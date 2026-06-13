Złoty chłopak, odcinek 411: Halis Korhan chce umrzeć! Żegna się z bliskimi - ZDJĘCIA

Joanna Dembek
Joanna Dembek
2026-06-13 11:51

To będzie dramatyczny epizod serialu "Złoty chłopak". W 311. odcinku rodzina Korhanów dowie się o wstrząsającej decyzji Halisa, który postanowił poddać się i czekać na śmierć. Z kolei Suna i Abidin będą próbowali opuścić kraj, choć na ich drodze staną poważne przeszkody. Premiera tego odcinka już w piątek, 12 czerwca.

Wydarzenia z 310. odcinka pokazały, jak Wielka Pani zataiła przed służbami wypadek Aysen, by Suna uniknęła kłopotów z prawem. Ta z kolei przewiozła ranną do placówki medycznej i podjęła decyzję o ucieczce z Abidinem. Kiedy Aysen odzyskała świadomość, oskarżyła Sunę o zepchnięcie ze schodów, ale na razie postanowiła nie ujawniać tego faktu innym, knując bezlitosny plan zemsty.

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Złoty chłopak, odc. 311: Rodzina Korhanów w szoku po decyzji Halisa

W nadchodzącym odcinku Ferit z bólem serca poinformuje bliskich, że Halis postanowił zrezygnować z leczenia i świadomie czeka na śmierć. Ta dramatyczna wiadomość zjednoczy skłóconą rodzinę Korhanów. Zrozpaczeni krewni postanowią zrobić wszystko, by przekonać nestora rodu do zmiany decyzji i dalszej walki o powrót do zdrowia.

Złoty chłopak, odc. 311: Suna i Abidin walczą o wspólną przyszłość

Tymczasem Suna i Abidin będą kontynuować przygotowania do potajemnej ucieczki ze Stambułu. Ich plany mogą jednak lec w gruzach za sprawą Wielkiej Pani, która zapowie, że za wszelką cenę powstrzyma zakochanych przed opuszczeniem miasta.

Złoty chłopak, odc. 311: Aysen szantażuje ciężarną Sunę

Sytuację Suny skomplikuje również Aysen. Przebywająca w szpitalu kobieta zacznie grozić ciężarnej rywalce ujawnieniem prawdy o jej wypadku, co ściągnie na dziewczynę ogromne niebezpieczeństwo.

Złoty chłopak, odcinek 311
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Złoty chłopak: gdzie i kiedy oglądać serial TVP?

Emisja serialu "Złoty chłopak" odbywa się na kanale TVP1 od poniedziałku do piątku o 14:00. 311. odcinek zadebiutuje w piątek, 12 czerwca 2026 roku. Codzienna dawka telewizyjnej rozrywki gwarantuje wgląd w najnowsze losy Ferita, Seyran oraz Sinana i innych postaci tej tureckiej produkcji.

Kto występuje w tureckim hicie Złoty chłopak? Obsada

W obsadzie serialu znaleźli się m.in.:

  • Afra Saraçoğlu jako Seyran Şanlı
  • Mert Ramazan Demir jako Ferit Korhan
  • Çetin Tekindor jako Halis Korhan
  • Şerif Sezer jako Hattuç Şanlı
  • Gülçin Santırcıoğlu jako İfakat Korhan
  • Emre Altuğ jako Orhan Korhan
  • Gözde Kansu jako Gülgün Korhan
  • Ersin Arıcı jako Abidin
  • Beril Pozam jako Suna Şanlı
  • İrem Altuğ jako Sultan
  • Öznur Serçeler jako Asuman Korhan
  • Hülya Duyar jako Şefika
  • Diren Polatoğulları jako Kazım Şanlı
  • Sezin Bozacı jako Esme Şanlı
  • Yiğit Tuncay jako Latif
  • Selen Özbayrak jako Dicle
  • Umut Gezer jako Yusuf
  • Taro Emir jako Tekin Kaya
  • Binnur Kaya jako Nükhet
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