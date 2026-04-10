Sprawiedliwi. Trójmiasto, odcinek 132: Biała zostaje porwana przez gangsterów! Siwy i Barabasz wdają się w ryzykowną grę z bandytami

Fani serialu "Sprawiedliwi. Trójmiasto" z pewnością nie mogli narzekać na nudę, bo ostatnia sprawa zaczęła się z prawdziwym przytupem. Wszystko ruszyło, gdy na parking komendy wjechał ranny Kant, dawny przyjaciel Musashiego, który przed utratą przytomności zdążył podać kluczowy adres. Podążając tym tropem, Szreder i Kiszczak odkryli zdemolowane mieszkanie oraz ciało Pawła "Dantego" Jaroszewskiego, fałszerza żetonów, który ukradł ćwierć miliona złotych. Kant tropił go, ponieważ skradzione pieniądze miały być przeznaczone na leczenie chorego dziecka. Jak to jednak w kryminalnych historiach bywa, kolejne ustalenia pokazały, że w tej sprawie nic nie jest tak oczywiste, jak mogłoby się wydawać. Ta historia po raz kolejny udowodniła, że śledczy z Trójmiasta muszą być gotowi na wszystko.

"Sprawiedliwi. Trójmiasto" odc. 132 - streszczenie

Nadchodzący odcinek skupi się na postaci Białej, która ma zeznawać w procesie przeciwko Świrowi, bratu gangstera Jóźwiaka. Sytuacja staje się niezwykle napięta tuż przed rozprawą, gdy prokurator Piłat ucieka się do szantażu, grożąc ujawnieniem tajemnic dotyczących śmierci jej męża, jeśli nie zdecyduje się na złożenie obciążających zeznań. Niespodziewanie akcja przybiera dramatyczny obrót, kiedy wspólnicy przestępcy dokonują zuchwałego odbicia więźnia, a w powstałym chaosie porywają również Białą. W odpowiedzi komenda natychmiastowo rozpoczyna obławę na szeroką skalę, podczas gdy Siwy i Barabasz postanawiają działać na własną rękę, wdając się w ryzykowną grę z bandytami.

"Sprawiedliwi. Trójmiasto" odc. 132 - kiedy, gdzie i o której emisja?

Fani z pewnością z niecierpliwością wyczekują, jak potoczą się dalsze losy porwanej Białej i czy policyjna obława przyniesie rezultaty. Nadchodzący epizod zapowiada się jako jeden z najbardziej emocjonujących w sezonie, pełen napięcia i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Widzowie zadają sobie pytanie, kiedy będą mogli zasiąść przed telewizorami, by śledzić te dramatyczne wydarzenia. Premierowa emisja 132. odcinka serialu "Sprawiedliwi. Trójmiasto" odbędzie się w czwartek, 16 kwietnia 2026 roku, o godzinie 21:30 na antenie stacji TV4.

"Sprawiedliwi. Trójmiasto" - opis serialu i obsada

"Sprawiedliwi. Trójmiasto" to serial, który od samego początku trzyma w napięciu, prezentując losy elitarnej jednostki policji walczącej z przestępczością zorganizowaną w sercu Trójmiasta. Dowodzona przez charyzmatycznego nadinspektora "Musashiego" grupa specjalistów stawia czoła potężnej siatce kryminalnej, która wykorzystuje gdański port do swoich nielegalnych interesów. To świat, w którym funkcjonariusze często muszą działać na granicy prawa, by dorównać brutalności swoich przeciwników. W serialu występują:

Artur Dziurman (jako Roman "Musashi" Gołaszewski)

Jerzy Zelnik (jako Paweł Lipiec)

Aleksandra Gałczyńska (jako Alicja Lipiec)

Rafał Cieluch (jako Damian "Oczko" Gzymski)

Angelika Kurowska (jako Patrycja Berg)

Kamil Szklany (jako Maksym Pietras)

Dariusz Toczek (jako Kosma Janicki)

Zuzanna Motorniuk (jako Magdalena "Biała" Białowąs)

Katarzyna Pośpiech (jako Paulina Kiszczak)

Robert Gulaczyk (jako Łukasz Szreder)