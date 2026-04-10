Klan, odcinek 4697: Bolek zmaga się z obawami, że Grażyna zechce przejąć opiekę nad wnukami

Wygląda na to, że w rodzinie Lubiczów nigdy nie ma nudy, a ostatni odcinek serialu "Klan" dostarczył widzom kolejnej dawki emocji i codziennych dylematów. Na pierwszy plan wysunęły się problemy Uli i Kornela, który po internetowym skandalu z influencerką Ostrą musiał zmierzyć się z pretensjami żony i postanowił napisać sprostowanie. Równie ciekawie było u Norberta i Sandry, którzy potwierdzili dzieciom swoje ślubne plany, wywołując jednak ich rozczarowanie brakiem wesela. W tle pojawiły się także codzienne troski, od prośby dyrektorki szkoły o nienoszenie drogich zegarków, po rodzinną rozmowę Bolka, który namawiał Miłosza do podjęcia ważnych decyzji w sprawie dzieci. Tyle zawirowań w jednym odcinku sprawia, że apetyt na dalsze losy bohaterów tylko rośnie.

"Klan" odc. 4697 - streszczenie

W nadchodzącym odcinku Bolek będzie zmagał się z obawami, że Grażyna zechce przejąć opiekę nad wnukami. Miłosz jednak postawi sprawę jasno – po wyjeździe Bożeny dzieci zostają z nim w Miłoszewie. Tymczasem Franczeska, realizując zlecenie dla swojej agencji detektywistycznej, wcześniej opuści biuro. Jej zadaniem będzie obserwacja mężczyzny podejrzewanego przez żonę o romans, co doprowadzi do zaskakującego odkrycia, że to on jest jej tajemniczym wielbicielem od kwiatów. Z kolei Majka zapyta Agnieszkę o możliwość powrotu na zajęcia jogi, a pogrążony w złym nastroju Kornel otrzyma niespodziewaną propozycję spotkania od Ostrej, która ma genialny pomysł na promocję.

"Klan" odc. 4697 - kiedy, gdzie i o której emisja?

Fani popularnej telenoweli z pewnością z niecierpliwością wyczekują kolejnych zwrotów akcji w życiu rodziny Lubiczów. Nadchodzący odcinek zapowiada się niezwykle emocjonująco, dlatego warto zarezerwować sobie czas na seans. Z pewnością wielu widzów zastanawia się, gdzie i kiedy będą mogli śledzić dalsze losy swoich ulubionych bohaterów. Najnowszy, 4697. odcinek serialu "Klan" zostanie wyemitowany w piątek, 17 kwietnia 2026 roku, o godzinie 17:55 na antenie TVP1.

"Klan" - opis serialu i obsada

"Klan" to prawdziwy fenomen polskiej telewizji, który od ponad ćwierć wieku gości w domach milionów widzów. Saga rodu Lubiczów to opowieść, w której jak w lustrze odbijają się nasze własne troski, radości i rodzinne perypetie. Serial umiejętnie łączy pokolenia, pokazując, że mimo upływu lat, pewne wartości pozostają niezmienne. To właśnie ta autentyczność i bliskość sprawiają, że z zapartym tchem śledzimy losy bohaterów. W serialu występują m.in.:

Agnieszka Kaczorowska (jako Bożena Kazuń)

Andrzej Grabarczyk (jako Jerzy Chojnicki)

Anna Matysiak (jako Anna Ramona Szymańska)

Anna Powierza (jako Czesława Kurzawska)

Dariusz Lewandowski (jako Dariusz Kurzawski)

Dorota Kamińska (jako Jadwiga Dębińska Lubicz)

Izabela Trojanowska (jako Monika Ross)

Jacek Borkowski (jako Piotr Rafalski)

Joanna Żółkowska (jako Anna Surmacz)

Kaja Paschalska (jako Ola Lubicz)

Katarzyna Tlałka (jako Kinga Kuczyńska)

Małgorzata Ostrowska Królikowska (jako Grażyna Lubicz)

Mirosław Jękot (jako Antoni Zabużański)

Paulina Holtz (jako Agnieszka Lubicz)

Renata Pękul (jako Renata Zabużańska)

Tomasz Bednarek (jako Jacek Borecki)

Tomasz Stockinger (jako Paweł Lubicz)