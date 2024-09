Na Wspólnej, odcinek 3882: Kolejna gra psychola Alana! Taką szopkę odegra przed Czerskim po wypadku - ZDJĘCIA

"Na Wspólnej" odcinek 3882 - czwartek, 12.09.2024, o godz. 20.10 w TVN

W 3882 odcinku "Na Wspólnej" Alan ponownie zjawi się u Oli tuż po swoim rzekomym przylocie z Londynu. Choć tak naprawdę po spowodowaniu wypadku Mariusza wcale do niego nie wróci tylko zostanie na miejscu, aby dowiedzieć się, czy jego rywal przeżył i będzie drążył sprawę. A gdy tak się stanie i w szpitalu zjawi się policja, która postara się namierzyć sprawcę, to wjedzie swoim samochodem w mur, niszcząc w ten sposób wszelkie dowody. Wówczas Novak zacznie czuć się bezpiecznie, gdyż zda sobie sprawę, że nie zostanie pociągnięty do odpowiedzialności. Dlatego w 3882 odcinku "Na Wspólnej" sam zaproponuje swojej byłej kochance podwózkę do jej obecnego, gdy niespodziewanie do niej wpadnie i dowie się, że właśnie się ona do niego wybierała.

Psychol Alan uda współczucie wobec Mariusza w 3882 odcinku "Na Wspólnej"!

W 3882 odcinku "Na Wspólnej" Novak podwiezie Zimińską przed szpital, gdzie sam także zdecyduje się wejść. Alan odwiedzi swojego rywala i uda oburzenie całą sytuacją. Były kochanek Oli współczuje swojemu następcy, czym mocno zaskoczy nie tylko ją, ale także i Czerskiego. Co prawda, Novak za wszelką cenę będzie chciał przekonać wszystkich do swojej cudownej przemiany, ale tym zachowaniem i tak ich zszokuje. I nic dziwnego, gdyż w 3882 odcinku "Na Wspólnej" będzie to jeden wielki blef, ale kochankowie jeszcze nie będą tego świadomi. Do czasu aż nowe światło na sprawę rzuci Marek (Grzegorz Gzyl)!

Marek zdemaskuje psychola Alana w 3882 odcinku "Na Wspólnej"!

W 3882 odcinku "Na Wspólnej" Ola zszokuje się jeszcze bardziej, gdy tuż po swoim powrocie od Mariusza, rozmową zagai ją ojciec. Marek zapyta córkę, czy Alan ma jakieś interesy w Warszawie, gdyż widział go w samym centrum miasta już kilka dni temu. I dopiero wtedy Zimińska się zdziwi, gdyż będzie przekonana, że Novak przyleciał do Polski dzień wcześniej tak jak sam ją z resztą przekonywał. Ale w 3882 odcinku "Na Wspólnej" prawda okaże się inna! Czy wówczas prawniczka połączy kropki i domyśli się, że to jej były kochanek próbował zabić Mariusza? Tym bardziej, że doskonale będzie wiedziała, że Novak będzie zdolny do wszystkiego. Czy dojdzie do prawdy? Przekonamy się już niebawem!