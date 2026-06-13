Barwy szczęścia. Daria nie zniknie z życia Marcina w nowym sezonie! Zostawi Renatę i zwiąże się z młodszą policjantką? - ZDJĘCIA

Daria i Marcin wciąż będą razem pracować w nowym sezonie "Barw szczęścia" po wakacjach!

W nowym sezonie "Barw szczęścia" po wakacjach Marcin wciąż będzie pracował jako dzielnicowy u boku młodziutkiej praktykantki Darii. Michalak ogromnie spodoba się u boku doświadczonego kolegi, z którym tak szybko wcale się nie rozstanie! Ale czy, aby na pewno wyłącznie na stopie służbowej? A może policjantów połączy coś więcej i prywatnie?

Co prawda, w finale obecnego sezonu "Barw szczęścia" Kodur jeszcze wciąż był z Renatą. Jednak nie był świadomy tego, że po wyjściu z ośrodka, jego ukochana znów wróciła do brania leków przeciwbólowych. Tym bardziej, że Nowak nie dokończyła terapii, tylko ją przerwała, sądząc, że nie jest jej już potrzebna. Tyle tylko, że była w błędzie,m co szybko wyszło na jaw. Czy zatem, prawdy dowie się i Marcin?

Szczęśliwy Kodur u boku Michalak na planie "Barw szczęścia"!

Łukasz Borowski zdradził na swojej relacji na Instagramie, że Marcin i Daria wciąż będą blisko w nowym sezonie "Barw szczęścia" po wakacjach. Kodur nie wyruszy z nim na interwencję do Grzelaków, bo po swojej degradacji wciąż będzie pracował z Michalak jako dzielnicowy. Ale to wcale nie będzie mu przeszkadzać.

Zwłaszcza, że i sam Oskar Stoczyński pochwalił się na swojej relacji na Instagramie wspólnym zdjęciem z Natalią Szczypką z planu do nowego sezonu "Barw szczęścia" po przerwie wakacyjnej. Na fotografii widzimy policjantów w służbowych strojach w trakcie przerwy od interwencji. Na ujęciu Kodur szeroko się uśmiecha, co oznacza, że dobrze się czuje u boku młodszej koleżanki! Czy, aby na tyle, żeby w nowym sezonie połączyło ich coś więcej niż wspólna praca?

Marcin i Daria będą razem w nowym sezonie "Barw szczęścia" po przerwie wakacyjnej?

Czy w nowym sezonie "Barw szczęścia" po wakacjach Marcin zostawi Renatę i zwiąże się z Darią? Czy Kodur odkryje, że ukochana wróciła do nałogu i już jej w tym nie pomoże? Czy Michalak wskoczy na miejsce Nowak? Odpowiedzi na te pytania poznamy już w nowym sezonie "Barw szczęścia" po przerwie wakacyjnej!

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Barwy szczęścia. Asia i Hubert żegnają się z widzami! Nowy sezon przyniesie kolejny wstrząs u Pyrków Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.