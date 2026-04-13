M jak miłość, odcinek 1926: Paweł przeżywa załamanie nerwowe. Sięga po leki i pisze list pożegnalny - ZDJĘCIA

Ostatni odcinek serialu "M jak miłość" dostarczył widzom solidnej dawki emocji i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Jabłoński desperacko próbował zatrzymać żonę przy sobie, oferując Budzyńskiemu łapówkę za nakłonienie Pauliny do rezygnacji z rozwodu. Mimo to, za namową Magdy, Jabłońska zdecydowała się na odważny krok i współpracę z prokuraturą, co niestety skończyło się dla niej wpadnięciem w pułapkę zastawioną przez męża. Równocześnie narastał niepokój o Pawła, którego izolacja i sięganie po alkohol stały się poważnym zmartwieniem dla Piotrka i Kingi, a Łukasz Buczak wprowadził się do syna z nadzieją na zdobycie serca Krystyny. Przy tak dynamicznym rozwoju wątków, czego możemy spodziewać się dalej?

"M jak miłość" odc. 1926 - streszczenie

Maria, ogarnięta złymi przeczuciami, boi się, że Pawłowi grozi śmiertelne niebezpieczeństwo. Jej obawy okazują się słuszne, gdyż przytłoczony problemami Zduński przeżywa poważne załamanie nerwowe. W akcie desperacji sięga po alkohol i środki nasenne, a następnie pisze list pożegnalny, sugerując tragiczny krok. Podczas gdy rodzina Zduńskich jest o krok od tragedii, Artur spędza beztroski dzień z Joanną, nieświadomy dramatycznych wydarzeń. W tym samym czasie, na weselu Eweliny i Michała, gdzie Mateusz ponownie spotyka Bognę, rodzi się nowe uczucie – Janek i Matylda wymieniają swój pierwszy pocałunek.

"M jak miłość" odc. 1926 - kiedy, gdzie i o której emisja?

Fani serialu z pewnością z niecierpliwością czekają na rozwiązanie dramatycznej sytuacji Pawła Zduńskiego. Nadchodzący epizod przyniesie wiele emocji i odpowiedzi na nurtujące pytania. Z pewnością wielu widzów zastanawia się, kiedy będzie można zobaczyć premierowe sceny. Emisja 1926. odcinka "M jak miłość" odbędzie się w poniedziałek, 20 kwietnia 2026 roku, o godzinie 20:55 na antenie TVP2.

"M jak miłość" - opis serialu i obsada

"M jak miłość" to prawdziwy fenomen na polskiej scenie telewizyjnej, który od ponad dwóch dekad gości w domach milionów widzów. Serial opowiada o losach rodziny Mostowiaków i ich przyjaciół, splatając codzienne problemy z wielkimi dramatami i wzruszającymi chwilami. Każdy odcinek to nowa dawka emocji, a skomplikowane relacje między bohaterami sprawiają, że od serialu po prostu nie można się oderwać. To właśnie ta mieszanka realizmu i zwrotów akcji sprawiła, że produkcja TVP2 stała się kultowa. W serialu występują m.in.:

Adriana Kalska (jako Iza Chodakowska)

Anna Mucha (jako Magda Budzyńska)

Katarzyna Cichopek (jako Kinga Zduńska)

Krystian Wieczorek (jako Andrzej Budzyński)

Marcin Bosak (jako Kamil Gryc)

Marcin Mroczek (jako Piotr Zduński)

Michalina Sosna (jako Kama)

Mikołaj Roznerski (jako Marcin Chodakowski)

Rafał Mroczek (jako Paweł Zduński)

Teresa Lipowska (jako Barbara Mostowiak)