Gliniarze, odcinek 1187: odnalezione po pięciu latach przedmioty zaginionego policjanta kierują podejrzenia na jego własnego brata

Spis treści
Ostatni odcinek serialu "Gliniarze" rzucił Adama Bogusza i Olgę Lipską w sam środek dramatycznej sprawy. Detektywi zajęli się tajemniczym zatruciem w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym, gdzie wszystko wskazywało na zanieczyszczone narkotyki. Głównym podejrzanym szybko stał się nękany wychowanek, który mógł chcieć się zemścić na swoich oprawcach. Sytuacja skomplikowała się, gdy chłopak uciekł, a tropy zaprowadziły śledczych prosto do jego bliskich z przestępczego półświatka. Gdy w niebezpieczeństwie znalazł się kolejny nastolatek, dla policjantów rozpoczął się prawdziwy wyścig z czasem, by namierzyć dilera zabójczej substancji. Jakie wyzwania czekają na detektywów tym razem?
"Gliniarze" odc. 1187 - streszczenie
Na jednym z pustkowi grupa pasjonatów historii dokonuje niecodziennego odkrycia – znajdują zakopaną broń oraz odznakę policyjną. Sprawa trafia w ręce Natalii Nowak i Kuby Roguza, którzy szybko ustalają, że odnalezione przedmioty należały do funkcjonariusza zaginionego pięć lat wcześniej. Do śledztwa dołącza detektyw, który pierwotnie zajmował się tamtym zaginięciem i od dawna miał swoje podejrzenia. Uważa on, że zaginiony policjant mógł zostać zamordowany przez własnego brata. Nowo odkryte dowody mogą w końcu rzucić światło na tę mroczną tajemnicę i doprowadzić do rozwiązania sprawy.
"Gliniarze" odc. 1187 - kiedy, gdzie i o której emisja?
Fani serialu z pewnością nie mogą doczekać się kolejnego odcinka, który zapowiada się niezwykle emocjonująco. Tajemnica sprzed lat, która powraca za sprawą przypadkowego odkrycia, z pewnością przyciągnie przed ekrany rzesze widzów. Jeśli chcecie jako pierwsi poznać rozwiązanie tej intrygującej sprawy, koniecznie zapiszcie datę premiery w kalendarzu. Najnowszy, 1187. odcinek "Gliniarzy" zostanie wyemitowany 20 kwietnia 2026 roku o godzinie 17:00 na antenie telewizji Polsat.
"Gliniarze" - opis serialu i obsada
"Gliniarze" to serial, który od lat dostarcza fanom kryminalnych zagadek niezapomnianych wrażeń. Każdy odcinek to nowa, wciągająca historia prosto z mrocznych zakamarków Warszawy, gdzie policyjne zespoły ścigają najgroźniejszych przestępców. Dynamiczne akcje, skomplikowane śledztwa i codzienna walka o sprawiedliwość to znaki rozpoznawcze tej produkcji, która trzyma w napięciu od pierwszej do ostatniej minuty. W serialu występują między innymi:
- Arkadiusz Krygier (jako Olgierd Mazur)
- Radosław Rutkowski (jako Krzysztof Chrobociński)
- Ewelina Ruckgaber (jako Natalia Nowak)
- Piotr Mróz (jako Kuba Roguz)
- Aleksander Mackiewicz (jako Adam Bogusz)
- Natalia Brudniak (jako Olga Lipska)
- Zbigniew Kozłowski (jako Robert Szwarc)
- Monika Miller (jako Żaneta Kujawska)
- Aleksandra Fronczak (jako Danuta Wszołek)
- Michał Głowacki (jako Dariusz Szymczak)
- Helena Chorzelska (jako Dominika Sęk)
- Przemysław Saleta (jako Artur Król)
- Oliwia Bieniuk (jako Julia Szwarc)