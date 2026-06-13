W nowym sezonie „Barw szczęścia” Sergiusz wraca odmieniony! Bohater przejdzie zaskakującą metamorfozę - ZDJĘCIA

Sergiusz wróci do "Barw szczęścia" po 3 latach nieobecności!

W nowym sezonie "Barw szczęścia" po wakacjach niespodziewanie powróci Sergiusz i to po aż 3 latach nieobecności! Przypomnijmy, że po raz ostatni widzowie mogli oglądać przyjaciela Justina w 2872 odcinku, emitowanym w 2023 roku! To wtedy chłopak ocalił Skotnickiemu nie tylko zdrowie, ale i życie, gdy nie tylko szybko ostrzegł go przed chorą na HIV Mariką (Wiktoria Karbownik), dzięki czemu biznesmen się od niej nie zaraził, ale także pomógł mu ją schwytać, aby celowo nie zarażała innych, tak jak zrobiła to niestety w przypadku Sergiusza.

Oczywiście, w 2872 odcinku "Barw szczęścia" Justin był ogromnie wdzięczny Sergiuszowi za pomoc. Tym bardziej, że po tragicznej śmierci Prota (Andrzej Michalski) ich drogi rozeszły się w nieprzyjemnej atmosferze, gdy Skotnicki stanął po stronie Jezierskich, a w tym Jowity (Magdalena Żak), która była wcześniej podejrzewana o tę zbrodnię. Jednak w krytycznej sytuacji wrócił i uratował dawnego przyjaciela, który jak wszystko wskazuje w nowym sezonie "Barw szczęścia" po przerwie wakacyjnej będzie mógł mu się za to odwdzięczyć!

Przyjaciel Justina wpakuje się w kłopoty w nowym sezonie "Barw szczęścia" po wakacjach?

Mateusz Burdach pochwalił się na swojej relacji na Instagramie wspólnym zdjęciem z Jasperem Sołtysiewiczem i Marią Dejmek z planu do nowego sezonu "Barw szczęścia" po wakacjach. Na ujęciu widzimy odmienionego Sergiusza w towarzystwie Justina w kancelarii Natalii, co może zwiastować, że tym razem to przyjaciel Skotnickiego będzie potrzebować pomocy. A biznesmen zyska okazję, aby mu się odpłacić.

- Coś się święci? Cudownie! - napisał aktor, załączając przy tym, piosenkę Zbigniewa Wodeckiego "Lubię wracać tam, gdzie byłem już".

Oczywiście, w nowym sezonie "Barw szczęścia" po przerwie wakacyjnej Justin nie zostawi przyjaciela bez pomocy. Co takiego wydarzy się w życiu Sergiusza, że zdecyduje się wrócić i aż będzie potrzebował prawnik? Czy będzie to miało związek właśnie z Mariką? A może będzie chodzić już o coś zupełnie innego? Czy wpływ na to będzie mieć także odmieniony wizerunek chłopaka?

Niezwykła metamorfoza Sergiusz w "Barw szczęścia" po przerwie wakacyjnej!

Zwłaszcza, że w nowym sezonie "Barw szczęścia" po wakacjach Sergiusz wróci z zupełnie odmieniony! Przyjaciel Justina pojawi się z kompletnie inną twarzą. Ale spokojnie, bo wcale nie zmieni się aktor, który do tej pory się w nieco wcielał. A wręcz przeciwnie, gdyż dalej będzie to Mateusz Burdach. Jednak w zupełnie innym wydaniu niż do tej pory widzowie mogli go oglądać.

W nowym sezonie "Barw szczęścia" po przerwie wakacyjnej Sergiusz pojawi się z ogoloną głową, a nie swoimi blond włosami, do których już zdążył przyzwyczaić fanów. Dzięki temu chłopak tak się zmieni, że aż trudno będzie go rozpoznać. Ale to wciąż będzie ten przyjaciel Justina!

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Barwy szczęścia. Asia i Hubert żegnają się z widzami! Nowy sezon przyniesie kolejny wstrząs u Pyrków Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.