Uroczysko, odcinek 236: Filip doznaje zawodowej porażki, ale los stawia na jego drodze nową, intrygującą koleżankę

Emocje po ostatnim odcinku "Uroczyska" jeszcze nie opadły, a twórcy zaserwowali nam zagadkę z pogranicza science fiction! Na polu Stasiaka doszło do tajemniczego morderstwa, które Wróbel natychmiast okrzyknął światową sensacją. Sprawa nabrała niecodziennego obrotu, gdy umierający mężczyzna jako zabójców wskazał przybyszów z przyszłości, co policjanci początkowo zbagatelizowali, zrzucając to na karb alkoholu. Sytuacja stała się jednak znacznie poważniejsza, gdy na miejscu zjawiła się żandarmeria, a Artur przyznał, że rana ofiary jest niezwykła. Ostatecznie, podczas gdy Olek zagłębiał się w teorię Einsteina, Olszewska zgodziła się na bezprecedensowe, wspólne śledztwo z wojskiem. Połączenie sił policji i wojska w tak nietypowej sprawie zwiastuje, że to dopiero początek wielkich emocji.

Polskie seriale popularne za granicą | To Się Kręci #6 Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

"Uroczysko" odc. 236 - streszczenie

Zagrożenie, w jakim znalazł się Wróbel, staje się bardzo realne, gdy wymierzony w niego laser okazuje się nie być żartem. Sytuację dodatkowo komplikuje fakt, że tajemniczy metaliczny przedmiot, który odnalazł, wpada w posiadanie nieodpowiednich osób. Dochodzenie napotyka na poważne przeszkody, ponieważ porucznik żandarmerii wojskowej odmawia współpracy, powołując się na tajemnicę. Tymczasem w szpitalu przybywa pacjentów z takimi samymi, niepokojącymi objawami, a śledczy odkrywają, że komisarz nieświadomie zniweczył starannie zaplanowaną akcję. Mimo że Filip doznaje zawodowej porażki, los stawia na jego drodze nową, intrygującą koleżankę, Monikę "Alex" Aleksandrowicz, która błyskawicznie identyfikuje ofiarę.

"Uroczysko" odc. 236 - kiedy, gdzie i o której emisja?

Fani z niecierpliwością wyczekują na dalszy rozwój wypadków w malowniczym, lecz pełnym tajemnic Uroczysku. Najnowsze wydarzenia i losy ulubionych bohaterów będzie można śledzić już niebawem. Z pewnością nadchodzący epizod dostarczy wielu emocji i zwrotów akcji. Premierowa emisja 236. odcinka serialu "Uroczysko" odbędzie się w czwartek, 16 kwietnia 2026 roku, o godzinie 20:00 na antenie TV4.

"Uroczysko" - opis serialu i obsada

Serial "Uroczysko" to idealna propozycja dla miłośników kryminalnych zagadek z malowniczym polskim krajobrazem w tle. Pozornie spokojna miejscowość regularnie staje się sceną mrocznych wydarzeń, które próbuje rozwikłać niezawodny policyjny duet – Agata i Filip. Ich skrajnie różne charaktery często prowadzą do zabawnych sytuacji, ale w duecie tworzą niezwykle skuteczny zespół śledczy. Każda sprawa wciąga widzów na dwa odcinki, pozwalając jednocześnie śledzić prywatne perypetie ulubionych postaci. Na ekranie pojawiają się tacy aktorzy, jak:

Katarzyna Ucherska (jako Agata)

Antoni Królikowski (jako Filip)

Julita Koper (jako Zuza)

Jakub Dąbrowski (jako Olek)

Anna Iberszer (jako Laura)

Przemysław Cypryański (jako ksiądz Marek)

Michał Milowicz (jako biznesmen Kordas)

Maciej Mikołajczyk (jako Michał)

Robert Gonera (jako Edward, ojciec Filipa)

Adam Kuzycz Berezowski (jako Marcin)

Honorata Witańska (jako Anka)