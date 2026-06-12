Początki dziewczyny w rezydencji były niezwykle zagadkowe. Przez pewien czas ukrywała się na pałacowym poddaszu, by w 328. epizodzie przybrać całkowicie inną tożsamość i wmieszać się w służbę. Przeszłość wielokrotnie próbowała ją jednak dogonić. Widzowie z pewnością przypominają sobie 352. odsłonę serii, kiedy to księżna Cerezuelos, dona Susana, wzięła ją za byłą pracownicę hrabiego Ballestera. Choć fałszywej pokojówce o włos udało się wymigać od odpowiedzi, to zdarzenie zasiało ogromny niepokój wśród personelu.

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Tajemnica Very wisi na włosku. Co wydarzy się w 410. odcinku "La Promesa"?

Twórcy hiszpańskiej produkcji przygotowali dla fanów kolejną intrygę. W centrum wydarzeń 410. odcinka znajdzie się Mercedes, która wykaże się niezwykłą spostrzegawczością. Kobieta zauważy, że służąca wygląda niczym siostra bliźniaczka zaginionej dziedziczki potężnego rodu książąt de Carril. To wydarzenie natychmiast wywoła lawinę spekulacji na temat prawdziwego pochodzenia rzekomej pracownicy i powodów jej ucieczki.

Spostrzeżenie to może całkowicie zrujnować dotychczasową legendę dziewczyny. Jeżeli domysły o pokrewieństwie z rodziną de Carril znajdą potwierdzenie, będzie to oznaczało, że pod fartuchem pokojówki kryje się zbiegła arystokratka. Otwartym pozostaje pytanie, dlaczego przedstawicielka tak znamienitego rodu zrezygnowała z opływania w luksusy na rzecz polerowania cudzych sreber. Rozwiązanie tej zagadki będzie napędzać fabułę kolejnych odsłon telenoweli.

Lope chce prosić o rękę Very. Kłopoty kucharza w serialu "La Promesa"

Równolegle do dworskich tajemnic, w pałacu rozwija się osobisty dramat z udziałem Lopego. Zaślepiony uczuciem pracownik kuchni zaczął planować wspólne życie ze swoją wybranką. W 394. epizodzie kucharz zamierzał dochować tradycji i poprosić ojca ukochanej o zgodę na ślub. Ku jego wielkiemu zaskoczeniu, te szczere chęci spotkały się z gwałtowną, wprost histeryczną odmową samej zainteresowanej, co do dziś pozostaje bez logicznego wyjaśnienia.

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Gdzie i kiedy oglądać 410. odcinek "La Promesa"? Transmisja w TVP2 i online

Telenowelę można śledzić regularnie od poniedziałku do piątku. Zgodnie z ramówką, 410. epizod serii zadebiutuje na ekranach telewizorów w piątek, 12 czerwca 2026 roku o godzinie 15:05 na kanale TVP2. Osoby, które nie zdążą na premierową emisję, nie mają powodów do zmartwień. Wszystkie dotychczasowe oraz najnowsze wydania są stale dostępne w internecie za pośrednictwem platformy streamingowej TVP VOD. Fani regularnie znajdują wiele powodów, dla których warto śledzić losy hiszpańskich bohaterów.

Opis fabuły i pełna obsada hiszpańskiej telenoweli "La Promesa"

Główna oś fabularna kręci się wokół Jany, która z każdym dniem odkrywa coraz mroczniejsze sekrety rodu Lujan. Kobieta musi lawirować w niebezpiecznym środowisku pełnym pałacowych spisków, jednocześnie starannie maskując własne plany. Sytuację dodatkowo zagęszcza jej relacja z Manuelem, zmuszająca ją do wyboru między upragnionym odwetem a rozwijającym się uczuciem. Narastające napięcie sugeruje, że ostateczna prawda przewyższy jej najczarniejsze wyobrażenia.

W rolach głównych oraz drugoplanowych hiszpańskiej produkcji występują następujący aktorzy:

Ana Garcés wcielająca się w postać Jany Expósito

Eva Martín grająca Cruz Ezquerdo de Luján

Manuel Regueiro odgrywający Alonso de Luján

Arturo Sancho występujący jako Manuel Luján Ezquerdo

María Castro w roli Píi Adarre

Joaquín Climent jako Rómulo Baeza

Antonio Velázquez kreujący postać Mauro Moreno

Carmen Flores Sandoval jako Simona Martínez

Teresa Quintero w roli Candeli García

Carmen Asecas jako Catalina Luján

Paula Losada wcielająca się w Jimenę

Alicia Bercán grająca Leonor Luján Ezquerdo

Alberto González odgrywający Juana Ezquerdo

Marga Martínez występująca jako Petra Arcos

Enrique Fortún kreujący postać Lopego Ruiza

Sara Molina w roli Maríi Fernández

Laura Simón jako Lola Montoro

Rafa de Vera jako Conrado Funes