Gliniarze, odcinek 1187: odnalezione po pięciu latach przedmioty zaginionego policjanta kierują podejrzenia na jego własnego brata

Ostatni odcinek serialu "Gliniarze" rzucił Adama Bogusza i Olgę Lipską w sam środek dramatycznej sprawy. Detektywi zajęli się tajemniczym zatruciem w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym, gdzie wszystko wskazywało na zanieczyszczone narkotyki. Głównym podejrzanym szybko stał się nękany wychowanek, który mógł chcieć się zemścić na swoich oprawcach. Sytuacja skomplikowała się, gdy chłopak uciekł, a tropy zaprowadziły śledczych prosto do jego bliskich z przestępczego półświatka. Gdy w niebezpieczeństwie znalazł się kolejny nastolatek, dla policjantów rozpoczął się prawdziwy wyścig z czasem, by namierzyć dilera zabójczej substancji. Jakie wyzwania czekają na detektywów tym razem?

Najlepsze tureckie filmy. TOP 5 produkcji znad Bosforu Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

"Gliniarze" odc. 1187 - streszczenie

Na jednym z pustkowi grupa pasjonatów historii dokonuje niecodziennego odkrycia – znajdują zakopaną broń oraz odznakę policyjną. Sprawa trafia w ręce Natalii Nowak i Kuby Roguza, którzy szybko ustalają, że odnalezione przedmioty należały do funkcjonariusza zaginionego pięć lat wcześniej. Do śledztwa dołącza detektyw, który pierwotnie zajmował się tamtym zaginięciem i od dawna miał swoje podejrzenia. Uważa on, że zaginiony policjant mógł zostać zamordowany przez własnego brata. Nowo odkryte dowody mogą w końcu rzucić światło na tę mroczną tajemnicę i doprowadzić do rozwiązania sprawy.

"Gliniarze" odc. 1187 - kiedy, gdzie i o której emisja?

Fani serialu z pewnością nie mogą doczekać się kolejnego odcinka, który zapowiada się niezwykle emocjonująco. Tajemnica sprzed lat, która powraca za sprawą przypadkowego odkrycia, z pewnością przyciągnie przed ekrany rzesze widzów. Jeśli chcecie jako pierwsi poznać rozwiązanie tej intrygującej sprawy, koniecznie zapiszcie datę premiery w kalendarzu. Najnowszy, 1187. odcinek "Gliniarzy" zostanie wyemitowany 20 kwietnia 2026 roku o godzinie 17:00 na antenie telewizji Polsat.

"Gliniarze" - opis serialu i obsada

"Gliniarze" to serial, który od lat dostarcza fanom kryminalnych zagadek niezapomnianych wrażeń. Każdy odcinek to nowa, wciągająca historia prosto z mrocznych zakamarków Warszawy, gdzie policyjne zespoły ścigają najgroźniejszych przestępców. Dynamiczne akcje, skomplikowane śledztwa i codzienna walka o sprawiedliwość to znaki rozpoznawcze tej produkcji, która trzyma w napięciu od pierwszej do ostatniej minuty. W serialu występują między innymi:

Arkadiusz Krygier (jako Olgierd Mazur)

Radosław Rutkowski (jako Krzysztof Chrobociński)

Ewelina Ruckgaber (jako Natalia Nowak)

Piotr Mróz (jako Kuba Roguz)

Aleksander Mackiewicz (jako Adam Bogusz)

Natalia Brudniak (jako Olga Lipska)

Zbigniew Kozłowski (jako Robert Szwarc)

Monika Miller (jako Żaneta Kujawska)

Aleksandra Fronczak (jako Danuta Wszołek)

Michał Głowacki (jako Dariusz Szymczak)

Helena Chorzelska (jako Dominika Sęk)

Przemysław Saleta (jako Artur Król)

Oliwia Bieniuk (jako Julia Szwarc)