Serial "Barwy szczęścia" zniknął z anteny TVP2 na niemal trzy miesiące, a emisja nowych odcinków powróci po wakacjach, tradycyjnie na początku września. Choć widzowie muszą uzbroić się w cierpliwość, praca za kulisami wre – obecnie trwają już zdjęcia do nowego sezonu. W mediach społecznościowych, na oficjalnym fanpage'u serialu, regularnie pojawiają się doniesienia o nadchodzących wątkach. Prawdziwe poruszenie wywołało jednak zdjęcie gwiazdy hitowego serialu „Morfeusz”, która niespodziewanie pojawiła się na planie.
Z mrocznego uniwersum do "Barw szczęścia"
Tą tajemniczą osobowością, która dołącza do obsady "Barw szczęścia" jest Józefina Siwko. W ostatnim czasie aktorka skradła serca widzów i przyciągnęła uwagę krytyków swoją wyrazistą kreacją w głośnym serialu „Morfeusz” w reżyserii Macieja Migasa, który można oglądać na platformie streamingowej SkyShowtime. Józefina zagrała tam jedną z głównych ról, wcielając się w postać Mariki – młodej dziewczyny z Czarnogóry. Początkowo zagubiona i bezradna ofiara losu, przypadkowo staje się niewygodnym świadkiem brutalnego morderstwa, przez co zostaje wciągnięta w bezwzględny, niebezpieczny świat nocnych klubów oraz zorganizowanej przestępczości.
Przejście z tak mrocznego, pełnego napięcia formatu kryminalnego do obyczajowego świata „Barw szczęścia” to dla aktorki niezwykle ciekawe wyzwanie zawodowe, a dla samych widzów – prawdziwa gratka. Na Instagramie telenoweli pojawił się kadr z planu.
Kim jest Józefina Siwko? Droga z Nowego Jorku do Polski
Józefina Siwko to postać niezwykle interesująca, posiadająca solidne międzynarodowe wykształcenie i bogate portfolio. Urodziła się 17 lipca 1993 roku. Choć wychowała się w Polsce, jej ambicje i miłość do sztuki filmowej szybko poprowadziły ją za granicę. W 2014 roku zdecydowała się na odważny krok i wyjechała do Stanów Zjednoczonych. To właśnie tam, w New York Film Academy, ukończyła studia na kierunku aktorstwo, zdobywając bezcenne warsztatowe szlify pod okiem amerykańskich specjalistów.
Od czasu do czasu pojawiała się w głośnych i cenionych produkcjach telewizyjnych oraz kinowych. Widzowie mogli podziwiać jej talent w takich tytułach jak znakomicie przyjęty serial kryminalny „Klangor”, obyczajowa produkcja „Papiery na szczęście” czy też w kinowym hicie Władysława Pasikowskiego „Psy 3. W imię zasad”. Każda z tych ról, choć często drugoplanowa, udowadniała, że Siwko doskonale odnajduje się przed kamerą i potrafi zbudować magnetyczną postać.
Doświadczenie zdobyte w Nowym Jorku oraz świetna passa po roli Mariki w „Morfeuszu” pozwalają przypuszczać, że jej wątek mocno ożywi akcję po wakacjach. Widzowie przekonają się o tym osobiście już we wrześniu 2026 roku na antenie TVP2.
Kto jeszcze pojawi się w nowym sezonie? Wielkie powroty i kolejne nowe twarze
Jesienna ramówka przyniesie rewolucję w obsadzie, a produkcja szykuje dla widzów znacznie więcej niespodzianek. Do ekipy dołączy Gamou Fall, który wcieli się w rolę kuriera Michała. Jego postać zostanie mocno spleciona z losami Natalii (Maria Dejmek), prawniczki wciąż przeżywającej stratę swojego ukochanego Stefaniaka. Kolejną nową twarzą w serialu będzie Kinga Dąbrowska. Choć aktorkę widywano na planie już wcześniej, dopiero teraz oficjalnie potwierdziła swój udział w projekcie za pośrednictwem relacji na Instagramie.
Prawdziwym zaskoczeniem będzie jednak powrót Sergiusza po trzech latach nieobecności! Przyjaciel Justina, którego ostatnio oglądaliśmy w 2872. odcinku w 2023 roku, zapisał się w pamięci widzów bohaterską postawą – to on uratował Skotnickiego przed zarażeniem wirusem HIV ze strony Mariki (Wiktoria Karbownik) i pomógł ją ująć, mimo że sam wcześniej padł jej ofiarą. Po wakacjach bohater powróci kompletnie odmieniony wizualnie. W rolę niezmiennie wcieli się Mateusz Burdach, jednak fani mogą go początkowo nie poznać – charakterystyczne blond włosy ustąpiły miejsca całkowicie ogolonej głowie, co nada postaci zupełnie nowy charakter.