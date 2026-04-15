Gliniarze, odcinek 1189: Adam Bogusz i Olga Lipska mierzą się z niebezpieczną sprawą. Muszą wytropić podpalacza, którego ofiarami padają osoby bezdomne

2026-04-15 11:30

Przed nami 1189. odcinek serialu 'Gliniarze', w którym emocje sięgną zenitu! Adam Bogusz i Olga Lipska zmierzą się z mrożącą krew w żyłach sprawą podpaleń, których ofiarami padają bezdomni. Detektywi, wnikając w brutalny świat walki o przetrwanie, odkryją, że za wszystkim może stać bezwzględna gra o cenne kamienice.

i

Autor: G&#xa;galazka Dariusz/ AKPA Aleksander Mackiewicz jako Adam Bogusz i Natalia Brudniak jako Olga Lipska, detektywi z serialu "Gliniarze", pozują przed budynkiem komendy. Na drugim planie widoczny radiowóz policyjny, a w tle tablica z napisem "Policja". Więcej o tym oraz innych serialach na Super Seriale.

Poprzedni odcinek serialu "Gliniarze" rzucił naszych detektywów w wir skomplikowanej sprawy, która zaczęła się od dramatycznego odkrycia po szkolnej dyskotece, gdzie znaleziono nieprzytomną uczennicę. Choć Olgierd Mazur i Krzysztof Chrobociński początkowo podejrzewali byłego chłopaka ofiary, jego solidne alibi szybko wykluczyło go z kręgu podejrzanych. Śledztwo przybrało nieoczekiwany obrót, gdy wyszło na jaw, że dziewczyna ukrywała swoją bliską relację ze znacznie starszym mężczyzną. Detektywi musieli ustalić, czy ta sekretna znajomość miała jakikolwiek związek z brutalną napaścią. Sprawa pełna tajemnic i fałszywych tropów z pewnością trzymała w napięciu. Jakie wyzwania czekają na warszawskich śledczych tym razem?

"Gliniarze" odc. 1189 - streszczenie

W nadchodzącym odcinku detektywi Adam Bogusz i Olga Lipska zmierzą się z niezwykle trudną i niebezpieczną sprawą. Ich zadaniem będzie wytropienie podpalacza, którego ofiarami padają osoby bezdomne. Aby dotrzeć do sprawcy, policjanci będą musieli wejść w hermetyczne środowisko ludzi żyjących na ulicy, gdzie każdy dzień jest nieustanną walką o przetrwanie. W trakcie śledztwa pojawi się zaskakujący trop, który rzuci nowe światło na całą intrygę. Okazuje się bowiem, że w tle kryje się tajemniczy deweloper, który ma chrapkę na przejęcie zabytkowych kamienic.

"Gliniarze" odc. 1189 - kiedy, gdzie i o której emisja?

Fani serialu z pewnością nie mogą doczekać się kolejnego odcinka pełnego zwrotów akcji i policyjnych wyzwań. Nowe śledztwo Adama i Olgi zapowiada się niezwykle emocjonująco, a napięcie będzie rosło z każdą kolejną minutą. Jeśli zastanawiacie się, kiedy będziecie mogli zobaczyć losy swoich ulubionych bohaterów, mamy dla was wszystkie potrzebne informacje. Premierowa emisja 1189. odcinka serialu "Gliniarze" odbędzie się w środę, 22 kwietnia 2026 roku, o godzinie 17:00 na antenie Polsatu.

"Gliniarze" - opis serialu i obsada

"Gliniarze" to serial, który od lat przyciąga przed ekrany rzesze widzów, serwując im solidną dawkę kryminalnych emocji prosto z ulic Warszawy. To opowieść o codziennej, niebezpiecznej pracy stołecznych detektywów, którzy każdego dnia stają twarzą w twarz z brutalnym światem zbrodni. Dynamiczna akcja, skomplikowane zagadki i osobiste dramaty bohaterów sprawiają, że od tej produkcji trudno się oderwać. W serialu występują m.in.:

  • Arkadiusz Krygier (jako Olgierd Mazur)
  • Radosław Rutkowski (jako Krzysztof Chrobociński)
  • Ewelina Ruckgaber (jako Natalia Nowak)
  • Piotr Mróz (jako Kuba Roguz)
  • Aleksander Mackiewicz (jako Adam Bogusz)
  • Natalia Brudniak (jako Olga Lipska)
  • Zbigniew Kozłowski (jako Robert Szwarc)
  • Monika Miller (jako Żaneta Kujawska)
  • Aleksandra Fronczak (jako Danuta Wszołek)
  • Michał Głowacki (jako Dariusz Szymczak)
  • Helena Chorzelska (jako Dominika Sęk)
  • Przemysław Saleta (jako Artur Król)
  • Oliwia Bieniuk (jako Julia Szwarc)
