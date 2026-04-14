Szpital św. Anny, odcinek 111: Zyta odkrywa wstrząsające plany Streckera

Ostatni odcinek serialu "Szpital św. Anny" dostarczył widzom prawdziwego rollercoastera emocji, skupiając się na zawodowych i prywatnych dramatach lekarzy. Na froncie osobistym Krzysztof podjął próbę rozmowy z Darią, prosząc o szansę i deklarując chęć uczestnictwa w wychowaniu ich wspólnego dziecka. Tymczasem na sali operacyjnej Łukasz przeżywał trudne chwile podczas zabiegu, który nie przebiegł zgodnie z planem, co doprowadziło go do konfliktu z ordynatorem. Dla Darii był to wyjątkowo ciężki dzień, zwłaszcza gdy w domu zastała pijaną matkę. Po krótkiej drzemce wyczerpana lekarka odkryła, że Irena zniknęła, i natychmiast ruszyła na jej poszukiwania. Jakie konsekwencje przyniosą te dramatyczne wydarzenia?

Ten serial nie mógł się udać, a robi furorę. Zine Tseng i Max Irons o kulisach "Młodego Sherlocka" | WYWIAD ESKA Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

"Szpital św. Anny" odc. 111 - streszczenie

Nadchodzący odcinek rozpocznie się dramatycznym wydarzeniem w domu Zyty, do którego o świcie włamie się mężczyzna. Zaskakujący obrót akcji nastąpi, gdy napastnik dostanie ataku drgawek, a lekarka zamiast się bronić, odruchowo udzieli mu profesjonalnej pomocy, wzywając służby. Już w szpitalu, na oddziale ratunkowym, Zyta odkryje, że włamywacz cierpi na amnezję i niczego nie pamięta. Jej niepokój pogłębi dodatkowo brak kontaktu ze strony Pawła, który przebywa we Wrocławiu. W tym samym czasie Kaśka zmierzy się z prywatnymi problemami, otrzymując od prawniczki projekt umowy rozwodowej od Bartka, a zawodowo zajmie się przypadkiem 7-latka z wysoką gorączką i podejrzeniem zapalenia wyrostka, co stanie się źródłem dramatu dla starającego się o adopcję małżeństwa. Sytuację skomplikuje nagłe zniknięcie chłopca z sali, a pod koniec dnia Marta podzieli się z Zytą wstrząsającymi informacjami dotyczącymi planów Streckera.

"Szpital św. Anny" odc. 111 - kiedy, gdzie i o której emisja?

Fani serialu "Szpital św. Anny" z niecierpliwością wyczekują na kolejny odcinek pełen emocji i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Nadchodzące wydarzenia w życiu ulubionych bohaterek z pewnością przyciągną przed ekrany rzesze wiernych widzów, dlatego warto już teraz zarezerwować sobie czas na seans. Zapiszcie tę datę w kalendarzach, by nie przegapić dalszych losów lekarek. Premierowa emisja 111. odcinka serialu "Szpital św. Anny" odbędzie się we wtorek, 21 kwietnia 2026, o godzinie 16:50 na antenie stacji TVN.

"Szpital św. Anny" - opis serialu i obsada

"Szpital św. Anny" to produkcja, która od samego początku skradła serca widzów, śledzących losy lekarek z krakowskiej placówki. Serial w fascynujący sposób łączy wątki medyczne, gdzie na szali leży ludzkie życie, z prywatnymi perypetiami i osobistymi dylematami bohaterek. To poruszająca opowieść o sile kobiecej przyjaźni, solidarności i podejmowaniu najtrudniejszych decyzji w obliczu codziennych wyzwań. Fani doceniają go za realizm i wciągającą, pełną emocji fabułę. W serialu występują m.in.:

Jolanta Fraszyńska (jako Zyta Orłowicz)

Joanna Liszowska (jako Katarzyna Hajduk)

Julia Kamińska (jako Zofia Konecka)

Ada Szczepaniak (jako Kaja Piotrowska)

Klaudia Koścista (jako Marta Galica)

Piotr Stramowski (jako Maciej Bilewicz)

Piotr Cyrwus (jako Jacek Strecker)

Katarzyna Bujakiewicz (jako Sabina Krawczyk)

Barbara Kurdej Szatan (jako Ilona Soboń)

Anna Czartoryska Niemczycka (jako Alicja Sanewska)