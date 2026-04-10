Gliniarze, odcinek 1185: Krzysiek i Olgierd postanawiają zakopać wojenny topór. To stawia Szwarca przed trudną decyzją dotyczącą ich dalszej współpracy

Poprzedni odcinek serialu "Gliniarze" dostarczył fanom solidnej dawki emocji i kryminalnych zagadek, w których jak zwykle musieli odnaleźć się nasi ulubieni detektywi. Tym razem sprawa dotyczyła porwania siedemnastoletniej córki właściciela stadniny koni, a na pierwszy plan wysunął się wątek okupu oraz konflikt z konkurencją. W trakcie śledztwa Kuba Roguz i Olga Lipska odkryli, że z pozoru niewinna ofiara miała swoje sekrety. Ostatecznie pojawił się nowy trop, który zaprowadził funkcjonariuszy do zagranicznych znajomych dziewczyny, co kompletnie zmieniło bieg dochodzenia. Czego zatem możemy spodziewać się po detektywach w kolejnym odcinku?
"Gliniarze" odc. 1185 - streszczenie
Nadchodzący odcinek rozpoczyna się od pozornie błahej stłuczki, której sprawca natychmiast ucieka z miejsca zdarzenia. Szybko okazuje się, że to nie jest zwykły uciekinier – mężczyzna jest poszukiwany czerwoną notą Interpolu za liczne oszustwa, których dopuścił się na terenie Czech. Do intensywnych poszukiwań dołączają Olgierd Mazur i Natalia Nowak, wspierani przez Milenę. W miarę postępu śledztwa, prawda na temat poszukiwanego okazuje się znacznie bardziej szokująca, niż ktokolwiek z zespołu detektywów mógł przypuszczać. W międzyczasie na komendzie dochodzi do przełomu w relacjach między Krzyśkiem a Olgierdem, którzy postanawiają zakopać wojenny topór. Ta nowa sytuacja stawia Szwarca przed trudną decyzją dotyczącą ich dalszej współpracy.
"Gliniarze" odc. 1185 - kiedy, gdzie i o której emisja?
Fani popularnego serialu kryminalnego z pewnością z niecierpliwością wyczekują na kolejną dawkę emocji i zaskakujących zwrotów akcji. Najnowszy epizod zapowiada się niezwykle interesująco, zarówno pod względem prowadzonego śledztwa, jak i prywatnych losów bohaterów. Dla wszystkich widzów, którzy śledzą pracę warszawskich detektywów, mamy najważniejsze informacje dotyczące nadchodzącej premiery. Emisja 1185. odcinka serialu "Gliniarze" odbędzie się w czwartek, 16 kwietnia 2026 roku, o godzinie 17:00 na antenie Polsatu.
"Gliniarze" - opis serialu i obsada
"Gliniarze" to serial, który od lat dostarcza widzom potężnej dawki adrenaliny, wrzucając nas w sam środek policyjnych akcji w Warszawie. Codzienna walka z przestępczością, skomplikowane śledztwa i dynamiczne pościgi to znaki rozpoznawcze tej produkcji. Każdy odcinek to nowa zagadka kryminalna, która pokazuje, że praca stołecznych detektywów to nieustanna konfrontacja z mrocznym światem zbrodni, gdzie stawką jest ludzkie życie. Siłą serialu są nie tylko wciągające historie, ale także świetnie dobrane postacie, w które wcielają się utalentowani aktorzy. W serialu występują m.in.:
- Arkadiusz Krygier (jako Olgierd Mazur)
- Radosław Rutkowski (jako Krzysztof Chrobociński)
- Ewelina Ruckgaber (jako Natalia Nowak)
- Piotr Mróz (jako Kuba Roguz)
- Aleksander Mackiewicz (jako Adam Bogusz)
- Natalia Brudniak (jako Olga Lipska)
- Zbigniew Kozłowski (jako Robert Szwarc)
- Monika Miller (jako Żaneta Kujawska)
- Aleksandra Fronczak (jako Danuta Wszołek)
- Michał Głowacki (jako Dariusz Szymczak)
- Helena Chorzelska (jako Dominika Sęk)
- Przemysław Saleta (jako Artur Król)
- Oliwia Bieniuk (jako Julia Szwarc)