M jak miłość, odcinek 1857: Ostatnie chwile Marty z Jackiem w Grabinie? Nie wspomną o zniknięciu na dobre

"M jak miłość" odcinek 1857 - poniedziałek, 17.03.2025, o godz. 20.55 w TVP2

Czy w 1857 odcinku "M jak miłość" Marta zagości na ekranie po raz ostatni? Emisja będzie miała swoją premierę przy końcówce marca, a cały sezon hitu TVP2 prawdopodobnie zakończy się w czerwcu. Jak informowaliśmy, Dominika Ostałowska nie zagra dalej Marty. Odcinki są nagrywane ze sporym wyprzedzeniem, stąd obecność Wojciechowskiej w jeszcze trwającym sezonie "M jak miłość". Można się jednak spodziewać, że kolejne epizody Mostowiaków i ich bliskich po wakacjach 2025 odbędą się bez udziału Marty. Aktorka sama przyznała, że rezygnuje z roli.

1857 odcinek "M jak miłość" ostatnim z udziałem Marty? Odwiedzi Grabinę

Zdradzamy, że Marta z Jackiem przyjadą do Grabiny w 1857 odcinku "M jak miłość". W serialu będzie to okres świeżo po Świętach Bożego Narodzenia, a Barbara opowie córce i zięciowi o Wigilii oraz pojawieniu się w Grabinie Mateusza (w tej roli niebawem pojawi się Rafał Kowalski, zamiast Krystiana Domagały). To kluczowy moment dla zmiany, którą planują scenarzyści. Jacek przyjrzy się zdjęciu Matusza, które zauważy u Barbary. Spostrzeże, że Mostowiak bardzo się zmienił. Wyjaśniamy, że to wstęp do zamiany aktorów. Mateusza zagra nowy aktor - Rafał Kowalski, który pojawi się w "M jak miłość" jeszcze przed wakacjami.

Marta zniknie z "M jak miłość"

Wizyta Marty z "M jak miłość" w 1857 odcinku serialu będzie prawdopodobnie jedną z ostatnich chwil Wojciechowskiej w Grabinie. Chociaż losy tej bohaterki pozostają niepewne, scenarzyści z pewnością muszą ograć zniknięcie córki Barbary. Czy postawią na wyjazd, a może na uśmiercenie tej postaci? To wszystko rozegra się niebawem, ale widzowie mogą być pewni, że Marty w "M jak miłość" niedługo już nie będzie.