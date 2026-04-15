Uroczysko, odcinek 239: Dylan próbuje swoich sił w flircie z Zuzą, a Olek dzieli się swoimi sercowymi rozterkami z Laurą

Ostatni odcinek serialu "Uroczysko" udowodnił, że spokojne miasteczko skrywa więcej mrocznych tajemnic, niż mogłoby się wydawać. W gabinecie przy dźwiękach jazzu zginął adwokat Adam Pulcher, a pojawienie się tego samego mężczyzny przy kolejnych zwłokach wzbudziło uzasadnione podejrzenia policjantów. Tymczasem Zuza i Olek, żegnając na cmentarzu starego przestępcę, otrzymali od notariuszki zaskakującą wiadomość o spadku. Niepokój zapanował również u pisarza, który martwił się nagłym zniknięciem młodej turystki, podczas gdy Maria próbowała go uspokoić. Jakby tego było mało, Alex dostrzegł dyskretny międzynarodowy sygnał pomocy, a tajemnicza zawartość więziennego worka zapowiedziała nadchodzące kłopoty. Co jeszcze może skrywać to z pozoru idylliczne miejsce?

"Uroczysko" odc. 239 - streszczenie

Nadchodzący odcinek "Uroczyska" rozpocznie się od mrożącego krew w żyłach odkrycia w lokalnym zakładzie fotograficznym, gdzie jego właściciel, Mariusz, zostanie znaleziony martwy. Policja szybko ustala, że mężczyzna został uduszony paskiem od aparatu, co jednoznacznie wskazuje na morderstwo. Sprawę komplikuje jednak fakt, że na miejscu zbrodni brakuje jakichkolwiek śladów walki, co stawia przed śledczymi trudne pytania. Kluczowym tropem może okazać się tajemniczy portret kobiety wiszący w witrynie, zwłaszcza że stała klientka ofiary nie jest w stanie pomóc w dochodzeniu. W tle tych dramatycznych wydarzeń toczy się życie prywatne bohaterów: Dylan próbuje swoich sił w flircie z Zuzą, Olek dzieli się swoimi sercowymi rozterkami z Laurą, a pewien pisarz staje się świadkiem niepokojącego zdarzenia, podczas gdy lokalni gangsterzy zaczynają interesować się sprawą.

"Uroczysko" odc. 239 - kiedy, gdzie i o której emisja?

Fani serialu z pewnością nie mogą się już doczekać, aby zobaczyć, jak potoczą się losy ich ulubionych bohaterów i kto stoi za tajemniczą zbrodnią w zakładzie fotograficznym. Nowe wątki i zwroty akcji obiecują kolejną dawkę emocji w malowniczym Uroczysku. Dla wszystkich widzów śledzących z zapartym tchem najnowszą zagadkę kryminalną mamy dobre wieści. Najnowszy, 239. odcinek serialu "Uroczysko" zostanie wyemitowany w środę, 22 kwietnia 2026 roku, o godzinie 20:00 na antenie TV4.

"Uroczysko" - opis serialu i obsada

"Uroczysko" to serial, który od samego początku podbił serca widzów, idealnie łącząc klimat urokliwego miasteczka z mrożącymi krew w żyłach zagadkami kryminalnymi. Każda sprawa, prowadzona przez dynamiczny duet policjantów - Agatę i Filipa - wciąga bez reszty, a ich odmienne charaktery tylko dodają śledztwom pikanterii. Poza rozwiązywaniem kolejnych zbrodni, z uwagą śledzimy również prywatne perypetie mieszkańców skupionych wokół lokalnej komendy. Za sukcesem produkcji stoi świetnie dobrana ekipa aktorska. W serialu występują między innymi:

Katarzyna Ucherska (jako Agata)

Antoni Królikowski (jako Filip)

Julita Koper (jako Zuza)

Jakub Dąbrowski (jako Olek)

Anna Iberszer (jako Laura)

Przemysław Cypryański (jako ksiądz Marek)

Michał Milowicz (jako biznesmen Kordas)

Maciej Mikołajczyk (jako Michał)

Robert Gonera (jako Edward, ojciec Filipa)

Adam Kuzycz Berezowski (jako Marcin)

Honorata Witańska (jako Anka)

