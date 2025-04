Na Wspólnej, odcinek 4008: Ada doniesie Weronice o romansie Nalepy! Odejdzie bez słowa wyjaśnienia - ZDJĘCIA

"Na Wspólnej" odcinek 4008 - czwartek, 8.05.2025, o godz. 20.15 w TVN

W 4008 odcinku "Na Wspólnej" Ada zacznie "niepokoić się" o związek Weroniki i Nalepy, gdy nakryje Lwa, pocieszającego zrozpaczoną Patrycję! Oczywiście, siostra Roztockiej nie będzie miała pojęcia o silnej przyjaźni dyrektorki szpitala z kardiochirurgiem, który w tym momencie po prostu będzie okazywał jej wsparcie po telefonie z więzienia, otrzymanym od jej syna Oskara (Mateusz Baranowski).

I od tego momentu sama zacznie trzymać lekarza na dystans, mimo iż chwilę wcześniej sama będzie go kokietować i to na oczach własnej siostry w jej własnym domu! I na dodatek nie będzie w tym widzieć nic złego w przeciwieństwie do samej prawniczki, jak i szpitalnego otoczenia, które zacznie nawet plotkować o ich rzekomym romansie. Choć ten oczywiście nie będzie miał miejsca, gdyż będzie jedynie wymysłem odrzuconego przez nią Adamskiego (Tomasz Piątkowski), do którego Ada w 4008 odcinku "Na Wspólnej" finalnie jednak wróci!

Rodzina Weroniki zacznie irytować Nalepę w 4007 odcinku "Na Wspólnej"!

W 4008 odcinku "Na Wspólnej" siostra Weroniki spędzi miłe chwile z Tomaszem, pocieszając się w ten sposób po odrzuceniu przez Lwa. Ale oczywiście nie zapomni i o nim. Tym bardziej, że w międzyczasie znów przyłapie go z Patrycją i w tym momencie uzna, że nie może przejść obok tego obojętnie. Tyle tylko, że wtedy jej plany skomplikuje niespodziewane pojawienie się jej dorosłego syna Kazika, który poinformuje ją o utracie pracy i chęci zamieszkania z Weroniką, na co ostatecznie nieco zaskoczona Roztocka się zgodzi.

Jednak to nie spodoba się Nalepie, gdy wówczas w jej domu zrobi się naprawdę tłoczno, gdyż już sama obecność jej siostry przestanie mu się podobać, a co dopiero jeszcze jej syna! I wówczas Lew nawet zacznie myśleć o wyprowadzce, która w 4008 odcinku "Na Wspólnej" stanie się faktem i to właśnie przez Adę!

Lew wyprowadzi się od Roztockiej w 4008 odcinku "Na Wspólnej"!

W 4008 odcinku "Na Wspólnej" Ada postawi Nalepie ultimatum! Siostra Weroniki każe mu zakończyć swój romans z Patrycją, gdyż w przeciwnym razie zagrozi, że wszystko ujawni jego obecnej kochance. I tak właśnie zrobi, gdyż po emocjonującym dniu w pracy i swojej udanej randce z Adamskim, postanowi powiedzieć Roztockiej o niewierności jej partnera!

W 4008 odcinku "Na Wspólnej" siostra Weroniki powie jej o romansie Lwa z Patrycją, którego Nalepa nawet nie będzie próbował wyjaśniać. Tylko spakuje swoje rzeczy i się wyprowadzi! Czy już na dobre? I czy zatem będzie to również ostateczny koniec Roztockiej i Nalepy? Przekonamy się już niebawem!