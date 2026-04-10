Klan, odcinek 4697: Bolek zmaga się z obawami, że Grażyna zechce przejąć opiekę nad wnukami

Wygląda na to, że w rodzinie Lubiczów nigdy nie ma nudy, a ostatni odcinek serialu "Klan" dostarczył widzom kolejnej dawki emocji i codziennych dylematów. Na pierwszy plan wysunęły się problemy Uli i Kornela, który po internetowym skandalu z influencerką Ostrą musiał zmierzyć się z pretensjami żony i postanowił napisać sprostowanie. Równie ciekawie było u Norberta i Sandry, którzy potwierdzili dzieciom swoje ślubne plany, wywołując jednak ich rozczarowanie brakiem wesela. W tle pojawiły się także codzienne troski, od prośby dyrektorki szkoły o nienoszenie drogich zegarków, po rodzinną rozmowę Bolka, który namawiał Miłosza do podjęcia ważnych decyzji w sprawie dzieci. Tyle zawirowań w jednym odcinku sprawia, że apetyt na dalsze losy bohaterów tylko rośnie.
"Klan" odc. 4697 - streszczenie
W nadchodzącym odcinku Bolek będzie zmagał się z obawami, że Grażyna zechce przejąć opiekę nad wnukami. Miłosz jednak postawi sprawę jasno – po wyjeździe Bożeny dzieci zostają z nim w Miłoszewie. Tymczasem Franczeska, realizując zlecenie dla swojej agencji detektywistycznej, wcześniej opuści biuro. Jej zadaniem będzie obserwacja mężczyzny podejrzewanego przez żonę o romans, co doprowadzi do zaskakującego odkrycia, że to on jest jej tajemniczym wielbicielem od kwiatów. Z kolei Majka zapyta Agnieszkę o możliwość powrotu na zajęcia jogi, a pogrążony w złym nastroju Kornel otrzyma niespodziewaną propozycję spotkania od Ostrej, która ma genialny pomysł na promocję.
"Klan" odc. 4697 - kiedy, gdzie i o której emisja?
Fani popularnej telenoweli z pewnością z niecierpliwością wyczekują kolejnych zwrotów akcji w życiu rodziny Lubiczów. Nadchodzący odcinek zapowiada się niezwykle emocjonująco, dlatego warto zarezerwować sobie czas na seans. Z pewnością wielu widzów zastanawia się, gdzie i kiedy będą mogli śledzić dalsze losy swoich ulubionych bohaterów. Najnowszy, 4697. odcinek serialu "Klan" zostanie wyemitowany w piątek, 17 kwietnia 2026 roku, o godzinie 17:55 na antenie TVP1.
"Klan" - opis serialu i obsada
"Klan" to prawdziwy fenomen polskiej telewizji, który od ponad ćwierć wieku gości w domach milionów widzów. Saga rodu Lubiczów to opowieść, w której jak w lustrze odbijają się nasze własne troski, radości i rodzinne perypetie. Serial umiejętnie łączy pokolenia, pokazując, że mimo upływu lat, pewne wartości pozostają niezmienne. To właśnie ta autentyczność i bliskość sprawiają, że z zapartym tchem śledzimy losy bohaterów. W serialu występują m.in.:
- Agnieszka Kaczorowska (jako Bożena Kazuń)
- Andrzej Grabarczyk (jako Jerzy Chojnicki)
- Anna Matysiak (jako Anna Ramona Szymańska)
- Anna Powierza (jako Czesława Kurzawska)
- Dariusz Lewandowski (jako Dariusz Kurzawski)
- Dorota Kamińska (jako Jadwiga Dębińska Lubicz)
- Izabela Trojanowska (jako Monika Ross)
- Jacek Borkowski (jako Piotr Rafalski)
- Joanna Żółkowska (jako Anna Surmacz)
- Kaja Paschalska (jako Ola Lubicz)
- Katarzyna Tlałka (jako Kinga Kuczyńska)
- Małgorzata Ostrowska Królikowska (jako Grażyna Lubicz)
- Mirosław Jękot (jako Antoni Zabużański)
- Paulina Holtz (jako Agnieszka Lubicz)
- Renata Pękul (jako Renata Zabużańska)
- Tomasz Bednarek (jako Jacek Borecki)
- Tomasz Stockinger (jako Paweł Lubicz)