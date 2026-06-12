Serial "Barwy szczęścia" zniknął z anteny TVP2 na niemal trzy miesiące, a emisja nowych odcinków powróci po wakacjach, tradycyjnie na początku września. Choć widzowie muszą uzbroić się w cierpliwość, praca za kulisami wre – obecnie trwają już zdjęcia do nowego sezonu. W mediach społecznościowych, na oficjalnym fanpage'u serialu, regularnie pojawiają się doniesienia o nadchodzących wątkach. Prawdziwe poruszenie wywołało jednak zdjęcie gwiazdy hitowego serialu „Morfeusz”, która niespodziewanie pojawiła się na planie.

Barwy szczęścia. Karolina Chapko pokazała kilka kadrów zza kulis serialu. Tak pracuje na planie do nowego sezonu Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Z mrocznego uniwersum do "Barw szczęścia"

Tą tajemniczą osobowością, która dołącza do obsady "Barw szczęścia" jest Józefina Siwko. W ostatnim czasie aktorka skradła serca widzów i przyciągnęła uwagę krytyków swoją wyrazistą kreacją w głośnym serialu „Morfeusz” w reżyserii Macieja Migasa, który można oglądać na platformie streamingowej SkyShowtime. Józefina zagrała tam jedną z głównych ról, wcielając się w postać Mariki – młodej dziewczyny z Czarnogóry. Początkowo zagubiona i bezradna ofiara losu, przypadkowo staje się niewygodnym świadkiem brutalnego morderstwa, przez co zostaje wciągnięta w bezwzględny, niebezpieczny świat nocnych klubów oraz zorganizowanej przestępczości.

Przejście z tak mrocznego, pełnego napięcia formatu kryminalnego do obyczajowego świata „Barw szczęścia” to dla aktorki niezwykle ciekawe wyzwanie zawodowe, a dla samych widzów – prawdziwa gratka. Na Instagramie telenoweli pojawił się kadr z planu.

Kim jest Józefina Siwko? Droga z Nowego Jorku do Polski

Józefina Siwko to postać niezwykle interesująca, posiadająca solidne międzynarodowe wykształcenie i bogate portfolio. Urodziła się 17 lipca 1993 roku. Choć wychowała się w Polsce, jej ambicje i miłość do sztuki filmowej szybko poprowadziły ją za granicę. W 2014 roku zdecydowała się na odważny krok i wyjechała do Stanów Zjednoczonych. To właśnie tam, w New York Film Academy, ukończyła studia na kierunku aktorstwo, zdobywając bezcenne warsztatowe szlify pod okiem amerykańskich specjalistów.

Od czasu do czasu pojawiała się w głośnych i cenionych produkcjach telewizyjnych oraz kinowych. Widzowie mogli podziwiać jej talent w takich tytułach jak znakomicie przyjęty serial kryminalny „Klangor”, obyczajowa produkcja „Papiery na szczęście” czy też w kinowym hicie Władysława Pasikowskiego „Psy 3. W imię zasad”. Każda z tych ról, choć często drugoplanowa, udowadniała, że Siwko doskonale odnajduje się przed kamerą i potrafi zbudować magnetyczną postać.

Doświadczenie zdobyte w Nowym Jorku oraz świetna passa po roli Mariki w „Morfeuszu” pozwalają przypuszczać, że jej wątek mocno ożywi akcję po wakacjach. Widzowie przekonają się o tym osobiście już we wrześniu 2026 roku na antenie TVP2.

12

Kto jeszcze pojawi się w nowym sezonie? Wielkie powroty i kolejne nowe twarze

Jesienna ramówka przyniesie rewolucję w obsadzie, a produkcja szykuje dla widzów znacznie więcej niespodzianek. Do ekipy dołączy Gamou Fall, który wcieli się w rolę kuriera Michała. Jego postać zostanie mocno spleciona z losami Natalii (Maria Dejmek), prawniczki wciąż przeżywającej stratę swojego ukochanego Stefaniaka. Kolejną nową twarzą w serialu będzie Kinga Dąbrowska. Choć aktorkę widywano na planie już wcześniej, dopiero teraz oficjalnie potwierdziła swój udział w projekcie za pośrednictwem relacji na Instagramie.

Prawdziwym zaskoczeniem będzie jednak powrót Sergiusza po trzech latach nieobecności! Przyjaciel Justina, którego ostatnio oglądaliśmy w 2872. odcinku w 2023 roku, zapisał się w pamięci widzów bohaterską postawą – to on uratował Skotnickiego przed zarażeniem wirusem HIV ze strony Mariki (Wiktoria Karbownik) i pomógł ją ująć, mimo że sam wcześniej padł jej ofiarą. Po wakacjach bohater powróci kompletnie odmieniony wizualnie. W rolę niezmiennie wcieli się Mateusz Burdach, jednak fani mogą go początkowo nie poznać – charakterystyczne blond włosy ustąpiły miejsca całkowicie ogolonej głowie, co nada postaci zupełnie nowy charakter.