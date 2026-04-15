Na Wspólnej, odcinek 4199: Groźby Miśka wobec Wojtka zmuszają jego ojca do wykorzystania dawnych znajomości - ZDJĘCIA

Poprzedni odcinek serialu "Na Wspólnej" dostarczył widzom prawdziwej mieszanki emocji, od miłosnych intryg po rodzinne dramaty. Okazało się, że Michał doskonale wiedział o profesji Lucy, co nie powstrzymało jednak Brygidy przed otwartą konfrontacją z rywalką. W tym samym czasie Remigiusz, pochłonięty całym zamieszaniem, otrzymał tragiczną wiadomość o umierającym ojcu. Nie zabrakło również podstępów, Darek podszył się pod reżysera, by spotkać się z Kamą, a Kasia śledziła Kalinę podczas jej randki. Propozycja występu w teledysku dla Julki wywołała zazdrość Kosmy, podczas gdy kariera Sandry napotkała na przeszkodę, gdy jej artykuł został wstrzymany. Jak widać, działo się sporo, więc czego możemy spodziewać się po bohaterach tym razem?

"Na Wspólnej" odc. 4199 - streszczenie

Nadchodząca operacja Krystyny jest źródłem ogromnego stresu zarówno dla niej, jak i dla jej córki. Łucja, widząc strach matki, jest zdeterminowana, by wspierać ją w tych trudnych chwilach i nie opuszczać jej na krok. Tymczasem Wojtek wpada w poważne tarapaty, gdy dopada go Misiek, który za pomocą gróźb próbuje dowiedzieć się, gdzie ukrywa się Andżela. W obronie syna staje jego ojciec, który postanawia wykorzystać swoje stare kontakty, by rozwiązać problem. Równocześnie Kosma próbuje naprawić relację z Julką, przepraszając ją za swój brak zaufania, jednak wciąż dręczą go wątpliwości co do jej występu w teledysku i bacznie obserwuje każdy jej ruch na planie.

"Na Wspólnej" odc. 4199 - kiedy, gdzie i o której emisja?

Fani popularnej produkcji z pewnością z niecierpliwością wyczekują na rozwój wydarzeń w życiu ulubionych bohaterów. Nadchodzący odcinek przyniesie ze sobą wiele emocji i zwrotów akcji, które na długo zapadną w pamięć. Warto więc zarezerwować sobie czas, by nie przegapić najnowszych perypetii postaci. Premierowa emisja 4199. odcinka serialu "Na Wspólnej" odbędzie się w środę, 22 kwietnia 2026 roku, o godzinie 20:15 na kanale TVN.

"Na Wspólnej" - opis serialu i obsada

"Na Wspólnej" to jeden z najdłużej emitowanych i najchętniej oglądanych polskich seriali, który od lat gości na naszych ekranach. Historia skupia się wokół losów przyjaciół z domu dziecka, którzy przy tytułowej ulicy stworzyli wspólnotę opartą na zaufaniu i wzajemnym wsparciu. Przez lata śledzimy perypetie rodzin Ziębów, Brzozowskich i Hofferów, dla których przyjaźń okazała się silniejsza niż więzy krwi. To opowieść o życiu, miłości i problemach, z którymi może utożsamić się każdy z nas. W serialu występują m.in.:

Mieczysław Hryniewicz (jako Włodzimierz Zięba)

Anna Korcz (jako Izabela Brzozowska)

Grażyna Wolszczak (jako Barbara)

Ewa Gawryluk (jako Ewa Hoffer)

Jakub Wesołowski (jako Igor Nowak)

Waldemar Obłoza (jako Roman Hoffer)

Małgorzata Socha (jako Zuzanna Hoffer)

Renata Dancewicz (jako Weronika Roztocka)

Joanna Jabłczyńska (jako Marta)

Sonia Mietielica (jako Anka)

Grzegorz Gzyl (jako Marek Zimiński)

Marta Wierzbicka (jako Aleksandra Zimińska)

Piotr Cyrwus (jako Zdzisław Muszko)

Tomasz Piątkowski (jako Tomasz Adamski)

Zbigniew Suszyński (jako Przemysław Gwiazda)

12