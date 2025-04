Na Wspólnej, odcinek 4002: Ada odbije Weronice Nalepę?! Adamski doniesie o ich romansie - ZDJĘCIA

"Na Wspólnej" odcinek 4002 - wtorek, 29.04.2025, o godz. 20.15 w TVN

W 4002 odcinku "Na Wspólnej" Weronika zacznie żałować, że przyjęła swoją siostrę pod swój dach! I choć początkowo nie będzie mogła powiedzieć o Adzie złego słowa, gdyż kobieta będzie robić wszystko, aby odwdzięczyć się jej za gościnę, to jednak z czasem jej obecność sprawi, że napięcie w środku zacznie rosnąć!

Tym bardziej, że w 4002 odcinku "Na Wspólnej" siostra Roztockiej nie przestanie kokietować Nalepy, mimo tego, iż doskonale będzie wiedziała, że jest on z prawniczką. Szczególnie, że po śmierci męża w jej relacji z Adamskim (Tomasz Piątkowski) wciąż będzie wiele niedomówień, przez co nie będzie układać się im najlepiej. I zdaje się, że Ada po prostu nie zniesie szczęścia Weroniki!

Kokieteryjne zachowanie Ady wobec Lwa zacznie irytować Weronikę w 4002 odcinku "Na Wspólnej"!

Tyle tylko, że w 4002 odcinku "Na Wspólnej" i Roztockiej zacznie to przeszkadzać, gdyż nie będzie mogła dłużej patrzeć, jak jej siostra podrywa jej ukochanego i to jeszcze w jej domu i na jej oczach! Tym bardziej, że Ada będzie już zdecydowanie przesadzać z dbałością o Nalepę!

Do tego stopnia, że już nawet w szpitalu, gdzie oboje będą pracować, zacznie huczeć od plotek o ich romansie, gdyż ich zachowanie, a właściwie siostry Weroniki będzie już przykuwać nie tylko samą zainteresowaną, ale i innych! Aż w końcu w 4002 odcinku "Na Wspólnej" trafi i do dyrektorki szpitala, Patrycji (Anita Jancia-Prokopowicz), oczywiście za pośrednictwem "życzliwego" Adamskiego, który w złości jej o wszystkim doniesie, widząc, że ukochana woli Nalepę od niego!

Patrycja dowie się o rzekomym romansie Ady i Nalepy w 4002 odcinku "Na Wspólnej"!

Oczywiście, w 4002 odcinku "Na Wspólnej" Johnson nie będzie mogła przejść obok tego obojętnie i postanowi wypytać o ich romans samego zainteresowanego! Patrycja spotka się z Lwem, który w tej sytuacji automatycznie zacznie okazywać chłód Adzie, gdyż nie będzie chciał, aby ktokolwiek myślał, że faktycznie coś ich łączy, bo będzie to oczywiście bzdura! A to dlatego, że Nalepie będzie zależeć wyłącznie na Weronice, z czym jej siostra nie będzie mogła się pogodzić.

Do tego stopnia, że w 4003 odcinku "Na Wspólnej" sama w złośliwy sposób przypomni, a jednocześnie wytknie Nalepie o dzielącym ich dystansie, gdy ten mimo wszystko zaproponuje jej podwózkę do pracy. Ale Ada wybierze się do niej jednak autobusem. I dzięki temu po dotarciu do pracy stanie się świadkiem intrygującej sceny, gdy Lew będzie przytulał Patrycję, co oczywiście jej się nie spodoba. Ale czy ze względu na Weronikę czy nią samą, to przekonamy się niebawem!