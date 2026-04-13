Szpital św. Anny, odcinek 110: Wyczerpana Daria po powrocie do domu odkrywa, że jej matka zniknęła

Spis treści
Ostatni odcinek serialu "Szpital św. Anny" dostarczył widzom prawdziwego rollercoastera emocji, a korytarze placówki tętniły życiem bardziej niż kiedykolwiek. Lekarze stanęli przed dramatycznymi wyzwaniami, walcząc o życie młodego sportowca, który stracił przytomność, oraz ciężarnej osiemnastolatki z raną kłutą brzucha, której sprawą zainteresowała się policja. W tle medycznych dramatów Kaja była o krok od sfinalizowania swojego projektu opaski kardiologicznej, jednak wszystko zawisło na włosku przez problemy finansowe. Prywatne życie bohaterów również nabrało rumieńców – Wojtek spędził miły wieczór z Hanką, a dyrektor Strecker i Sabina po rozmowach o przyszłości szpitala także zdecydowali się na wspólne spędzenie wieczoru. Po tylu wydarzeniach napięcie sięga zenitu. Co przyniesie kolejny dzień w murach tej placówki?
"Szpital św. Anny" odc. 110 - streszczenie
W nadchodzącym odcinku Krzysztof zdecyduje się na szczerą rozmowę z Darią na temat ich wspólnego dziecka, prosząc ją o szansę i deklarując chęć aktywnego uczestnictwa w jego wychowaniu. W tym samym czasie w szpitalu zrobi się gorąco, gdy Łukasz napotka poważne komplikacje podczas operacji starszego pacjenta, co ściągnie na niego gniew ordynatora Zychowicza oraz oskarżenia ze strony syna chorego. Zarówno on, jak i Wojtek, będą musieli zmierzyć się z bolesnym poczuciem bezradności w obliczu sytuacji, w których medycyna okazuje się bezsilna. Tymczasem na SOR-ze zapanuje chaos, a pośród natłoku pacjentów, których próbuje opanować Mirek, do Darii trafi młoda matka z czteromiesięcznym niemowlęciem. Ten wyjątkowo trudny dzień sprawi, że lekarka poprosi o zastępstwo i wróci do domu, gdzie zastanie pijaną matkę, a po krótkiej drzemce odkryje jej zniknięcie i mimo zmęczenia wyruszy na poszukiwania.
"Szpital św. Anny" odc. 110 - kiedy, gdzie i o której emisja?
Fani serialu z pewnością z niecierpliwością wyczekują, jak potoczą się dalsze losy ich ulubionych bohaterów. Nadchodzące wydarzenia zapowiadają wiele emocjonujących zwrotów akcji i trudnych decyzji, które na zawsze mogą odmienić życie personelu szpitala św. Anny. Z pewnością warto zarezerwować sobie czas, aby śledzić najnowsze perypetie medyków i ich pacjentów. Premierowa emisja 110. odcinka serialu "Szpital św. Anny" odbędzie się w poniedziałek, 20 kwietnia 2026 roku, o godzinie 16:50 na antenie stacji TVN.
"Szpital św. Anny" - opis serialu i obsada
"Szpital św. Anny" to serial obyczajowy, który skradł serca widzów, śledzących codzienne zmagania grupy lekarek z krakowskiej placówki. Fabuła w poruszający sposób splata wątki zawodowe, pełne napięcia i walki o ludzkie życie, z osobistymi dylematami bohaterek. To przede wszystkim ciepła opowieść o sile kobiecej przyjaźni, solidarności i podejmowaniu najtrudniejszych decyzji wbrew przeciwnościom losu. W serialu występują m.in.:
- Jolanta Fraszyńska (jako Zyta Orłowicz)
- Joanna Liszowska (jako Katarzyna Hajduk)
- Julia Kamińska (jako Zofia Konecka)
- Ada Szczepaniak (jako Kaja Piotrowska)
- Klaudia Koścista (jako Marta Galica)
- Piotr Stramowski (jako Maciej Bilewicz)
- Piotr Cyrwus (jako Jacek Strecker)
- Katarzyna Bujakiewicz (jako Sabina Krawczyk)
- Barbara Kurdej Szatan (jako Ilona Soboń)
- Anna Czartoryska Niemczycka (jako Alicja Sanewska)