Na sygnale, odcinek 633: Michał wykorzysta Basię! Wróci do niej tylko po jedno - ZDJĘCIA

"Na sygnale" odcinek 633 - środa, 20.11.2024, o godz. 21.55 w TVP2

W 633 odcinku "Na sygnale" Michał w końcu umówi się z Basią na randkę, której zakochana Wszołkowa już nie będzie mogła się doczekać. A to dlatego, że po zapoznaniu ukochanego z jej synem, Kornet niespodziewanie się od niej odsunie i zacznie jej unikać, czym mocno zszokuje ratowniczkę. Tym bardziej, iż nie będzie miała ona pojęcia, czym jest spowodowane zachowanie policjanta, gdyż nie będzie świadoma tego, że Tadzio nagadał mu na jej temat samych bzdur. A mianowicie, że jest z nim nieszczera i za jego plecami zdradza go nie tylko z byłym mężem Adamem (Konrad Darocha), ale także dawnym kochankiem Kubą (Wojciech Zygmunt). Wówczas Michał się wycofa, a zrozpaczona Basia pójdzie na skargę do Britney (Paulina Zwierz), która postanowi wstrząsnąć swoim sąsiadem. I w 633 odcinku "Na sygnale" wreszcie jej się to uda, choć intencje Korneta wcale nie będą szczere!

Basia przejrzy Michała w 633 odcinku "Na sygnale"!

W 633 odcinku "Na sygnale" entuzjazm Basi szybko opadnie, gdy zorientuje się, że Michał umówił się z nią tylko po to, aby śledzić chłopaka podejrzanego o handel narkotykami. Tym bardziej, że w trakcie randki policjant będzie się podejrzanie zachowywał, a już wcześniej mocno narazi się znajomym Britney z osiedla, gdy ruszy w pościg za nastoletnim Pagajem (Adrian Zalegowski), a na dodatek zdecyduje się go zatrzymać i przesłuchać. Szczególnie, gdy znajdzie u niego towar. Ale w 633 odcinku "Na sygnale" Kornet jeszcze nie zakończy swojego śledztwa, które postanowi kontynuować właśnie w trakcie spotkania z Wszołkową, z czego oczywiście Basia nie będzie zadowolona, gdyż zupełnie inaczej będzie sobie wyobrażała ich randkę. A już szczególnie po jego ostatnim zachowaniu.

Czy Wszołkowa i Kornet będą jeszcze razem w kolejnych odcinkach "Na sygnale"?

Czy w 633 odcinku "Na sygnale" Wszołkowa zdecyduje się na poważną rozmowę z Kornetem? Czy para wyjaśni sobie ostatnie niedomówienia i znów zacznie się normalnie spotykać? Czy Tadzio wreszcie zaakceptuje nowego partnera matki? A może ich relacja w 633 odcinku "Na sygnale" pójdzie w zupełnie inną stroną i Wszołkowa i Kornet już jednak nie będą razem? Tego dowiemy się już niebawem!