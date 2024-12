Na Wspólnej

Na Wspólnej, odcinek 3928: Pożar i policja w szpitalu! Znajdą ślady włamania i zwolnią Patrycję z pracy? - ZDJĘCIA

W 3928 odcinku "Na Wspólnej" na oddziale Kamila Hoffera (Kazimierz Mazur) dojdzie do dramatycznych wydarzeń, które wstrząsną zarówno personelem, jak i pacjentami szpitala. Serwerownia zostanie podpalona, co wywoła ogromny pożar, a na miejsce natychmiast przybędzie policja, aby zbadać sprawę. W trakcie śledztwa funkcjonariusze odkryją ślady włamania do systemu komputerowego oddziału oraz nielegalnego wystawiania recept z konta ordynatora. Dyrektorka szpitala, Patrycja (Anita Jancia-Prokopowicz), stanie przed trudnym dylematem - czy to możliwe, że ktoś z personelu jest zamieszany w ten proceder? Czy Patrycja zostanie zwolniona z pracy? Koniecznie poznaj więcej informacji na ten temat i zobacz naszą GALERIĘ ZDJĘĆ!