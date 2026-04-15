Gliniarze, odcinek 1189: Adam Bogusz i Olga Lipska mierzą się z niebezpieczną sprawą. Muszą wytropić podpalacza, którego ofiarami padają osoby bezdomne

Poprzedni odcinek serialu "Gliniarze" rzucił naszych detektywów w wir skomplikowanej sprawy, która zaczęła się od dramatycznego odkrycia po szkolnej dyskotece, gdzie znaleziono nieprzytomną uczennicę. Choć Olgierd Mazur i Krzysztof Chrobociński początkowo podejrzewali byłego chłopaka ofiary, jego solidne alibi szybko wykluczyło go z kręgu podejrzanych. Śledztwo przybrało nieoczekiwany obrót, gdy wyszło na jaw, że dziewczyna ukrywała swoją bliską relację ze znacznie starszym mężczyzną. Detektywi musieli ustalić, czy ta sekretna znajomość miała jakikolwiek związek z brutalną napaścią. Sprawa pełna tajemnic i fałszywych tropów z pewnością trzymała w napięciu. Jakie wyzwania czekają na warszawskich śledczych tym razem?
"Gliniarze" odc. 1189 - streszczenie
W nadchodzącym odcinku detektywi Adam Bogusz i Olga Lipska zmierzą się z niezwykle trudną i niebezpieczną sprawą. Ich zadaniem będzie wytropienie podpalacza, którego ofiarami padają osoby bezdomne. Aby dotrzeć do sprawcy, policjanci będą musieli wejść w hermetyczne środowisko ludzi żyjących na ulicy, gdzie każdy dzień jest nieustanną walką o przetrwanie. W trakcie śledztwa pojawi się zaskakujący trop, który rzuci nowe światło na całą intrygę. Okazuje się bowiem, że w tle kryje się tajemniczy deweloper, który ma chrapkę na przejęcie zabytkowych kamienic.
"Gliniarze" odc. 1189 - kiedy, gdzie i o której emisja?
Fani serialu z pewnością nie mogą doczekać się kolejnego odcinka pełnego zwrotów akcji i policyjnych wyzwań. Nowe śledztwo Adama i Olgi zapowiada się niezwykle emocjonująco, a napięcie będzie rosło z każdą kolejną minutą. Jeśli zastanawiacie się, kiedy będziecie mogli zobaczyć losy swoich ulubionych bohaterów, mamy dla was wszystkie potrzebne informacje. Premierowa emisja 1189. odcinka serialu "Gliniarze" odbędzie się w środę, 22 kwietnia 2026 roku, o godzinie 17:00 na antenie Polsatu.
"Gliniarze" - opis serialu i obsada
"Gliniarze" to serial, który od lat przyciąga przed ekrany rzesze widzów, serwując im solidną dawkę kryminalnych emocji prosto z ulic Warszawy. To opowieść o codziennej, niebezpiecznej pracy stołecznych detektywów, którzy każdego dnia stają twarzą w twarz z brutalnym światem zbrodni. Dynamiczna akcja, skomplikowane zagadki i osobiste dramaty bohaterów sprawiają, że od tej produkcji trudno się oderwać. W serialu występują m.in.:
- Arkadiusz Krygier (jako Olgierd Mazur)
- Radosław Rutkowski (jako Krzysztof Chrobociński)
- Ewelina Ruckgaber (jako Natalia Nowak)
- Piotr Mróz (jako Kuba Roguz)
- Aleksander Mackiewicz (jako Adam Bogusz)
- Natalia Brudniak (jako Olga Lipska)
- Zbigniew Kozłowski (jako Robert Szwarc)
- Monika Miller (jako Żaneta Kujawska)
- Aleksandra Fronczak (jako Danuta Wszołek)
- Michał Głowacki (jako Dariusz Szymczak)
- Helena Chorzelska (jako Dominika Sęk)
- Przemysław Saleta (jako Artur Król)
- Oliwia Bieniuk (jako Julia Szwarc)