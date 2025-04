M jak miłość

M jak miłość, odcinek 1866: Wyjazd Marty do Włoch w tajemnicy? Tylko Marysia pozna jej prawdziwe zamiary

W 1866 odcinku "M jak miłość" Marta (Dominika Ostałowska) nagle postanowi zniknąć z życia Mostowiaków i wyjedzie do Włoch i początkowo tylko jedna osoba pozna kulisy tej decyzji, a mianowicie Marysia (Małgorzata Pieńkowska), której siostra zwierzy się ze wszystkiego. Ale czy wyjazd za granicę to naprawdę tylko chwilowa pomoc dla syna Łukasza (Jakub Józefowicz) i Patrycji (Alżbeta Lenska)? Czy może Marta w 1866 odcinku "M jak miłość" ucieknie od problemów, które zaczęły się piętrzyć? Koniecznie poznaj więcej informacji, bo to nie będzie zwykłe pożegnanie! To definitywny koniec jednej z najbardziej kultowych postaci w historii serialu. Dominika Ostałowska pożegna się z rolą, a sposób, w jaki zostanie "wyprowadzona" z serialu, wywoła burzę emocji.