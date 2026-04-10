Szpital św. Anny, odcinek 108: Marta bezskutecznie próbuje spotkać się z Tomkiem. Paweł zaskakuje Zytę rozmową o zaręczynach

W ostatnim odcinku serialu "Szpital św. Anny" emocje sięgnęły zenitu, a na oddziale ratunkowym znów nie było chwili wytchnienia. Lekarze walczyli o życie ofiar pożaru, w tym ciężarnej kobiety i jej matki, wokół której narastały rodzinne oskarżenia o celowe podpalenie podsycane przez jej zięcia. W samym środku tego chaosu błyskotliwy Sylwek nie tylko pomógł postawić trafną diagnozę w sprawie seniorki, ale także znalazł wspólny język z nastoletnim pacjentem, co okazało się kluczowe dla jego leczenia. Tymczasem prywatne życie Kaśki przypominało rollercoaster – z jednej strony otrzymała dobre wieści od prawniczki, z drugiej musiała zmierzyć się z nagłym zniknięciem Bartka i falą hejtu w internecie. Na tle tych wszystkich wydarzeń Marta rozpoczęła nowy rozdział w swojej karierze. Po tak intensywnym dyżurze pełnym osobistych i zawodowych zawirowań, pozostaje pytanie, jakie kolejne wyzwania czekają na bohaterów.

"Szpital św. Anny" odc. 108 - streszczenie

W nadchodzącym odcinku Tomek wraz z zespołem ratowników medycznych interweniuje w sprawie mężczyzny, który uległ wypadkowi, spadając z dużej wysokości. Poszkodowany przygotowywał dla swojej żony romantyczną niespodziankę z okazji ich 25. rocznicy ślubu. Z uwagi na gwałtownie pogarszający się stan pacjenta, lekarz zaczyna podejrzewać, że przyczyną problemów zdrowotnych może być kontakt z substancjami toksycznymi. Tymczasem w życiu prywatnym bohaterów również sporo się dzieje: ojciec Zyty postanawia na stałe przenieść się do Ojcowa, a jego miejsce w mieszkaniu zajmuje Paweł. Wątki miłosne rozwijają się także w szpitalu, gdzie dr Orłowicz zachęca Bończyka, by umówił się z rehabilitantką Niną, a ten próbuje zdobyć jej serce w swoim charakterystycznym stylu. Równocześnie Zyta zajmuje się pacjentką onkologiczną, która okazuje się być znajomą jej matki z czasów pracy na uczelni. W tle tych wydarzeń Marta bezskutecznie próbuje spotkać się z Tomkiem, a Paweł zaskakuje Zytę rozmową o zaręczynach podczas przygotowanej przez niego kolacji.

"Szpital św. Anny" odc. 108 - kiedy, gdzie i o której emisja?

Wielbiciele medycznych i miłosnych perypetii personelu krakowskiego szpitala z pewnością nie mogą doczekać się kolejnego epizodu. Nadchodzący odcinek zapowiada się niezwykle emocjonująco, przynosząc nowe wyzwania zarówno w sferze zawodowej, jak i prywatnej ulubionych bohaterów. Warto więc zarezerwować sobie czas, aby nie przegapić najnowszych wydarzeń w serialu. Premierowa emisja 108. odcinka "Szpitala św. Anny" odbędzie się w czwartek, 16 kwietnia 2026, o godzinie 16:50 na antenie stacji TVN.

"Szpital św. Anny" - opis serialu i obsada

"Szpital św. Anny" to serial, który od lat gości w sercach widzów, śledzących losy lekarek z krakowskiej placówki. Produkcja w mistrzowski sposób łączy codzienne wyzwania medyczne z osobistymi dramatami, pokazując, jak silna może być kobieca przyjaźń w obliczu najtrudniejszych decyzji. Każdy odcinek to poruszająca opowieść o balansowaniu między życiem zawodowym a prywatnymi dylematami, co sprawia, że fani z niecierpliwością czekają na kolejne historie. W serialu występują m.in.:

Jolanta Fraszyńska (jako Zyta Orłowicz)

Joanna Liszowska (jako Katarzyna Hajduk)

Julia Kamińska (jako Zofia Konecka)

Ada Szczepaniak (jako Kaja Piotrowska)

Klaudia Koścista (jako Marta Galica)

Piotr Stramowski (jako Maciej Bilewicz)

Piotr Cyrwus (jako Jacek Strecker)

Katarzyna Bujakiewicz (jako Sabina Krawczyk)

Barbara Kurdej Szatan (jako Ilona Soboń)

Anna Czartoryska Niemczycka (jako Alicja Sanewska)