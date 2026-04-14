Szpital św. Anny, odcinek 111: Zyta odkrywa wstrząsające plany Streckera

Ostatni odcinek serialu "Szpital św. Anny" dostarczył widzom prawdziwego rollercoastera emocji, skupiając się na zawodowych i prywatnych dramatach lekarzy. Na froncie osobistym Krzysztof podjął próbę rozmowy z Darią, prosząc o szansę i deklarując chęć uczestnictwa w wychowaniu ich wspólnego dziecka. Tymczasem na sali operacyjnej Łukasz przeżywał trudne chwile podczas zabiegu, który nie przebiegł zgodnie z planem, co doprowadziło go do konfliktu z ordynatorem. Dla Darii był to wyjątkowo ciężki dzień, zwłaszcza gdy w domu zastała pijaną matkę. Po krótkiej drzemce wyczerpana lekarka odkryła, że Irena zniknęła, i natychmiast ruszyła na jej poszukiwania. Jakie konsekwencje przyniosą te dramatyczne wydarzenia?
"Szpital św. Anny" odc. 111 - streszczenie
Nadchodzący odcinek rozpocznie się dramatycznym wydarzeniem w domu Zyty, do którego o świcie włamie się mężczyzna. Zaskakujący obrót akcji nastąpi, gdy napastnik dostanie ataku drgawek, a lekarka zamiast się bronić, odruchowo udzieli mu profesjonalnej pomocy, wzywając służby. Już w szpitalu, na oddziale ratunkowym, Zyta odkryje, że włamywacz cierpi na amnezję i niczego nie pamięta. Jej niepokój pogłębi dodatkowo brak kontaktu ze strony Pawła, który przebywa we Wrocławiu. W tym samym czasie Kaśka zmierzy się z prywatnymi problemami, otrzymując od prawniczki projekt umowy rozwodowej od Bartka, a zawodowo zajmie się przypadkiem 7-latka z wysoką gorączką i podejrzeniem zapalenia wyrostka, co stanie się źródłem dramatu dla starającego się o adopcję małżeństwa. Sytuację skomplikuje nagłe zniknięcie chłopca z sali, a pod koniec dnia Marta podzieli się z Zytą wstrząsającymi informacjami dotyczącymi planów Streckera.
"Szpital św. Anny" odc. 111 - kiedy, gdzie i o której emisja?
Fani serialu "Szpital św. Anny" z niecierpliwością wyczekują na kolejny odcinek pełen emocji i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Nadchodzące wydarzenia w życiu ulubionych bohaterek z pewnością przyciągną przed ekrany rzesze wiernych widzów, dlatego warto już teraz zarezerwować sobie czas na seans. Zapiszcie tę datę w kalendarzach, by nie przegapić dalszych losów lekarek. Premierowa emisja 111. odcinka serialu "Szpital św. Anny" odbędzie się we wtorek, 21 kwietnia 2026, o godzinie 16:50 na antenie stacji TVN.
"Szpital św. Anny" - opis serialu i obsada
"Szpital św. Anny" to produkcja, która od samego początku skradła serca widzów, śledzących losy lekarek z krakowskiej placówki. Serial w fascynujący sposób łączy wątki medyczne, gdzie na szali leży ludzkie życie, z prywatnymi perypetiami i osobistymi dylematami bohaterek. To poruszająca opowieść o sile kobiecej przyjaźni, solidarności i podejmowaniu najtrudniejszych decyzji w obliczu codziennych wyzwań. Fani doceniają go za realizm i wciągającą, pełną emocji fabułę. W serialu występują m.in.:
- Jolanta Fraszyńska (jako Zyta Orłowicz)
- Joanna Liszowska (jako Katarzyna Hajduk)
- Julia Kamińska (jako Zofia Konecka)
- Ada Szczepaniak (jako Kaja Piotrowska)
- Klaudia Koścista (jako Marta Galica)
- Piotr Stramowski (jako Maciej Bilewicz)
- Piotr Cyrwus (jako Jacek Strecker)
- Katarzyna Bujakiewicz (jako Sabina Krawczyk)
- Barbara Kurdej Szatan (jako Ilona Soboń)
- Anna Czartoryska Niemczycka (jako Alicja Sanewska)