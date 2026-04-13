M jak miłość, odcinek 1926: Paweł przeżywa załamanie nerwowe. Sięga po leki i pisze list pożegnalny - ZDJĘCIA

Redakcja se.pl
2026-04-13 10:07

Przed nami 1926. odcinek M jak miłość, który dostarczy fanom prawdziwy rollercoaster emocji! Matczyna intuicja podpowie Marii, że życie Pawła jest w śmiertelnym niebezpieczeństwie, a Zduński faktycznie posunie się do desperackiego kroku. Tymczasem w cieniu dramatu rodziny Zduńskich, na pewnym weselu narodzi się zupełnie nowe, gorące uczucie.

Zbliżenie na twarz Rafała Mroczka jako Pawła Zduńskiego z serialu M jak miłość, ukazujące jego smutek i załamanie nerwowe. Bohater ma łzy w oczach, jego skóra jest zaczerwieniona, a wyraz twarzy sugeruje głęboki smutek i rozpacz.
M jak miłość odc. 1926. Paweł (Rafał Mroczek) list pożegnalny do Marysi M jak miłość odc. 1926. Paweł (Rafał Mroczek) M jak miłość odc. 1926. Paweł (Rafał Mroczek) M jak miłość odc. 1926. Marysia (Małgorzata Pieńkowska)
Ostatni odcinek serialu "M jak miłość" dostarczył widzom solidnej dawki emocji i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Jabłoński desperacko próbował zatrzymać żonę przy sobie, oferując Budzyńskiemu łapówkę za nakłonienie Pauliny do rezygnacji z rozwodu. Mimo to, za namową Magdy, Jabłońska zdecydowała się na odważny krok i współpracę z prokuraturą, co niestety skończyło się dla niej wpadnięciem w pułapkę zastawioną przez męża. Równocześnie narastał niepokój o Pawła, którego izolacja i sięganie po alkohol stały się poważnym zmartwieniem dla Piotrka i Kingi, a Łukasz Buczak wprowadził się do syna z nadzieją na zdobycie serca Krystyny. Przy tak dynamicznym rozwoju wątków, czego możemy spodziewać się dalej?

"M jak miłość" odc. 1926 - streszczenie

Maria, ogarnięta złymi przeczuciami, boi się, że Pawłowi grozi śmiertelne niebezpieczeństwo. Jej obawy okazują się słuszne, gdyż przytłoczony problemami Zduński przeżywa poważne załamanie nerwowe. W akcie desperacji sięga po alkohol i środki nasenne, a następnie pisze list pożegnalny, sugerując tragiczny krok. Podczas gdy rodzina Zduńskich jest o krok od tragedii, Artur spędza beztroski dzień z Joanną, nieświadomy dramatycznych wydarzeń. W tym samym czasie, na weselu Eweliny i Michała, gdzie Mateusz ponownie spotyka Bognę, rodzi się nowe uczucie – Janek i Matylda wymieniają swój pierwszy pocałunek.

"M jak miłość" odc. 1926 - kiedy, gdzie i o której emisja?

Fani serialu z pewnością z niecierpliwością czekają na rozwiązanie dramatycznej sytuacji Pawła Zduńskiego. Nadchodzący epizod przyniesie wiele emocji i odpowiedzi na nurtujące pytania. Z pewnością wielu widzów zastanawia się, kiedy będzie można zobaczyć premierowe sceny. Emisja 1926. odcinka "M jak miłość" odbędzie się w poniedziałek, 20 kwietnia 2026 roku, o godzinie 20:55 na antenie TVP2.

"M jak miłość" - opis serialu i obsada

"M jak miłość" to prawdziwy fenomen na polskiej scenie telewizyjnej, który od ponad dwóch dekad gości w domach milionów widzów. Serial opowiada o losach rodziny Mostowiaków i ich przyjaciół, splatając codzienne problemy z wielkimi dramatami i wzruszającymi chwilami. Każdy odcinek to nowa dawka emocji, a skomplikowane relacje między bohaterami sprawiają, że od serialu po prostu nie można się oderwać. To właśnie ta mieszanka realizmu i zwrotów akcji sprawiła, że produkcja TVP2 stała się kultowa. W serialu występują m.in.:

  • Adriana Kalska (jako Iza Chodakowska)
  • Anna Mucha (jako Magda Budzyńska)
  • Katarzyna Cichopek (jako Kinga Zduńska)
  • Krystian Wieczorek (jako Andrzej Budzyński)
  • Marcin Bosak (jako Kamil Gryc)
  • Marcin Mroczek (jako Piotr Zduński)
  • Michalina Sosna (jako Kama)
  • Mikołaj Roznerski (jako Marcin Chodakowski)
  • Rafał Mroczek (jako Paweł Zduński)
  • Teresa Lipowska (jako Barbara Mostowiak)
M jak miłość, odcinki 1926-1927
