La Promesa - pałac tajemnic, odcinki 411-415: Pelayo cudem uniknie śmierci, a Ayala uwiedzie Margaritę - ZDJĘCIA

We wcześniejszych odsłonach hiszpańskiej produkcji Cruz usilnie próbowała skłonić Manuela do ujawnienia prawdy o jego miłosnych uczuciach. Mężczyzna otwarcie przyznał Jimenie brak miłości i ostatecznie przekreślił szanse na uratowanie ich zrujnowanego związku. Zraniona kobieta oskarżyła go o potajemną relację z Blanką Palomar i robiła wszystko dla zatajenia swojej oszukanej ciąży. Abel z kolei coraz mocniej żądał przekazania tej kluczowej informacji rodzinie Luján. Jana oraz María odszukały zaginioną torbę z gotówką, a Rómulo zrezygnował z nałożenia kary na winną pokojówkę. Virtudes opuściła pałac bez zgody przełożonych, za co spotkała ją ostra reprymenda. Następnie młoda kobieta coraz gorzej radziła sobie z narzuconymi obowiązkami. Pía zauważyła potężne problemy psychiczne dziewczyny i brak chęci do działania. Salvador awansował na stanowisko głównego lokaja, ale ciągła krytyka ze strony Rómula skłoniła go do przemyśleń o natychmiastowym odejściu z rezydencji. Curro nie potrafił zaakceptować dziwnej postawy Martiny. Równocześnie Lorenzo bezlitośnie szantażował Pelaya i wspólnie z Cavendishem planował nielegalny przerzut niebezpiecznego uzbrojenia. Mercedes dostrzegła niezwykłe podobieństwo Very do córki książąt de Carril.

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Streszczenie odcinka 411 serialu La Promesa. Cavendish chce zabić Pelaya

Bezwzględny Cavendish odbiera nielegalny ładunek broni i natychmiast planuje morderstwo hrabiego de Anil. Z ogromną pomocą w krytycznym momencie przychodzi Catalina i cudem ratuje mu życie. Doktor Abel Bueno ujawnia Manuelowi oraz jego wpływowym rodzicom prawdę o sfingowanej ciąży Jimeny. Niedoszły ojciec dziecka jest kompletnie zdruzgotany tą szokującą wiadomością. Rozwścieczona markiza żąda natychmiastowego zwolnienia kłamliwego lekarza za tak poważne oszustwo wobec całego rodu. Jana szybko przekazuje te sensacyjne informacje Marii Fernandez. Księżna de Los Infantes dostrzega uderzające podobieństwo służącej Very do zaginionej potomkini jednego z arystokratycznych rodów. Markizę bardzo niepokoi zacieśniająca się relacja Margarity z tajemniczym hrabią Ayala. Córka kucharki Simony doznaje kolejnego groźnego ataku duszności i podejmuje decyzję o definitywnym opuszczeniu pałacu.

Co wydarzy się w odcinku 412? Manuel konsultuje się z prawnikiem

Zszokowana Catalina dowiaduje się o potajemnych brudnych interesach swojego ukochanego narzeczonego. Zdesperowany Pelayo próbuje w nerwach wytłumaczyć się ze swoich działań i błaga kobietę o szybkie wybaczenie. Maria prosi Pię o pomoc i słowne wstawiennictwo za Salvadorem u surowego senora Baezy. Jana oraz Manuel wspólnie konfrontują się z Ablem i stanowczo potępiają jego bezpośredni udział w oszustwach Jimeny. Przerażony medyk ostrzega ich przed ogromnym niebezpieczeństwem ze strony nieobliczalnej kobiety. Simona bardzo przeżywa planowane odejście Virtudes z ogromnej rezydencji. Manuel w tajemnicy spotyka się z doświadczonym adwokatem w celu omówienia trudnego procesu unieważnienia małżeństwa.

La Promesa odcinek 413. Rodzice Jimeny przybywają do pałacu

Zmartwiona służba stara się pocieszyć Virtudes i poprawić jej samopoczucie w ciężkim miejscu pracy. Pomiędzy don Romulem a młodym Salvadorem wybucha bardzo ostry i głośny konflikt. Przebiegły Lorenzo przekonuje Catalinę o swoim całkowitym braku wiedzy na temat przemytu broni i fałszywie obiecuje wsparcie w prowadzeniu rodzinnego biznesu. Do ogromnej posiadłości przyjeżdżają rodzice Jimeny w celu przedyskutowania przyszłości rozpadającego się małżeństwa ich córki. Zdeterminowana Cruz prosi gości o dodatkowy czas na spokojną rozmowę z synem i przemówienie mu do rozsądku. Martina czuje ogromny żal do matki za jej jawne oraz niestosowne flirtowanie z hrabią de Ayala. W tym samym czasie Jimena składa Ablowi kolejną niezwykle niebezpieczną i podłą propozycję.

