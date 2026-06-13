Panna młoda, odcinek 129: Hancer i Cihan zaczną nowe życie w innym domu! Mukkader i Beyza nie przestaną knuć

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Streszczenie 129. odcinka telenoweli „Panna młoda". Co spotka Cihana?
Turecka produkcja „Panna młoda" to stosunkowo świeża pozycja w ramówce stacji TVP2. W ojczystym kraju zadebiutowała w 2024 roku, natomiast polscy widzowie mogą ją śledzić od 20 stycznia 2026 roku, kiedy to zajęła miejsce formatu „Miłość i nadzieja".
W 129. odcinku "Panna młoda" Derya złoży Yonce niezwykle kosztowną propozycję wynajmu pokoju. Tymczasem Cihan pojawi się w dawnym miejscu zamieszkania, by zabrać swoje przedmioty, całkowicie ignorując sprzeciwy swojej matki Mukkader oraz Beyzy. Ostatecznie mężczyzna odnajdzie upragniony spokój u boku Hancer w ich wspólnym, nowym domu z dala od rezydencji.
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Ile odcinków ma „Panna młoda" i kiedy finał w Polsce?
Opowieść o losach Hançer i Cihana zalicza się do wyjątkowo rozbudowanych produkcji. Obecnie w Turcji zrealizowano trzy sezony, które łącznie składają się z 463 odcinków. Ze względu na formatowanie w TVP, czas trwania pojedynczych odcinków zostanie skrócony, co doprowadzi do podwojenia ich całkowitej liczby.
Warto dodać, że produkcja "Panny młodej" nie zakończyła ostatecznie pracy na planie. Niebawem ruszą zdjęcia do 4 sezonu, dlatego ostateczna długość całej historii Hancer i Cihana pozostaje wielką niewiadomą. Widzowie TVP muszą przygotować się na co najmniej kilkuletnią przygodę z ulubionymi postaciami, zanim stacja wyemituje ostateczny finał.
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Obsada serialu „Panna młoda". Kto wciela się w główne role?
Na ekranie w kluczowych kreacjach pojawiają się Talya Çelebi, która odgrywa postać Hançer, a także Türkseve, znany widzom jako serialowy Cihan. Twórcy zaangażowali do projektu również szerokie grono innych aktorów, którzy uzupełniają tło fabularne. W obsadzie znaleźli się między innymi:
- Can Tarakçı jako Cemil,
- Betigül Ceylan jako Mukadder Develioglu,
- Günnur Adıgüzel jako Gülsüm,
- Elif Çapkin jako Yonca,
- Ceren Yuksekkaya jako Derya,
- Sidal Damar jako Sinem,
- Günes Ebrar Özgül jako Mine,
- Türker Kantar jako Emir,
- Çisel Kuskan jako Beyza,
- Derya Deniz Değirmenci jako Yasemin.
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