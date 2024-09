Na Wspólnej, odcinek 3881: Amelia nie wróci do matki po wypadku Mariusza! Zostanie z Czerskim i znów zacznie się buntować - ZDJĘCIA

"Na Wspólnej" odcinek 3881 - środa, 11.09.2024, o godz. 20.10 w TVN

W 3881 odcinku "Na Wspólnej" Lidia zdecyduje się zabrać do siebie córkę, aby dać Mariuszowi w spokoju dojść do siebie po przerażającym wypadku. Zdradzamy, że Czerski zostanie potrącony przez rozpędzony samochód, za kierownicą którego będzie siedział psychol Alan (Jakub Wiszniewski). Były kochanek Oli nie pogodzi się z tym, że Zimińska wybrała kogoś innego i postanowi pozbyć się rywala, ale na szczęście mu się to nie uda, gdyż dzięki szybko udzielonej pomocy przez jego dawną partnerką, Mariusz ostatecznie przeżyje! Choć będzie potrzebował trochę czasu, aby wrócić do pełni zdrowia. Dlatego w 3881 odcinku "Na Wspólnej" była żona postanowi go obciążyć w opiece nad zbuntowaną Amelią. Ale ona się na to nie zgodzi!

Amelia nie wyprowadzi się od ojca w 3881 odcinku "Na Wspólnej"!

W 3881 odcinku "Na Wspólnej" Amelia stanowczo nie zgodzi się wrócić do swojej matki. Czerska nie da swojemu ojcu w spokoju wrócić do zdrowia, ani tym bardziej nacieszyć się Olą, która po wypadku stanie mu się tak bliska jak nigdy wcześniej. Oczywiście, Lidia zda sobie z tego sprawę i postanowi nie stawać im na drodze, szczególnie, że sama także zacznie budować swoje życie na nowo u boku partnera, którego jednak także nie będzie mogła zaakceptować jej córka! I z tego względu w 3881 odcinku "Na Wspólnej" Amelia nie zgodzi się z nią pojechać, gdyż będzie miała serdecznie dość jej nowego kochanka, który non stop będzie u nich przesiadywał. I z dwojga złego wybierze już Mariusza i Olę.

Córka Czerskiego znów stanie na drodze Oli i Mariusza w 3881 odcinku "Na Wspólnej"?

Czy w 3881 odcinku "Na Wspólnej" córka Mariusza ponownie zniszczy jego związek z Olą? I to jeszcze w momencie, gdy oboje zrozumieją, jak bardzo są dla siebie ważni i nie chcą bez siebie żyć? Tym bardziej, że to przecież Amelia oskarży Zimińską o wypadek ojca i zacznie robić jej wyrzuty, po których prawniczka już kompletnie się załamie, czego sama stanie się świadkiem. Czerska na własne oczy zobaczy, jak bardzo zależy jej na Mariuszu i nieco zmieni co do niej swój stosunek, gdyż to ona poinformuje ją o tym, że Czerski odzyskał przytomność po operacji, po czym Zimińska od razu do niego poleci i będzie jej za to wdzięczna. Czy wówczas ich relacja w końcu się unormuje? A może w 3881 odcinku "Na Wspólnej" zbuntowana Amelia będzie robić problemy i im? Przekonamy się już niebawem!