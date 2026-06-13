Panna młoda, odcinek 129: Hancer i Cihan zaczną nowe życie w innym domu! Mukkader i Beyza nie przestaną knuć

Kasia Kowalska
2026-06-13 22:00

Turecka telenowela „Panna młoda" (oryg. „Gelin") ukazuje losy wcześnie osieroconej Hancer, która od najmłodszych lat musi radzić sobie sama. Decyduje się na zaaranżowany ślub z zamożnym Cihanem, aby zdobyć środki na leczenie brata, co ostatecznie przeradza się w głębokie uczucie. Trzymający w napięciu 129. odcinek "Panny młodej" zadebiutuje na antenie TVP2 w środę, 24 czerwca. Sprawdź, co się wydarzy, kiedy Hancer i Cihan zaczną nowe życie w zupełnie innym miejscu!

Uśmiechnięci Hancer i Cihan w czułym uścisku, patrzą w prawo z zamkniętymi oczami, symbolizując szczęście i spokój w nowym domu. To scena z tureckiej telenoweli Panna młoda, którą można śledzić na portalu Super Seriale.
Autor: YouTube/ Gelin/ Materiały prasowe Uśmiechnięci Hancer i Cihan w czułym uścisku, patrzą w prawo z zamkniętymi oczami, symbolizując szczęście i spokój w nowym domu. To scena z tureckiej telenoweli "Panna młoda", którą można śledzić na portalu Super Seriale.

Streszczenie 129. odcinka telenoweli „Panna młoda". Co spotka Cihana?

Turecka produkcja „Panna młoda" to stosunkowo świeża pozycja w ramówce stacji TVP2. W ojczystym kraju zadebiutowała w 2024 roku, natomiast polscy widzowie mogą ją śledzić od 20 stycznia 2026 roku, kiedy to zajęła miejsce formatu „Miłość i nadzieja".

W 129. odcinku "Panna młoda" Derya złoży Yonce niezwykle kosztowną propozycję wynajmu pokoju. Tymczasem Cihan pojawi się w dawnym miejscu zamieszkania, by zabrać swoje przedmioty, całkowicie ignorując sprzeciwy swojej matki Mukkader oraz Beyzy. Ostatecznie mężczyzna odnajdzie upragniony spokój u boku Hancer w ich wspólnym, nowym domu z dala od rezydencji. 

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Ile odcinków ma „Panna młoda" i kiedy finał w Polsce?

Opowieść o losach Hançer i Cihana zalicza się do wyjątkowo rozbudowanych produkcji. Obecnie w Turcji zrealizowano trzy sezony, które łącznie składają się z 463 odcinków. Ze względu na formatowanie w TVP, czas trwania pojedynczych odcinków zostanie skrócony, co doprowadzi do podwojenia ich całkowitej liczby.

Warto dodać, że produkcja "Panny młodej" nie zakończyła ostatecznie pracy na planie. Niebawem ruszą zdjęcia do 4 sezonu, dlatego ostateczna długość całej historii Hancer i Cihana pozostaje wielką niewiadomą. Widzowie TVP muszą przygotować się na co najmniej kilkuletnią przygodę z ulubionymi postaciami, zanim stacja wyemituje ostateczny finał.

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Obsada serialu „Panna młoda". Kto wciela się w główne role?

Na ekranie w kluczowych kreacjach pojawiają się Talya Çelebi, która odgrywa postać Hançer, a także Türkseve, znany widzom jako serialowy Cihan. Twórcy zaangażowali do projektu również szerokie grono innych aktorów, którzy uzupełniają tło fabularne. W obsadzie znaleźli się między innymi:

  • Can Tarakçı jako Cemil,
  • Betigül Ceylan jako Mukadder Develioglu,
  • Günnur Adıgüzel jako Gülsüm,
  • Elif Çapkin jako Yonca,
  • Ceren Yuksekkaya jako Derya,
  • Sidal Damar jako Sinem,
  • Günes Ebrar Özgül jako Mine,
  • Türker Kantar jako Emir,
  • Çisel Kuskan jako Beyza,
  • Derya Deniz Değirmenci jako Yasemin.

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