Streszczenie odcinka 414. Catalina odwołuje spotkanie z księdzem

Sprytny Manuel sugeruje Ablowi przyjęcie korupcyjnej oferty Jimeny dla uśpienia jej nadmiernej czujności. Zdezorientowana kobieta ma nie podejrzewać bliskiego przyjaciela o ujawnienie prawdy o jej oszustwie. Jana wprost komunikuje doktorowi całkowity brak szans na jakiekolwiek życiowe przebaczenie z jej strony. Pokorny Salvador przeprasza don Romula za podniesienie głosu podczas burzliwej dyskusji o zbyt wysokich wymaganiach wobec pałacowych pracowników. Złamana Catalina zwierza się Simonie z ogromnego miłosnego rozczarowania postawą Pelaya i odwołuje wizytę u księdza w sprawie nadchodzącego ślubu. Zazdrosna Jimena próbuje sprytem wyciągnąć z naiwnej Marii informacje o tajemniczym obiekcie westchnień Manuela.

Dalsze losy bohaterów w odcinku 414. Szokujące odkrycie Jimeny

Rozgniewany szef służby udziela Lope ostrej reprymendy za samowolne opuszczenie terenu posiadłości bez uzyskania odpowiedniej zgody. Zdeterminowana Jimena ponownie usiłuje przekupić doktora Bueno i bezczelnie proponuje mu ogromną kwotę w zamian za milczenie o wymyślonej ciąży. Don Rómulo traktuje niezwykle surowo zmotywowanego Salvadora pragnącego awansować na głównego lokaja rodu. Córka kucharki Simony definitywnie planuje zakończenie swojej morderczej pracy w pałacu. Doświadczona gospodyni stanowczo zaleca jej zachowanie maksymalnej ostrożności w tej delikatnej kwestii. Hrabia Ayala oraz zachwycona Margarita organizują potajemny wyjazd do pobliskiego miasta. Rozjuszona Jimena wypytuje pracowników o osobiste sprawy Manuela i za wszelką cenę chce zidentyfikować jego nową ukrywaną ukochaną. Na sam koniec zdesperowana kobieta wchodzi do hangaru lotniczego męża i odnajduje tam całkowicie wstrząsające fotografie.

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„La Promesa – pałac tajemnic” – kiedy i gdzie oglądać?

Serial „La Promesa – pałac tajemnic” emitowany jest od poniedziałku do piątku o godzinie 15:05 na antenie TVP2. Kolejna seria odcinków 4 zostanie wyemitowana w dniach od 8 do 12 czerwca 2026. Jeśli jednak nie możecie zasiąść przed telewizorem o tej porze, nic straconego – wszystkie zaległe i bieżące epizody można oglądać online w serwisie TVP VOD.

Odcinek 411 - poniedziałek, 12 czerwca

- poniedziałek, 12 czerwca Odcinek 412 - wtorek, 13 czerwca

- wtorek, 13 czerwca Odcinek 413 - środa, 17 czerwca

- środa, 17 czerwca Odcinek 414 - czwartek, 18 czerwca

- czwartek, 18 czerwca Odcinek 415 - piątek, 19 czerwca

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"La Promesa – pałac tajemnic" - opis serialu i obsada

W miarę jak Jana coraz głębiej zagłębia się w sekrety rodziny Lujan, odkrywa kolejne intrygi i tajemnice skrywane w murach posiadłości La Promesa. Każdy dzień przynosi nowe wyzwania – dziewczyna musi nie tylko ukrywać swoje prawdziwe intencje, ale także odnaleźć się w świecie pełnym intryg, manipulacji i konfliktów między domownikami a służbą. Jej relacja z Manuelem komplikuje sytuację jeszcze bardziej, stawiając ją przed trudnym wyborem między zemstą a rodzącym się uczuciem. Tymczasem w pałacu napięcie rośnie, a kolejne wydarzenia wskazują, że prawda, której tak desperacko szuka, może okazać się jeszcze bardziej przerażająca, niż przypuszczała.

W serialu występują:

Ana Garcés (jako Jana Expósito)

Eva Martín (jako Cruz Ezquerdo de Luján)

Manuel Regueiro (jako Alonso de Luján)

Arturo Sancho (jako Manuel Luján Ezquerdo)

María Castro (jako Pía Adarre)

Joaquín Climent (jako Rómulo Baeza)

Antonio Velázquez (jako Mauro Moreno)

Carmen Flores Sandoval (jako Simona Martínez)

Teresa Quintero (jako Candela García)

Carmen Asecas (jako Catalina Luján)

Paula Losada (jako Jimena)

Alicia Bercán (jako Leonor Luján Ezquerdo)

Alberto González (jako Juan Ezquerdo)

Marga Martínez (jako Petra Arcos)

Enrique Fortún (jako Lope Ruiz)

Sara Molina (jako María Fernández)

Laura Simón (jako Lola Montoro)

Rafa de Vera (jako Conrado Funes)