Gliniarze, odcinek 1187: odnalezione po pięciu latach przedmioty zaginionego policjanta kierują podejrzenia na jego własnego brata

Redakcja se.pl
2026-04-13 10:35

W nadchodzącym 1187. odcinku serialu „Gliniarze” powraca mroczna sprawa sprzed lat! Przypadkowe znalezisko na odludziu rzuca nowe światło na zagadkowe zaginięcie policjanta. Natalia i Kuba będą musieli rozwikłać rodzinną tajemnicę, w której głównym podejrzanym o morderstwo jest brat zaginionego funkcjonariusza.

Autor: Galazka Dariusz/ AKPA Ewelina Ruckgaber jako Natalia Nowak i Piotr Mróz jako Kuba Roguz w czarnych, skórzanych kurtkach, stojący przed budynkiem policji z radiowozem po prawej stronie. Scena z serialu "Gliniarze", o którym przeczytasz więcej na Super Seriale.

Ostatni odcinek serialu "Gliniarze" rzucił Adama Bogusza i Olgę Lipską w sam środek dramatycznej sprawy. Detektywi zajęli się tajemniczym zatruciem w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym, gdzie wszystko wskazywało na zanieczyszczone narkotyki. Głównym podejrzanym szybko stał się nękany wychowanek, który mógł chcieć się zemścić na swoich oprawcach. Sytuacja skomplikowała się, gdy chłopak uciekł, a tropy zaprowadziły śledczych prosto do jego bliskich z przestępczego półświatka. Gdy w niebezpieczeństwie znalazł się kolejny nastolatek, dla policjantów rozpoczął się prawdziwy wyścig z czasem, by namierzyć dilera zabójczej substancji. Jakie wyzwania czekają na detektywów tym razem?

"Gliniarze" odc. 1187 - streszczenie

Na jednym z pustkowi grupa pasjonatów historii dokonuje niecodziennego odkrycia – znajdują zakopaną broń oraz odznakę policyjną. Sprawa trafia w ręce Natalii Nowak i Kuby Roguza, którzy szybko ustalają, że odnalezione przedmioty należały do funkcjonariusza zaginionego pięć lat wcześniej. Do śledztwa dołącza detektyw, który pierwotnie zajmował się tamtym zaginięciem i od dawna miał swoje podejrzenia. Uważa on, że zaginiony policjant mógł zostać zamordowany przez własnego brata. Nowo odkryte dowody mogą w końcu rzucić światło na tę mroczną tajemnicę i doprowadzić do rozwiązania sprawy.

"Gliniarze" odc. 1187 - kiedy, gdzie i o której emisja?

Fani serialu z pewnością nie mogą doczekać się kolejnego odcinka, który zapowiada się niezwykle emocjonująco. Tajemnica sprzed lat, która powraca za sprawą przypadkowego odkrycia, z pewnością przyciągnie przed ekrany rzesze widzów. Jeśli chcecie jako pierwsi poznać rozwiązanie tej intrygującej sprawy, koniecznie zapiszcie datę premiery w kalendarzu. Najnowszy, 1187. odcinek "Gliniarzy" zostanie wyemitowany 20 kwietnia 2026 roku o godzinie 17:00 na antenie telewizji Polsat.

"Gliniarze" - opis serialu i obsada

"Gliniarze" to serial, który od lat dostarcza fanom kryminalnych zagadek niezapomnianych wrażeń. Każdy odcinek to nowa, wciągająca historia prosto z mrocznych zakamarków Warszawy, gdzie policyjne zespoły ścigają najgroźniejszych przestępców. Dynamiczne akcje, skomplikowane śledztwa i codzienna walka o sprawiedliwość to znaki rozpoznawcze tej produkcji, która trzyma w napięciu od pierwszej do ostatniej minuty. W serialu występują między innymi:

  • Arkadiusz Krygier (jako Olgierd Mazur)
  • Radosław Rutkowski (jako Krzysztof Chrobociński)
  • Ewelina Ruckgaber (jako Natalia Nowak)
  • Piotr Mróz (jako Kuba Roguz)
  • Aleksander Mackiewicz (jako Adam Bogusz)
  • Natalia Brudniak (jako Olga Lipska)
  • Zbigniew Kozłowski (jako Robert Szwarc)
  • Monika Miller (jako Żaneta Kujawska)
  • Aleksandra Fronczak (jako Danuta Wszołek)
  • Michał Głowacki (jako Dariusz Szymczak)
  • Helena Chorzelska (jako Dominika Sęk)
  • Przemysław Saleta (jako Artur Król)
  • Oliwia Bieniuk (jako Julia Szwarc)
