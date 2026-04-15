Policjantki i Policjanci, odcinek 1408: Lena organizuje spotkanie z ojcem Bartka, aby przekazać mu wiadomość, która wstrząśnie jego światem

Spis treści
W ostatnim odcinku serialu "Policjantki i Policjanci" emocje sięgnęły zenitu, a nasi ulubieni funkcjonariusze stanęli przed kolejnym skomplikowanym śledztwem. Mikołaj i Miłosz odnaleźli w aucie zakrwawionego, nieprzytomnego taksówkarza, a podejrzenie natychmiast padło na jego ostatniego pasażera. Gdy znany policji Sebastian wszystkiemu zaprzeczył, śledczy musieli szukać dalej. Przełomem w sprawie okazało się namierzenie telefonu ofiary, na którym technik odkrył groźby od tajemniczej kobiety, co otworzyło zupełnie nowy trop w dochodzeniu. Tymczasem prywatne życie bohaterów również nie zwalniało tempa, gdy wieczór Białacha i Oli został przerwany przez niespodziewaną wizytę Górala z Tamarą i Nadzieją. Czego zatem możemy spodziewać się tym razem?
"Policjantki i Policjanci" odc. 1408 - streszczenie
W najnowszym odcinku patrol w składzie Szulc i Sołtys zmierzy się ze sprawą zaginięcia Ryszarda, który nie powrócił do domu po wieczornym spacerze. Kluczowe informacje w śledztwie wnosi sąsiad, który opowiada funkcjonariuszom o zaognionym konflikcie zaginionego z jego bratem Maćkiem. Tłem sporu okazuje się spadek po matce, który w całości został przepisany Ryszardowi. Sytuacja komplikuje się, gdy technik policyjny odnajduje w mieszkaniu zakrwawiony szalik, a w trakcie dalszych czynności zostaje zaatakowany przez Maćka. Równolegle do głównego wątku, Lena w tajemnicy organizuje spotkanie z ojcem Bartka, aby przekazać mu wiadomość, która wstrząśnie jego światem.
"Policjantki i Policjanci" odc. 1408 - kiedy, gdzie i o której emisja?
Fani z niecierpliwością wyczekują na rozwój wydarzeń w najnowszym epizodzie swojego ulubionego serialu. Dramatyczne losy bohaterów i nowe, intrygujące śledztwo z pewnością przyciągną przed ekrany rzesze widzów. Warto już teraz zaplanować sobie wieczór, aby nie przegapić żadnego szczegółu tej emocjonującej historii. Premierowa emisja 1408. odcinka serialu "Policjantki i Policjanci" odbędzie się w środę, 22 kwietnia 2026 roku, o godzinie 19:00 na antenie TV4.
"Policjantki i Policjanci" - opis serialu i obsada
"Policjantki i Policjanci" to serial, który od lat gości w sercach polskich widzów, śledzących losy wrocławskich funkcjonariuszy. Produkcja w mistrzowski sposób łączy pełne napięcia interwencje policyjne z prywatnymi perypetiami ulubionych bohaterów. Każdy odcinek to nowa dawka emocji, od dynamicznych akcji po wzruszające momenty z życia osobistego postaci. To właśnie ta mieszanka spraw zawodowych i prywatnych sprawia, że fani tak chętnie wracają przed ekrany. W serialu występują m.in.:
- Honorata Witańska (jako Karolina Rachwal)
- Mariusz Węgłowski (jako Mikołaj Białach)
- Magda Malcharek (jako Aleksandra Wysocka)
- Wojciech Sukiennik (jako Krzysztof Zapała)
- Paweł Monsiel (jako Szymon Zieliński)
- Magda Szczepanek (jako Joanna Zatońska)
- Wiesław Cichy (jako Adam Kobielak)
- Anna Kukawska (jako Emilia Drawska Zapała)
- Przemysław Puchała (jako Jacek Nowak)