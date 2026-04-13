M jak miłość, odcinek 1926: Paweł przeżywa załamanie nerwowe. Sięga po leki i pisze list pożegnalny - ZDJĘCIA

Ostatni odcinek serialu "M jak miłość" dostarczył widzom solidnej dawki emocji i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Jabłoński desperacko próbował zatrzymać żonę przy sobie, oferując Budzyńskiemu łapówkę za nakłonienie Pauliny do rezygnacji z rozwodu. Mimo to, za namową Magdy, Jabłońska zdecydowała się na odważny krok i współpracę z prokuraturą, co niestety skończyło się dla niej wpadnięciem w pułapkę zastawioną przez męża. Równocześnie narastał niepokój o Pawła, którego izolacja i sięganie po alkohol stały się poważnym zmartwieniem dla Piotrka i Kingi, a Łukasz Buczak wprowadził się do syna z nadzieją na zdobycie serca Krystyny. Przy tak dynamicznym rozwoju wątków, czego możemy spodziewać się dalej?
"M jak miłość" odc. 1926 - streszczenie
Maria, ogarnięta złymi przeczuciami, boi się, że Pawłowi grozi śmiertelne niebezpieczeństwo. Jej obawy okazują się słuszne, gdyż przytłoczony problemami Zduński przeżywa poważne załamanie nerwowe. W akcie desperacji sięga po alkohol i środki nasenne, a następnie pisze list pożegnalny, sugerując tragiczny krok. Podczas gdy rodzina Zduńskich jest o krok od tragedii, Artur spędza beztroski dzień z Joanną, nieświadomy dramatycznych wydarzeń. W tym samym czasie, na weselu Eweliny i Michała, gdzie Mateusz ponownie spotyka Bognę, rodzi się nowe uczucie – Janek i Matylda wymieniają swój pierwszy pocałunek.
"M jak miłość" odc. 1926 - kiedy, gdzie i o której emisja?
Fani serialu z pewnością z niecierpliwością czekają na rozwiązanie dramatycznej sytuacji Pawła Zduńskiego. Nadchodzący epizod przyniesie wiele emocji i odpowiedzi na nurtujące pytania. Z pewnością wielu widzów zastanawia się, kiedy będzie można zobaczyć premierowe sceny. Emisja 1926. odcinka "M jak miłość" odbędzie się w poniedziałek, 20 kwietnia 2026 roku, o godzinie 20:55 na antenie TVP2.
"M jak miłość" - opis serialu i obsada
"M jak miłość" to prawdziwy fenomen na polskiej scenie telewizyjnej, który od ponad dwóch dekad gości w domach milionów widzów. Serial opowiada o losach rodziny Mostowiaków i ich przyjaciół, splatając codzienne problemy z wielkimi dramatami i wzruszającymi chwilami. Każdy odcinek to nowa dawka emocji, a skomplikowane relacje między bohaterami sprawiają, że od serialu po prostu nie można się oderwać. To właśnie ta mieszanka realizmu i zwrotów akcji sprawiła, że produkcja TVP2 stała się kultowa. W serialu występują m.in.:
- Adriana Kalska (jako Iza Chodakowska)
- Anna Mucha (jako Magda Budzyńska)
- Katarzyna Cichopek (jako Kinga Zduńska)
- Krystian Wieczorek (jako Andrzej Budzyński)
- Marcin Bosak (jako Kamil Gryc)
- Marcin Mroczek (jako Piotr Zduński)
- Michalina Sosna (jako Kama)
- Mikołaj Roznerski (jako Marcin Chodakowski)
- Rafał Mroczek (jako Paweł Zduński)
- Teresa Lipowska (jako Barbara Mostowiak)