Złoty chłopak, odcinek 411: Halis Korhan chce umrzeć! Żegna się z bliskimi - ZDJĘCIA

Wydarzenia z 310. odcinka pokazały, jak Wielka Pani zataiła przed służbami wypadek Aysen, by Suna uniknęła kłopotów z prawem. Ta z kolei przewiozła ranną do placówki medycznej i podjęła decyzję o ucieczce z Abidinem. Kiedy Aysen odzyskała świadomość, oskarżyła Sunę o zepchnięcie ze schodów, ale na razie postanowiła nie ujawniać tego faktu innym, knując bezlitosny plan zemsty.

Tureckie seriale to nie tylko telenowele. 5 świetnych produkcji znad Bosforu. Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Złoty chłopak, odc. 311: Rodzina Korhanów w szoku po decyzji Halisa

W nadchodzącym odcinku Ferit z bólem serca poinformuje bliskich, że Halis postanowił zrezygnować z leczenia i świadomie czeka na śmierć. Ta dramatyczna wiadomość zjednoczy skłóconą rodzinę Korhanów. Zrozpaczeni krewni postanowią zrobić wszystko, by przekonać nestora rodu do zmiany decyzji i dalszej walki o powrót do zdrowia.

Złoty chłopak, odc. 311: Suna i Abidin walczą o wspólną przyszłość

Tymczasem Suna i Abidin będą kontynuować przygotowania do potajemnej ucieczki ze Stambułu. Ich plany mogą jednak lec w gruzach za sprawą Wielkiej Pani, która zapowie, że za wszelką cenę powstrzyma zakochanych przed opuszczeniem miasta.

Złoty chłopak, odc. 311: Aysen szantażuje ciężarną Sunę

Sytuację Suny skomplikuje również Aysen. Przebywająca w szpitalu kobieta zacznie grozić ciężarnej rywalce ujawnieniem prawdy o jej wypadku, co ściągnie na dziewczynę ogromne niebezpieczeństwo.

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Złoty chłopak: gdzie i kiedy oglądać serial TVP?

Emisja serialu "Złoty chłopak" odbywa się na kanale TVP1 od poniedziałku do piątku o 14:00. 311. odcinek zadebiutuje w piątek, 12 czerwca 2026 roku. Codzienna dawka telewizyjnej rozrywki gwarantuje wgląd w najnowsze losy Ferita, Seyran oraz Sinana i innych postaci tej tureckiej produkcji.

Kto występuje w tureckim hicie Złoty chłopak? Obsada

W obsadzie serialu znaleźli się m.in.:

Afra Saraçoğlu jako Seyran Şanlı

jako Seyran Şanlı Mert Ramazan Demir jako Ferit Korhan

jako Ferit Korhan Çetin Tekindor jako Halis Korhan

jako Halis Korhan Şerif Sezer jako Hattuç Şanlı

jako Hattuç Şanlı Gülçin Santırcıoğlu jako İfakat Korhan

jako İfakat Korhan Emre Altuğ jako Orhan Korhan

jako Orhan Korhan Gözde Kansu jako Gülgün Korhan

jako Gülgün Korhan Ersin Arıcı jako Abidin

jako Abidin Beril Pozam jako Suna Şanlı

jako Suna Şanlı İrem Altuğ jako Sultan

jako Sultan Öznur Serçeler jako Asuman Korhan

jako Asuman Korhan Hülya Duyar jako Şefika

jako Şefika Diren Polatoğulları jako Kazım Şanlı

jako Kazım Şanlı Sezin Bozacı jako Esme Şanlı

jako Esme Şanlı Yiğit Tuncay jako Latif

jako Latif Selen Özbayrak jako Dicle

jako Dicle Umut Gezer jako Yusuf

jako Yusuf Taro Emir jako Tekin Kaya

jako Tekin Kaya Binnur Kaya jako Nükhet

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