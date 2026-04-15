Gliniarze, odcinek 1189: Adam Bogusz i Olga Lipska mierzą się z niebezpieczną sprawą. Muszą wytropić podpalacza, którego ofiarami padają osoby bezdomne

Poprzedni odcinek serialu "Gliniarze" rzucił naszych detektywów w wir skomplikowanej sprawy, która zaczęła się od dramatycznego odkrycia po szkolnej dyskotece, gdzie znaleziono nieprzytomną uczennicę. Choć Olgierd Mazur i Krzysztof Chrobociński początkowo podejrzewali byłego chłopaka ofiary, jego solidne alibi szybko wykluczyło go z kręgu podejrzanych. Śledztwo przybrało nieoczekiwany obrót, gdy wyszło na jaw, że dziewczyna ukrywała swoją bliską relację ze znacznie starszym mężczyzną. Detektywi musieli ustalić, czy ta sekretna znajomość miała jakikolwiek związek z brutalną napaścią. Sprawa pełna tajemnic i fałszywych tropów z pewnością trzymała w napięciu. Jakie wyzwania czekają na warszawskich śledczych tym razem?

Ten serial nie mógł się udać, a robi furorę. Zine Tseng i Max Irons o kulisach "Młodego Sherlocka" | WYWIAD ESKA Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

"Gliniarze" odc. 1189 - streszczenie

W nadchodzącym odcinku detektywi Adam Bogusz i Olga Lipska zmierzą się z niezwykle trudną i niebezpieczną sprawą. Ich zadaniem będzie wytropienie podpalacza, którego ofiarami padają osoby bezdomne. Aby dotrzeć do sprawcy, policjanci będą musieli wejść w hermetyczne środowisko ludzi żyjących na ulicy, gdzie każdy dzień jest nieustanną walką o przetrwanie. W trakcie śledztwa pojawi się zaskakujący trop, który rzuci nowe światło na całą intrygę. Okazuje się bowiem, że w tle kryje się tajemniczy deweloper, który ma chrapkę na przejęcie zabytkowych kamienic.

"Gliniarze" odc. 1189 - kiedy, gdzie i o której emisja?

Fani serialu z pewnością nie mogą doczekać się kolejnego odcinka pełnego zwrotów akcji i policyjnych wyzwań. Nowe śledztwo Adama i Olgi zapowiada się niezwykle emocjonująco, a napięcie będzie rosło z każdą kolejną minutą. Jeśli zastanawiacie się, kiedy będziecie mogli zobaczyć losy swoich ulubionych bohaterów, mamy dla was wszystkie potrzebne informacje. Premierowa emisja 1189. odcinka serialu "Gliniarze" odbędzie się w środę, 22 kwietnia 2026 roku, o godzinie 17:00 na antenie Polsatu.

"Gliniarze" - opis serialu i obsada

"Gliniarze" to serial, który od lat przyciąga przed ekrany rzesze widzów, serwując im solidną dawkę kryminalnych emocji prosto z ulic Warszawy. To opowieść o codziennej, niebezpiecznej pracy stołecznych detektywów, którzy każdego dnia stają twarzą w twarz z brutalnym światem zbrodni. Dynamiczna akcja, skomplikowane zagadki i osobiste dramaty bohaterów sprawiają, że od tej produkcji trudno się oderwać. W serialu występują m.in.:

Arkadiusz Krygier (jako Olgierd Mazur)

Radosław Rutkowski (jako Krzysztof Chrobociński)

Ewelina Ruckgaber (jako Natalia Nowak)

Piotr Mróz (jako Kuba Roguz)

Aleksander Mackiewicz (jako Adam Bogusz)

Natalia Brudniak (jako Olga Lipska)

Zbigniew Kozłowski (jako Robert Szwarc)

Monika Miller (jako Żaneta Kujawska)

Aleksandra Fronczak (jako Danuta Wszołek)

Michał Głowacki (jako Dariusz Szymczak)

Helena Chorzelska (jako Dominika Sęk)

Przemysław Saleta (jako Artur Król)

Oliwia Bieniuk (jako Julia Szwarc)