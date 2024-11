Na sygnale, odcinek 632: Piotr ugada się z Wiktorem za plecami Martyny! Załatwią jej nowego mężczyznę - ZDJĘCIA

"Na sygnale" odcinek 632 - wtorek, 19.11.2024, o godz. 21.55 w TVP2

W 632 odcinku "Na sygnale" dojdzie do kolejnych roszad w ekipie ratowników z Leśnej Góry. I to nie tylko z racji powrotu do bazy Piotrka, ale także przyjęcia na staż nowego ratownika Miłosza, jeżdżącego wcześniej fałszywą karetką z Hubertem, którego Martyna i jej koledzy próbowali zwalczyć, ale niestety bezskutecznie. Dlatego tak mocno zszokuje wszystkich decyzja Banacha, który w 632 odcinku "Na sygnale" przyjmie jednego z członków jego ekipy pod ich skrzydła. A już w szczególności Strzelecką, która będzie wyraźnie z tego niezadowolona i nawet nie zdoła tego ukryć, gdy dowie się, że chodzi właśnie o niego!

- Załatwiłem stażystę. Proszę, bądźcie dla niego wyrozumiali - cytuje słowa Wiktora swiatseriali.interia.pl.

- Przyda się każda para rąk! - ucieszy się w pierwszej chwili Martyna, ale gdy zobaczy, że chodzi o Miłosza, to natychmiast poprosi Wiktora o rozmowę na osobności.

Martyna wścieknie się na decyzję Wiktora w 632 odcinku "Na sygnale"!

W 632 odcinku "Na sygnale" Martyna urządzi Wiktorowi karczemną awanturę, gdyż zupełnie nie będzie mogła zrozumieć, dlaczego zatrudnił w ich bazie Miłosza. Jednak Banach nie zrozumie jej zarzutów, tym bardziej, że wcześniej za chłopaka poręczy mu Piotr, który już będzie widział go w akcji, gdzie w przeciwieństwie do Huberta, faktycznie się sprawdził. Dlatego w 632 odcinku "Na sygnale" spróbuje przekonać Strzelecką do swoich racji, ale to wcale nie będzie proste, gdyż Martyna będzie wiedzieć swoje i twardo przy tym stąpać.

- Jak mogłeś wpuścić do bazy tego farbowanego lisa?! - wybuchnie Strzelecka.

- A konkretnie, co mu zarzucasz? - zapyta Banach.

- Przecież wiesz! Jeździł z Hubertem w tej pseudokaretce! - przypomni mu poprzedniczka.

- Jesteś wkurzona, rozumiem... - spróbuje uspokoić ją szef.

- Przepraszam, nie chodzi o moje emocje, tylko o dobro chorych! - wejdzie mu w słowo.

- No właśnie. Więc odłóż te emocje i się zastanów. Zagrożeniem dla pacjentów był Hubert. Miłosz robił co trzeba - zauważy Wiktor.

- Bo wezwał prawdziwą karetkę, kiedy sytuacja ich przerosła?! - wytknie Martyna.

- Bo podejmował działania na miarę swoich możliwości - skomentuje Banach.

- Akurat! - skwituje ratowniczka.

- To nie moje słowa, tylko Piotrka... On widział Miłosza w akcji i dał mu swoją rekomendację. Dajmy chłopakowi szansę. Niech pokaże, na co go stać... - poprosi szef.

Strzelecka w końcu przekona się do Miłosza w 632 odcinku "Na sygnale"!

Ale mimo tego Martyna w 632 odcinku "Na sygnale" nie ustąpi. A już tym bardziej, gdy dowie się, że Wiktor przydzielił ich do jednej karetki. Wówczas Strzelecka już naprawdę nie wytrzyma, ale wtedy do akcji wkroczy Miłosz.

- Już pokazał. W internecie. Nieźle nas zdissowali w tych swoich podcastach... - wypomni Martyna.

- Dobrze wiesz, że to był pomysł Huberta. A Miłosz potrzebuje mentora, kogoś, kto mu pokaże dobrą ratowniczą robotę - zauważy Wiktor.

- Chyba nie chcesz powiedzieć... - zacznie domyślać się przerażona Strzelecka i wcale się nie pomyli - Tak. Właśnie dlatego będzie jeździł dziś z tobą.

- Wiem, że słabo zaczęliśmy, ale... nie zawiodę - wtrąci się Miłosz.

I w 632 odcinku "Na sygnale" zrobi, jak zapowiedział, a Martyna szybko przekona się, że nie miała racji. Strzelecka będzie pod wrażeniem nowego stażysty, gdy ten uratuje nastolatkę, która zasłabnie w trakcie przyjęcia dla dzieci. Wówczas Miłosz nieźle się wykaże, czym mocno zyska w oczach swojej starszej koleżanki. Do jakiego stopnia i czy Piotrek nie pożałuje tego kroku? Tego dowiemy się już niebawem!

Na sygnale. Perfidny plan Karoliny! Wyjawi, dlaczego zatrudniła się w jego bazie Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.