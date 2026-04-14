Gliniarze, odcinek 1188: Brutalne pobicie uczennicy ujawnia jej sekretną relację ze znacznie starszym mężczyzną

Poprzedni odcinek serialu "Gliniarze" z pewnością nie zawiódł fanów, rzucając nowe światło na tajemniczą sprawę sprzed pięciu lat. Wszystko zaczęło się, gdy pasjonaci historii odnaleźli na pustkowiu zakopaną broń oraz odznakę policyjną. Do akcji wkroczyli Natalia Nowak i Kuba Roguz, którzy szybko ustalili, że przedmioty należały do dawno zaginionego funkcjonariusza. Do śledztwa dołączył również detektyw prowadzący pierwotnie tamto dochodzenie, który od dawna podejrzewał, że policjant został zamordowany przez własnego brata. Nowe dowody dały realną nadzieję na ostateczne rozwiązanie tej mrocznej zagadki. Zobaczmy, jakie wyzwania przyniesie detektywom kolejny dzień służby.

"Gliniarze" odc. 1188 - streszczenie

Po zakończeniu szkolnej dyskoteki dochodzi do dramatycznego odkrycia - jedna z uczennic znajduje swoją koleżankę nieprzytomną. Sprawą zajmują się detektywi Olgierd Mazur i Krzysztof Chrobociński, których pierwsze podejrzenia padają na byłego chłopaka ofiary. Mężczyzna ma jednak niepodważalne alibi, co zmusza śledczych do poszukiwania innego tropu. Wkrótce na jaw wychodzi skrywana tajemnica pobitej dziewczyny – była ona w bliskiej relacji ze znacznie starszym od siebie mężczyzną. Teraz detektywi muszą ustalić, czy ten sekretny związek miał jakikolwiek wpływ na brutalną napaść.

"Gliniarze" odc. 1188 - kiedy, gdzie i o której emisja?

Fani serialu "Gliniarze" z pewnością nie mogą doczekać się kolejnej dawki emocji i zawiłych zagadek kryminalnych. Nowy odcinek zapowiada się niezwykle intrygująco, a sprawa pobicia nastolatki wciągnie widzów bez reszty. Aby poznać rozwiązanie tej tajemniczej sprawy, warto zarezerwować sobie czas na seans. Najnowszy, 1188. odcinek "Gliniarzy" zostanie wyemitowany we wtorek, 21 kwietnia 2026 roku, o godzinie 17:00 na antenie stacji Polsat.

"Gliniarze" - opis serialu i obsada

"Gliniarze" to serial, który od lat dostarcza widzom niezapomnianych wrażeń, rzucając ich w sam środek policyjnych akcji w Warszawie. Każdy odcinek to nowa, wciągająca historia kryminalna, w której liczy się spryt, determinacja i praca zespołowa detektywów. Fani doceniają produkcję za realizm i trzymającą w napięciu fabułę, która odsłania mroczne oblicze stolicy. Śledczy każdego dnia konfrontują się z brutalnym światem przestępczym, gdzie stawką jest ludzkie życie. W serialu występują m.in.:

Arkadiusz Krygier (jako Olgierd Mazur)

Radosław Rutkowski (jako Krzysztof Chrobociński)

Ewelina Ruckgaber (jako Natalia Nowak)

Piotr Mróz (jako Kuba Roguz)

Aleksander Mackiewicz (jako Adam Bogusz)

Natalia Brudniak (jako Olga Lipska)

Zbigniew Kozłowski (jako Robert Szwarc)

Monika Miller (jako Żaneta Kujawska)

Aleksandra Fronczak (jako Danuta Wszołek)

Michał Głowacki (jako Dariusz Szymczak)

Helena Chorzelska (jako Dominika Sęk)

Przemysław Saleta (jako Artur Król)

Oliwia Bieniuk (jako Julia Szwarc)