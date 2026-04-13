Szpital św. Anny, odcinek 110: Wyczerpana Daria po powrocie do domu odkrywa, że jej matka zniknęła

Ostatni odcinek serialu "Szpital św. Anny" dostarczył widzom prawdziwego rollercoastera emocji, a korytarze placówki tętniły życiem bardziej niż kiedykolwiek. Lekarze stanęli przed dramatycznymi wyzwaniami, walcząc o życie młodego sportowca, który stracił przytomność, oraz ciężarnej osiemnastolatki z raną kłutą brzucha, której sprawą zainteresowała się policja. W tle medycznych dramatów Kaja była o krok od sfinalizowania swojego projektu opaski kardiologicznej, jednak wszystko zawisło na włosku przez problemy finansowe. Prywatne życie bohaterów również nabrało rumieńców – Wojtek spędził miły wieczór z Hanką, a dyrektor Strecker i Sabina po rozmowach o przyszłości szpitala także zdecydowali się na wspólne spędzenie wieczoru. Po tylu wydarzeniach napięcie sięga zenitu. Co przyniesie kolejny dzień w murach tej placówki?

Ten serial nie mógł się udać, a robi furorę. Zine Tseng i Max Irons o kulisach "Młodego Sherlocka" | WYWIAD ESKA Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

"Szpital św. Anny" odc. 110 - streszczenie

W nadchodzącym odcinku Krzysztof zdecyduje się na szczerą rozmowę z Darią na temat ich wspólnego dziecka, prosząc ją o szansę i deklarując chęć aktywnego uczestnictwa w jego wychowaniu. W tym samym czasie w szpitalu zrobi się gorąco, gdy Łukasz napotka poważne komplikacje podczas operacji starszego pacjenta, co ściągnie na niego gniew ordynatora Zychowicza oraz oskarżenia ze strony syna chorego. Zarówno on, jak i Wojtek, będą musieli zmierzyć się z bolesnym poczuciem bezradności w obliczu sytuacji, w których medycyna okazuje się bezsilna. Tymczasem na SOR-ze zapanuje chaos, a pośród natłoku pacjentów, których próbuje opanować Mirek, do Darii trafi młoda matka z czteromiesięcznym niemowlęciem. Ten wyjątkowo trudny dzień sprawi, że lekarka poprosi o zastępstwo i wróci do domu, gdzie zastanie pijaną matkę, a po krótkiej drzemce odkryje jej zniknięcie i mimo zmęczenia wyruszy na poszukiwania.

"Szpital św. Anny" odc. 110 - kiedy, gdzie i o której emisja?

Premierowa emisja 110. odcinka serialu "Szpital św. Anny" odbędzie się w poniedziałek, 20 kwietnia 2026 roku, o godzinie 16:50 na antenie stacji TVN.

"Szpital św. Anny" - opis serialu i obsada

"Szpital św. Anny" to serial obyczajowy, który skradł serca widzów, śledzących codzienne zmagania grupy lekarek z krakowskiej placówki. Fabuła w poruszający sposób splata wątki zawodowe, pełne napięcia i walki o ludzkie życie, z osobistymi dylematami bohaterek. To przede wszystkim ciepła opowieść o sile kobiecej przyjaźni, solidarności i podejmowaniu najtrudniejszych decyzji wbrew przeciwnościom losu. W serialu występują m.in.:

Jolanta Fraszyńska (jako Zyta Orłowicz)

Joanna Liszowska (jako Katarzyna Hajduk)

Julia Kamińska (jako Zofia Konecka)

Ada Szczepaniak (jako Kaja Piotrowska)

Klaudia Koścista (jako Marta Galica)

Piotr Stramowski (jako Maciej Bilewicz)

Piotr Cyrwus (jako Jacek Strecker)

Katarzyna Bujakiewicz (jako Sabina Krawczyk)

Barbara Kurdej Szatan (jako Ilona Soboń)

Anna Czartoryska Niemczycka (jako Alicja Sanewska)