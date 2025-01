Na Wspólnej, odcinek 3951: Jakub straci kontakt z Igą! Zostanie porwana przez mafię byłego męża Tamary? - ZDJĘCIA

Na Wspólnej, odcinek 3941: Smolny wściekły na Barbarę! Jej niezręczne wyjaśnienia pocałunku z Kubą doprowadzą go do furii - ZDJĘCIA

"Na Wspólnej" odcinek 3951 - poniedziałek, 27.01.2025, o godz. 20.10 w TVN

W 3951 odcinku "Na Wspólnej" Kuba zacznie umierać z niepokoju o Igę! A wszystko przez to, iż nagle straci kontakt ze swoją ukochaną i to tuż po tym, jak jego aresztowana siostra zostanie świadkiem koronnym i zgodzi się zeznawać przeciwko byłemu mężowi, który wpakował ją w szemrane interesy. Tym bardziej, że Tamara już wtedy zacznie namawiać swojego brata do ucieczki, gdyż będzie się obawiać, że mógłby chcieć się na nim zemścić. I choć oczywiście ani słowem nie wspomni o Idze, której w tej sytuacji także będzie grozić poważne niebezpieczeństwo, szczególnie, iż ponownie zwiążę się ona z Wójcickim, to uświadomi go w tym jej prawniczka, Aneta (Dorota Krempa). I wówczas Kuba zacznie mieć koszmary senne, które w 3951 odcinku "Na Wspólnej" staną się rzeczywistością?

Kuba będzie przekonany, że Iga została porwana w 3951 odcinku "Na Wspólnej"!

W 3951 odcinku "Na Wspólnej" Wójcicki skontaktuje się z Przybysz, ale ich rozmowa nagle się urwie. I wówczas Kuba zacznie na poważnie się martwić, gdyż już zeszłej nocy będzie śnił mu się koszmar, w którym bandyci będą porywać Igę! I w 3951 odcinku "Na Wspólnej" będzie przekonany, że to stanie się rzeczywistością, a jego ukochana faktycznie padnie ofiarą byłego męża Tamary, którego gangsterzy spalą wcześniej dom jego wspólnika! Wówczas Wojcicki nie będzie miał już żadnych wątpliwości, że jego siostra i jej prawniczka słusznie go ostrzegały, gdyż szef mafii będzie gotowy na wszystko! Nawet na to, ab porwać Igę!

Co stanie się z Przybysz w 3951 odcinku "Na Wspólnej"?

Ale czy w 3951 odcinku "Na Wspólnej" rzeczywiście tak się stanie? Czy bandyci byłego męża Tamary faktycznie porwą Igę? Szczególnie, że przecież wcześniej Wójcicka już przysięgała zemstę kochance brata, ale czy po zmianie frontu mogłaby ją dokonać rękami gangstera? A może w 3951 odcinku "Na Wspólnej" Przybysz nie stanie się żadna krzywda, a policjantka specjalnie przerwie połączenie, aby odegrać się na ukochanym za to, że nie przyszedł na umówioną wcześniej randkę i okłamał ją w sprawie powodu swojej nieobecności? Tego dowiemy się już niebawem!