Dziedzictwo odcinek 947. Aynur walczy o nowe stanowisko pracy

Turecka telenowela „Dziedzictwo” regularnie dostarcza widzom potężnych emocji i niespodziewanych zwrotów akcji, a obecnie wątek Aynur i Sinana wchodzi w wyjątkowo ryzykowny etap. Cała sytuacja ma swoje źródło w wydarzeniach z 942. epizodu produkcji. Zdezorientowana gosposia podsłuchała wówczas prywatną wymianę zdań między Lerzan a zakochanym prokuratorem. Kobieta otwarcie przyznała w tamtej dyskusji, że jej rzekoma relacja z Sinanem stanowiła wyłącznie starannie zaplanowaną mistyfikację, a oni sami tylko odgrywali przed innymi role partnerów.

Odkrycie tej bolesnej prawdy głęboko zraniło i potwornie rozczarowało oszukaną Aynur, która nie potrafiła przejść nad tym do porządku dziennego. Kobieta poczuła się potraktowana przez prokuratora w sposób czysto przedmiotowy i natychmiast zrezygnowała z dalszej pracy w jego domu. Choć w 943. odcinku zdruzgotany mężczyzna próbował jakoś poradzić sobie po jej niespodziewanym zniknięciu, była pracownica definitywnie zamknęła ten życiowy rozdział. W 946. epizodzie dziewczyna z ogromną determinacją rozpoczęła poszukiwania innej posady, aby raz na zawsze odciąć się od dawnego szefa i uwolnić się od trudnej przeszłości.

Na samym początku 947. odcinka zobaczymy byłą gosposię, która z radosnym uśmiechem i wielkimi nadziejami udaje się na kluczową dla jej przyszłości rozmowę kwalifikacyjną. Kobieta głęboko wierzy, że objęcie nowego stanowiska pozwoli jej wreszcie stanąć na własnych nogach i odzyskać życiową równowagę. Kompletnie nie zdaje sobie jednak sprawy, że jej dawny pracodawca postanowi wykorzystać wyjątkowo podłe metody manipulacji, a jego wielkie uczucie i żal po rozstaniu zaczynają przybierać formę wyjątkowo niebezpiecznej, chorobliwej obsesji.

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Sinan posuwa się do kłamstwa. Intryga prokuratora w serialu Dziedzictwo

Zazdrosny i niepotrafiący zaakceptować porażki Sinan sięga po drastyczne rozwiązania, które całkowicie zaprzeczają jego nienagannej etyce prawniczej. Zdesperowany prokurator w wielkiej tajemnicy kradnie Aynur numer telefonu do jej przyszłego pracodawcy i niezwłocznie nawiązuje połączenie. Podczas bezczelnej rozmowy mężczyzna brutalnie oczernia swoją dawną gosposię przed potencjalnym szefem, przedstawiając ją w fatalnym świetle i wymuszając kategoryczne odrzucenie jej kandydatury na wymarzone stanowisko.

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Kiedy oglądać 947. odcinek serialu Dziedzictwo w telewizji i internecie

Turecką produkcję „Dziedzictwo” można śledzić każdego dnia tygodnia od poniedziałku do niedzieli o godzinie 16:05 na antenie stacji TVP1. Kolejny, 947. epizod tej popularnej telenoweli zostanie pokazany widzom w telewizji w sobotę 13 czerwca 2026 roku. Osoby preferujące seanse o nieco innej porze mogą obejrzeć wszystkie dotychczasowe oraz bieżące wydania w internecie za pośrednictwem platformy streamingowej TVP VOD.

Fabuła telenoweli Dziedzictwo i pełna obsada aktorska produkcji

Główna oś fabularna koncentruje się wokół córek Yusufa, Seher i Kevser, które wywodzą się ze skromnego, ale bardzo kochającego się domu. Ich ścieżki rozchodzą się w momencie ślubu Kevser z zamożnym członkiem rodu Kyrymly, z którym kobieta ma syna o imieniu Yusuf. Po pewnym czasie wdowa ciężko zapada na zdrowiu i na łożu śmierci prosi Seher o opiekę nad pięciolatkiem. Po zgonie matki wychowaniem chłopca zajmuje się jego niezwykle surowy i bezwzględny stryj Yaman, a główna bohaterka robi wszystko, aby odzyskać ukochanego siostrzeńca.

W stałej obsadzie tego tureckiego serialu występują następujący aktorzy i aktorki:

Halil Ibrahim Ceyhan kreujący postać Yamana

Sila Turkoglu występująca w roli Seher

Berat Ruzgar Ozkan odgrywający małoletniego Yusufa

Gulderen Guler wcielająca się w Kiraz

Melih Ozkaya grający komisarza Alego

Tolga Pancaroglu jako serialowy Ziya

Ipek Arkan w roli policjantki Duygu

Seda Dadasova odgrywająca Yasemin, siostrę Duygu