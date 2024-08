Na Wspólnej, odcinek 3881: Potwór Alan znów wkroczy do życia Oli! Chciał odebrać jej dziecko, a teraz będzie udawał cudowną przemianę? - ZDJĘCIA

"Na Wspólnej" odcinek 3881 - środa, 11.09.2024, o godz. 20.10 w TVN

Alan Novak w 3881 odcinku "Na Wspólnej" znów da o sobie znać. Ponieważ sąd nie pozbawił okrutnego narzeczonego Oli pełnych praw rodzicielskich do ich syna, to potwór co jakiś czas przyjeżdża z Anglii do Polski, by odgrywać rolę tatusia, któremu zależy na dobru dziecka. Tak też będzie w 3881 odcinku "Na Wspólnej", kiedy Alan zjawi się z wizytą w mieszkaniu Zimińskich z prezentem dla Alanka. Z pomocą Mariusza Czerskiego (Mariusz Zaniewski) Ola zadbała o bezpieczeństwo swoje i dziecka, lecz nie może zabronić Novakowi odwiedzin u syna. Alan wykorzysta to na swoją korzyść.

Psychol Alan zgotował Oli i ich synowi horror

Rok temu w "Na Wspólnej" rozegrały się mrożące rew w żyłach wydarzenia! Alan pobił Olę, porwał ich synka i chciał wywieźć go za granicę. Psychol był zdolny do wszystkiego, by odebrać narzeczonej dziecko. Już wtedy było jasne, że cierpi na poważne zaburzenia. Dla Oli, Zimińskich i Czerskiego stało się jasne, że Alan jest nie tylko oprawcą bezbronnej partnerki, ale i regularnym bandytom, który wynajął zbirów, by pomogli mu zrealizować do końca chory plan. Po tym koszmarze Ola długo dochodziła do siebie.

Okrutny Alan wróci do życia Oli zupełnie odmieniony?

Czy to możliwe, że w 3881 odcinku "Na Wspólnej" Alan przejdzie cudowną przemianę? Gdy wkroczy do mieszkania Zimińskich, stanie twarzą w twarz z Olą idealnie odegra swoją rolę. Ojca stęsknionego za synkiem. Podaruje Alankowi pluszowego misia, czule zwracając się do dziecka zapewni jak bardzo za nim tęskni, jak dłuży mu się każda rozłąka. Przez krótka chwilę Ola nawet się na to nabierze, ale nie zapomni o tym, jak podle traktował ją Alan, ile przez niego wycierpiała.