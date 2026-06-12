Barwy szczęścia. Kinga Dąbrowska dołączyła do obsady! Kogo zagra w nowym sezonie? - ZDJĘCIA

Wielkie zmiany w obsadzie "Barw szczęścia" w nowym sezonie po wakacjach!

Dzieje się w obsadzie "Barw szczęścia"! I nic dziwnego, gdyż po śmierci dwóch bohaterów - Roberta Stefaniaka (Paweł Ławrynowicz) i Karola Czubaka (Jan Wieczorkowski), a tym samym odejściu aktorów z uwielbianej produkcji, pojawią się miejsca dla innych! Dopiero co jako pierwsi informowaliśmy o tym, że do obsady w nowym sezonie "Barw szczęścia" po wakacjach dołączy Gamou Fall, który wcieli się w postać kuriera Michała. Mężczyzna pojawi się głównie w wątku Natalii (Maria Dejmek), a więc prawniczki ukochanej zmarłego Stefaniaka.

Ale już wiadomo, że nie tylko Gamou Fall dołączy do obsady "Barw szczęścia" w nowym sezonie po przerwie wakacyjnej! Wszystko przez to, że na planie przewijają się kolejne wielki nazwiska. Ostatnio zdjęciem z planu pochwaliła się Józefina Siwko, ale póki co ani ona, ani produkcja nie zdradziły więcej szczegółów. Ale pewnym już jest, że pojawi się jeszcze inna gwiazda!

Kinga Dąbrowska w obsadzie "Barw szczęścia" w nowym sezonie po przerwie wakacyjnej!

Kinga Dąbrowska pochwaliła się na swojej relacji na Instagramie, że w nowym sezonie po wakacjach dołączy do obsady "Barw szczęścia"! Co prawda, aktorka już wcześniej była widziana na planie, ale do tej pory sama tego nie komentowała.

Jednak teraz już mogła to zdradzić i oficjalnie zabrała głos nie tylko w swoich mediach społecznościowych, ale także już i "Barw szczęścia", gdzie pojawiło się jej wspólne zdjęcie z Olą (Michalina Robakiewicz), Oliwką (Wiktoria Gąsiewska) i Madzią (Natalia Sierzputowska)!

- Mam dla Was wiadomość, którą w końcu mogę się podzielić 👀Dołączyłam do obsady @barwyszczescia.official Nie mogę się doczekać, kiedy poznacie moją bohaterkę🫶🎬 - napisała Kinga Dąbrowska.

- @kinga.dabrowskaa będziesz teraz grać w Barwach Szczęścia ? - spytał wcześniej jeden z fanów i wreszcie doczekał się oficjalnego potwierdzenia od samej aktorki - tak 😍;

- @kinga.dabrowskaa 👏🏻.

Kim jest Kinga Dąbrowska i kogo zagra w nowym sezonie "Barw szczęścia" po wakacjach?

Kinga Dąbrowska to aktorka znana przede wszystkim z innego hitu TVP1 "Królowie" czy "Korona Królów Jagiellonowie". Oprócz tego pojawiła się gościnnie w wielu innych produkcjach takich jak "M jak miłość", "Na Wspólnej", "Przyjaciółkach", "Uroczysko", "Klan", a w tym także, co ciekawe i w "Barwach szczęścia" w 2019 roku jako dziewczyna u boku Justina (Jasper Sołtysiewicz) i Patryka (Konrad Skolimowski) czy 2017 roku jako pielęgniarka. Jednak teraz powróci w zupełnie innej roli i wydaje się, że na dłużej niż 3 odcinki, w których do tej pory miała przyjemność zagrać.

Tym bardziej, że w nowym sezonie "Barw szczęścia" po przerwie wakacyjnej wcieli się w zupełnie inną bohaterkę. I choć ani sama zainteresowana, ani produkcja nie zdradziła jeszcze więcej szczegółów, to już wiadomo, że jej postać pojawi się u boku Oli, Oliwki i Madzi na uroczystej gali, co można wnioskować po wyjściowych strojach dziewczyn. A co będzie dalej, to przekonamy się już w nowych odcinkach!

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Barwy szczęścia. Karolina Chapko pokazała kilka kadrów zza kulis serialu. Tak pracuje na planie do nowego sezonu Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.