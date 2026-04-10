Klan, odcinek 4696: Bolek zachęca Miłosza do samodzielnego podejmowania decyzji o miejscu pobytu dzieci pod nieobecność Bożeny

W ostatnim odcinku serialu "Klan" życie bohaterów ponownie nabrało tempa, serwując nam mieszankę codziennych trosk i niespodziewanych zwrotów akcji. Głowę Anny i jej bliskich zaprzątały plany poszerzenia drogi, a Iwona upewniała się, czy Witek nadal był zainteresowany darowizną na rzecz Teosia. Tymczasem w firmie Jerzego zjawił się Skoczek gotowy do rozpoczęcia budowy, lecz ich rozmowę przerwał kurier z tajemniczymi kwiatami dla Franczeski, które nie były od męża. W sferze uczuć też sporo się działo, ponieważ Norbert zdradził przyjacielowi, że wraz z Sandrą rozważał ponowny ślub. Dzień obfitował także w mniejsze wydarzenia, jak pośpiech Miłosza na próbę flamenco Roksi czy intrygujące zachowanie Kornela, który ruszył w kierunku influencerki Ostrej. Tyle działo się ostatnio u naszych ulubionych bohaterów, a wszystko wskazuje na to, że to dopiero początek emocji.

Polskie seriale popularne za granicą | To Się Kręci #6 Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

"Klan" odc. 4696 - streszczenie

Ula ma żal do Kornela w związku z głośnym incydentem z influencerką Ostrą, który stał się tematem licznych doniesień w internecie. Nagranie, na którym widać, jak kobieta potraktowała jej męża, zyskuje na popularności, co skłania Kornela do napisania oficjalnego sprostowania. W międzyczasie Norbert i Sandra potwierdzają swoim dzieciom, Krzysiowi i Marysi, że planują wziąć ślub, jednak maluchy są zawiedzione brakiem wesela i podróży poślubnej. Z kolei Skoczek zwraca się do Michała z pytaniem o kosztorys budowy domu, lecz ten kieruje go w tej sprawie do Renaty. W innym miejscu Mariusz oraz ojciec Łukasza spotykają się przed zebraniem szkolnym, podczas którego dyrektorka poprosi rodziców, aby ich synowie nie nosili do szkoły drogich zegarków. Bolek natomiast, uradowany obecnością wnuków, zachęca Miłosza do samodzielnego podejmowania decyzji o miejscu ich pobytu pod nieobecność Bożeny.

"Klan" odc. 4696 - kiedy, gdzie i o której emisja?

Wierni fani sagi rodu Lubiczów z pewnością z niecierpliwością oczekują na rozwój wydarzeń w życiu swoich ulubionych postaci. Nowe intrygi, rodzinne dylematy i nieoczekiwane zwroty akcji to stałe elementy, które od lat przyciągają widzów przed ekrany. Aby nie przegapić najnowszych perypetii, warto zanotować datę premiery w kalendarzu. Premierowa emisja 4696. odcinka serialu "Klan" odbędzie się w czwartek, 16 kwietnia 2026 roku, o godzinie 17:55 na antenie TVP1.

"Klan" - opis serialu i obsada

"Klan" to prawdziwy fenomen w polskiej telewizji, będący najdłużej emitowaną produkcją, która od 1997 roku gości w domach widzów. Serial opowiada o losach wielopokoleniowej rodziny Lubiczów, przedstawiając ich codzienne zmagania, radości i smutki w sposób bliski każdemu z nas. Widzowie cenią go za autentyczność, uniwersalne tematy rodzinne oraz postacie, z którymi łatwo się utożsamić i które przez lata stały się niemal częścią ich własnych rodzin. Na ekranie pojawiają się tacy aktorzy, jak:

Agnieszka Kaczorowska (jako Bożena Kazuń)

Andrzej Grabarczyk (jako Jerzy Chojnicki)

Anna Matysiak (jako Anna Ramona Szymańska)

Anna Powierza (jako Czesława Kurzawska)

Dariusz Lewandowski (jako Dariusz Kurzawski)

Dorota Kamińska (jako Jadwiga Dębińska Lubicz)

Izabela Trojanowska (jako Monika Ross)

Jacek Borkowski (jako Piotr Rafalski)

Joanna Żółkowska (jako Anna Surmacz)

Kaja Paschalska (jako Ola Lubicz)

Katarzyna Tlałka (jako Kinga Kuczyńska)

Małgorzata Ostrowska Królikowska (jako Grażyna Lubicz)

Mirosław Jękot (jako Antoni Zabużański)

Paulina Holtz (jako Agnieszka Lubicz)

Renata Pękul (jako Renata Zabużańska)

Tomasz Bednarek (jako Jacek Borecki)

Tomasz Stockinger (jako Paweł Lubicz)