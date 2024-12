Na Wspólnej, odcinek 3929: Anka w ciąży! Ukochana Igora trafi do szpitala, ale ojcem może być też Magnus - ZDJĘCIA

"Na Wspólnej" odcinek 3929 - czwartek, 5.12.2024, o godz. 20.10 w TVN

W 3929 odcinku "Na Wspólnej" Anka zdecyduje się na szczerą rozmowę z Igorem na temat ich przyszłości i możliwości posiadania dziecka. Niestety, odpowiedź Nowaka, że nie chce się spieszyć, mocno ją zrani. W tym samym czasie Magnus nie da za wygraną i ponownie pojawia się w jej życiu, przypominając o ich wspólnej nocy w Norwegii. To spotkanie wywoła u Anki silny stres, który doprowadzi do nagłego ataku bólu i hospitalizacji...

Ania trafi do szpitala w 3929 odcinku "Na Wspólnej"

W szpitalu lekarze przekażą zaskakującą wiadomość: Anka będzie w ciąży! Ta informacja wstrząśnie zarówno Igorem, jak i Magnusem, którzy zaczną zastanawiać się nad ojcostwem dziecka. Sytuacja stanie się jeszcze bardziej napięta, gdy Anka przyzna, że nie jest pewna, kto jest ojcem. W 3929 odcinku "Na Wspólnej" obaj mężczyźni będą musieli zmierzyć się z tą niepewnością i podjąć decyzje dotyczące przyszłości.

W obliczu tych wydarzeń Anka będzie musiała dokonać trudnego wyboru między Igorem a Magnusem. Jej decyzja wpłynie nie tylko na jej życie, ale także na losy dziecka, które będzie nosić pod sercem.

Ciąża Ani w 3929 odcinku "Na Wspólnej" zaskoczy Igora!

Ciąża Anki w 3929 odcinku "Na Wspólnej" zaskoczy Igora i całkowicie wywróci jego życie do góry nogami. Nowak, który jeszcze chwilę wcześniej zapewniał ukochaną, że nie chce się spieszyć z zakładaniem rodziny, nagle stanie przed faktem dokonanym. Ta niespodziewana wiadomość sprawi, że Igor zacznie zastanawiać się nad swoim podejściem do związku i tego, co naprawdę czuje do ukochanej. Jednak to nie wszystko - pytanie o ojcostwo wprowadzi jeszcze większe napięcie, gdy na horyzoncie pojawi się Magnus, który również będzie mógł być ojcem dziecka Anki. W 3929 odcinku "Na Wspólnej" widzowie zobaczą, jak ta sytuacja wpłynie na relacje całej trójki...