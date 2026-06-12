Zanim przejdziemy do nowości, warto przypomnieć sobie minione wydarzenia. W 409. epizodzie Margarita przyjęła prezent od Ayali, natomiast Jana wpadła w panikę z powodu możliwego ujawnienia jej miłosnych przewinień przez zazdrosną Jimenę. Sfrustrowany uwagami don Romulo Salvador rozważał opuszczenie rezydencji, a Manuel ostatecznie wyzbył się złudzeń dotyczących poprawy małżeństwa poprzez wyjazd do stolicy. W tym samym czasie medyk bezowocnie nakłaniał żonę dziedzica do dobrowolnego przyznania się do winy.

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La promesa odcinek 410. Lorenzo i Cavendish szykują przemyt broni

Nad rezydencją zbierają się ciemne chmury ze względu na tajne interesy dwóch bezwzględnych mężczyzn. Lorenzo i jego brytyjski wspólnik Cavendish kończą właśnie logistyczne planowanie kolejnego nielegalnego przerzutu. Ta mroczna współpraca stwarza ogromne zagrożenie dla mieszkańców pałacu, którzy nie mają najmniejszego pojęcia o ryzykownych transakcjach odbywających się tuż za ich plecami.

La promesa. Don Rómulo ułaskawia Marię Fernandez w 410. odcinku

Poważne konsekwencje ominą ostatecznie jedną z najbardziej niesfornych pracownic majątku. Wymagający i zawsze pryncypialny don Rómulo po dogłębnej analizie sytuacji zmienia swoje pierwotne nastawienie. Mężczyzna oficjalnie odstępuje od wymierzenia dotkliwej reprymendy Marii Fernandez, która wcześniej dopuściła się wielu przewinień i zataiła fakt znalezienia pokaźnej sumy pieniędzy.

Załamanie Virtudes w serialu La promesa. Pía poznaje prawdę

W strefie dla służby trwają również poważne dramaty o podłożu emocjonalnym. Doświadczona gospodyni Pía odbywa bardzo osobistą rozmowę z Virtudes, podczas której zauważa pogarszający się stan młodszej koleżanki. Szybko okazuje się, że dziewczyna kompletnie nie radzi sobie z codziennym stresem i wyczerpującymi obowiązkami, jakie wiążą się z zatrudnieniem w tak ogromnej i wymagającej rezydencji.

Mroczne tajemnice Jimeny wychodzą na jaw. Abel szokuje rodzinę Lujan

W głównych komnatach pałacu następuje istne trzęsienie ziemi za sprawą doktora Bueno. Zmęczony ciągłymi intrygami medyk postanawia stanowczo sprzeciwić się wpływom szantażystki. Mężczyzna staje przed zgromadzoną rodziną Lujan i bez skrupułów demaskuje wielomiesięczne manipulacje Jimeny, ujawniając bliskim zszokowanego markiza bolesną prawdę o jej rzekomym stanie błogosławionym.

Sekretne pochodzenie Very. Mercedes dostrzega niezwykłe podobieństwo

Ponadto w pałacu rodzi się nowa intryga związana z tożsamością jednej z pokojówek. Bystra Mercedes w trakcie codziennych obserwacji zwraca uwagę na zaskakujący wygląd skromnej Very. Kobieta zauważa jej niemal identyczne rysy twarzy w zestawieniu z zaginioną dziedziczką wpływowego rodu książąt de Carril. To odkrycie natychmiast prowokuje mnóstwo pytań o rzeczywistą historię i przeszłość zagadkowej służącej.

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„La promesa – pałac tajemnic” – kiedy i gdzie oglądać?

Serial „La promesa – pałac tajemnic” emitowany jest od poniedziałku do piątku o godzinie 15:05 na antenie TVP2. Kolejny, 410. odcinek zostanie wyemitowany w piątek, 12 czerwca 2026. Jeśli jednak nie możecie zasiąść przed telewizorem o tej porze, nic straconego – wszystkie zaległe i bieżące epizody można oglądać online w serwisie TVP VOD.

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"La promesa – pałac tajemnic" - opis serialu i obsada

W miarę jak Jana coraz głębiej zagłębia się w sekrety rodziny Lujan, odkrywa kolejne intrygi i tajemnice skrywane w murach posiadłości La Promesa. Każdy dzień przynosi nowe wyzwania – dziewczyna musi nie tylko ukrywać swoje prawdziwe intencje, ale także odnaleźć się w świecie pełnym intryg, manipulacji i konfliktów między domownikami a służbą. Jej relacja z Manuelem komplikuje sytuację jeszcze bardziej, stawiając ją przed trudnym wyborem między zemstą a rodzącym się uczuciem. Tymczasem w pałacu napięcie rośnie, a kolejne wydarzenia wskazują, że prawda, której tak desperacko szuka, może okazać się jeszcze bardziej przerażająca, niż przypuszczała.

W serialu występują:

Ana Garcés (jako Jana Expósito)

Eva Martín (jako Cruz Ezquerdo de Luján)

Manuel Regueiro (jako Alonso de Luján)

Arturo Sancho (jako Manuel Luján Ezquerdo)

María Castro (jako Pía Adarre)

Joaquín Climent (jako Rómulo Baeza)

Antonio Velázquez (jako Mauro Moreno)

Carmen Flores Sandoval (jako Simona Martínez)

Teresa Quintero (jako Candela García)

Carmen Asecas (jako Catalina Luján)

Paula Losada (jako Jimena)

Alicia Bercán (jako Leonor Luján Ezquerdo)

Alberto González (jako Juan Ezquerdo)

Marga Martínez (jako Petra Arcos)

Enrique Fortún (jako Lope Ruiz)

Sara Molina (jako María Fernández)

Laura Simón (jako Lola Montoro)

Rafa de Vera (jako Conrado Funes)

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