Szpital św. Anny, odcinek 108: Marta bezskutecznie próbuje spotkać się z Tomkiem. Paweł zaskakuje Zytę rozmową o zaręczynach

W ostatnim odcinku serialu "Szpital św. Anny" emocje sięgnęły zenitu, a na oddziale ratunkowym znów nie było chwili wytchnienia. Lekarze walczyli o życie ofiar pożaru, w tym ciężarnej kobiety i jej matki, wokół której narastały rodzinne oskarżenia o celowe podpalenie podsycane przez jej zięcia. W samym środku tego chaosu błyskotliwy Sylwek nie tylko pomógł postawić trafną diagnozę w sprawie seniorki, ale także znalazł wspólny język z nastoletnim pacjentem, co okazało się kluczowe dla jego leczenia. Tymczasem prywatne życie Kaśki przypominało rollercoaster – z jednej strony otrzymała dobre wieści od prawniczki, z drugiej musiała zmierzyć się z nagłym zniknięciem Bartka i falą hejtu w internecie. Na tle tych wszystkich wydarzeń Marta rozpoczęła nowy rozdział w swojej karierze. Po tak intensywnym dyżurze pełnym osobistych i zawodowych zawirowań, pozostaje pytanie, jakie kolejne wyzwania czekają na bohaterów.
"Szpital św. Anny" odc. 108 - streszczenie
W nadchodzącym odcinku Tomek wraz z zespołem ratowników medycznych interweniuje w sprawie mężczyzny, który uległ wypadkowi, spadając z dużej wysokości. Poszkodowany przygotowywał dla swojej żony romantyczną niespodziankę z okazji ich 25. rocznicy ślubu. Z uwagi na gwałtownie pogarszający się stan pacjenta, lekarz zaczyna podejrzewać, że przyczyną problemów zdrowotnych może być kontakt z substancjami toksycznymi. Tymczasem w życiu prywatnym bohaterów również sporo się dzieje: ojciec Zyty postanawia na stałe przenieść się do Ojcowa, a jego miejsce w mieszkaniu zajmuje Paweł. Wątki miłosne rozwijają się także w szpitalu, gdzie dr Orłowicz zachęca Bończyka, by umówił się z rehabilitantką Niną, a ten próbuje zdobyć jej serce w swoim charakterystycznym stylu. Równocześnie Zyta zajmuje się pacjentką onkologiczną, która okazuje się być znajomą jej matki z czasów pracy na uczelni. W tle tych wydarzeń Marta bezskutecznie próbuje spotkać się z Tomkiem, a Paweł zaskakuje Zytę rozmową o zaręczynach podczas przygotowanej przez niego kolacji.
"Szpital św. Anny" odc. 108 - kiedy, gdzie i o której emisja?
Wielbiciele medycznych i miłosnych perypetii personelu krakowskiego szpitala z pewnością nie mogą doczekać się kolejnego epizodu. Nadchodzący odcinek zapowiada się niezwykle emocjonująco, przynosząc nowe wyzwania zarówno w sferze zawodowej, jak i prywatnej ulubionych bohaterów. Warto więc zarezerwować sobie czas, aby nie przegapić najnowszych wydarzeń w serialu. Premierowa emisja 108. odcinka "Szpitala św. Anny" odbędzie się w czwartek, 16 kwietnia 2026, o godzinie 16:50 na antenie stacji TVN.
"Szpital św. Anny" - opis serialu i obsada
"Szpital św. Anny" to serial, który od lat gości w sercach widzów, śledzących losy lekarek z krakowskiej placówki. Produkcja w mistrzowski sposób łączy codzienne wyzwania medyczne z osobistymi dramatami, pokazując, jak silna może być kobieca przyjaźń w obliczu najtrudniejszych decyzji. Każdy odcinek to poruszająca opowieść o balansowaniu między życiem zawodowym a prywatnymi dylematami, co sprawia, że fani z niecierpliwością czekają na kolejne historie. W serialu występują m.in.:
- Jolanta Fraszyńska (jako Zyta Orłowicz)
- Joanna Liszowska (jako Katarzyna Hajduk)
- Julia Kamińska (jako Zofia Konecka)
- Ada Szczepaniak (jako Kaja Piotrowska)
- Klaudia Koścista (jako Marta Galica)
- Piotr Stramowski (jako Maciej Bilewicz)
- Piotr Cyrwus (jako Jacek Strecker)
- Katarzyna Bujakiewicz (jako Sabina Krawczyk)
- Barbara Kurdej Szatan (jako Ilona Soboń)
- Anna Czartoryska Niemczycka (jako Alicja Sanewska)