Gliniarze, odcinek 1185: Krzysiek i Olgierd postanawiają zakopać wojenny topór. To stawia Szwarca przed trudną decyzją dotyczącą ich dalszej współpracy

Poprzedni odcinek serialu "Gliniarze" dostarczył fanom solidnej dawki emocji i kryminalnych zagadek, w których jak zwykle musieli odnaleźć się nasi ulubieni detektywi. Tym razem sprawa dotyczyła porwania siedemnastoletniej córki właściciela stadniny koni, a na pierwszy plan wysunął się wątek okupu oraz konflikt z konkurencją. W trakcie śledztwa Kuba Roguz i Olga Lipska odkryli, że z pozoru niewinna ofiara miała swoje sekrety. Ostatecznie pojawił się nowy trop, który zaprowadził funkcjonariuszy do zagranicznych znajomych dziewczyny, co kompletnie zmieniło bieg dochodzenia. Czego zatem możemy spodziewać się po detektywach w kolejnym odcinku?

Polskie seriale popularne za granicą | To Się Kręci #6 Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

"Gliniarze" odc. 1185 - streszczenie

Nadchodzący odcinek rozpoczyna się od pozornie błahej stłuczki, której sprawca natychmiast ucieka z miejsca zdarzenia. Szybko okazuje się, że to nie jest zwykły uciekinier – mężczyzna jest poszukiwany czerwoną notą Interpolu za liczne oszustwa, których dopuścił się na terenie Czech. Do intensywnych poszukiwań dołączają Olgierd Mazur i Natalia Nowak, wspierani przez Milenę. W miarę postępu śledztwa, prawda na temat poszukiwanego okazuje się znacznie bardziej szokująca, niż ktokolwiek z zespołu detektywów mógł przypuszczać. W międzyczasie na komendzie dochodzi do przełomu w relacjach między Krzyśkiem a Olgierdem, którzy postanawiają zakopać wojenny topór. Ta nowa sytuacja stawia Szwarca przed trudną decyzją dotyczącą ich dalszej współpracy.

"Gliniarze" odc. 1185 - kiedy, gdzie i o której emisja?

Fani popularnego serialu kryminalnego z pewnością z niecierpliwością wyczekują na kolejną dawkę emocji i zaskakujących zwrotów akcji. Najnowszy epizod zapowiada się niezwykle interesująco, zarówno pod względem prowadzonego śledztwa, jak i prywatnych losów bohaterów. Dla wszystkich widzów, którzy śledzą pracę warszawskich detektywów, mamy najważniejsze informacje dotyczące nadchodzącej premiery. Emisja 1185. odcinka serialu "Gliniarze" odbędzie się w czwartek, 16 kwietnia 2026 roku, o godzinie 17:00 na antenie Polsatu.

"Gliniarze" - opis serialu i obsada

"Gliniarze" to serial, który od lat dostarcza widzom potężnej dawki adrenaliny, wrzucając nas w sam środek policyjnych akcji w Warszawie. Codzienna walka z przestępczością, skomplikowane śledztwa i dynamiczne pościgi to znaki rozpoznawcze tej produkcji. Każdy odcinek to nowa zagadka kryminalna, która pokazuje, że praca stołecznych detektywów to nieustanna konfrontacja z mrocznym światem zbrodni, gdzie stawką jest ludzkie życie. Siłą serialu są nie tylko wciągające historie, ale także świetnie dobrane postacie, w które wcielają się utalentowani aktorzy. W serialu występują m.in.:

Arkadiusz Krygier (jako Olgierd Mazur)

Radosław Rutkowski (jako Krzysztof Chrobociński)

Ewelina Ruckgaber (jako Natalia Nowak)

Piotr Mróz (jako Kuba Roguz)

Aleksander Mackiewicz (jako Adam Bogusz)

Natalia Brudniak (jako Olga Lipska)

Zbigniew Kozłowski (jako Robert Szwarc)

Monika Miller (jako Żaneta Kujawska)

Aleksandra Fronczak (jako Danuta Wszołek)

Michał Głowacki (jako Dariusz Szymczak)

Helena Chorzelska (jako Dominika Sęk)

Przemysław Saleta (jako Artur Król)

Oliwia Bieniuk (jako Julia Szwarc)