamicznych akcji po wzruszające momenty z życia osobistego postaci. To właśnie ta mieszanka spraw zawodowych i prywatnych sprawia, że fani tak chętnie wracają przed ekrany. W serialu występują m.in.:

Honorata Witańska (jako Karolina Rachwal)

Mariusz Węgłowski (jako Mikołaj Białach)

Magda Malcharek (jako Aleksandra Wysocka)

Wojciech Sukiennik (jako Krzysztof Zapała)

Paweł Monsiel (jako Szymon Zieliński)

Magda Szczepanek (jako Joanna Zatońska)

Wiesław Cichy (jako Adam Kobielak)

Anna Kukawska (jako Emilia Drawska Zapała)

Przemysław Puchała (jako Jacek Nowak)